 湖北之外的疫情重灾区：温州严控居民出行 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

湖北之外的疫情重灾区：温州严控居民出行

由于大量温州商户在武汉经商务工，导致这座距离武汉900公里之遥的浙江省城市成为另一个疫情严重区。日前温州市政府关闭了大量高速公路出入口，严控居民出行。虽然不少城市决定延长春节假期，但是首批返程务工的人员已经在路上。

China | Coronavirus | Menschen mit Atemmaske in Peking (picture-alliance/AP Images/Y. Shimbun)

北京站外戴口罩的旅客

DW.COM

各国相继展开从武汉撤侨行动的同时，中国派出多架飞机将滞留在海外的湖北籍旅客接回武汉。此举获得称赞的同时也遭受质疑。 (01.02.2020)

春节高潮已过，探亲的人们陆续按计划渐渐返回工作地点。虽然封城的指示还在执行，飞机、火车以及公路交通基本不通，但据报道，人们可以步行经过长江大桥自由出入湖北省。 (31.01.2020)

中国律师，公民记者陈秋实在武汉新冠病毒疫情爆发后前往武汉，为公众收集第一手资料，连续一周探访武汉疫区第一线。在最新发布的视频中，他情绪焦虑的喊出：武汉“资源紧缺 疫情紧急”。 (31.01.2020)

中国农历鼠年的开局太不喜庆。从一开始封锁消息到新冠病毒蔓延，再到封城并全面拉响警报。许多中国人表示希望能让时光倒流，为2020年按下重启键。而时间无法逆流，过去终将成为历史。一位曾经留德，从事文化事业的武汉人，用自己的方式记录了2020年武汉的这个春天。 (01.02.2020)

（德国之声中文网）到目前为止，在中国境内新冠病毒疫情最为严重的是湖北省武汉以及周边地区，但近日来距离武汉近900公里之遥的浙江省温州市疫情愈发严重，已经成为湖北省之外的疫情"重灾区"。

周日，浙江省温州市政府公布防疫防控措施，从即日起至2月8日24时，临时关闭46个高速收费站（进、出口禁止通行），保留9个高速收费站（进、出口正常通行）正常开放。相关通告还提醒"广大驾乘人员尽量少出行、不出行"，确实需要出行的，请提早做好出行规划，合理安排出行路线，服从现场指挥，有序通行。

温州市疾控工作小组还表示，严格控制居民出行，每家每两天可派1人出门采购。此前，该市的电影院、博物馆等公共场所都停业关闭，公共交通停运。

截至周日，温州确诊感染新冠病毒患者已有265人，为浙江省最多。而浙江省也成为湖北省之外确诊病例数量最多的省份。据中国媒体报道分析，有大量温州商户在武汉经商，其中包括汉口北批发市场、华南眼镜城等大型商业机构，温州人都占有很大份额。而且值得注意的是华南眼镜城距离被认为市疫情始发地的华南海鲜批发市场很近，疫情曝光之后海鲜市场于1月1日关闭，但是华南眼镜城还继续营业到1月10日。

温州市政府方面透露，温州在武汉经商、务工和就学人员，应该有18万人左右。在武汉封城后，1月23日到27日之内，仍然有近两万湖北特别是武汉人员进入温州，这给温州的防控工作带来了很大输入性风险。

China Taxifahrer in Wuhan (AFP/H. Retmal)

与此同时，浙江省内其余各地市也加强了对温州方向人员的防控。2月1日下午，杭州市召开的新闻发布会宣布，鉴于温州发病率持续上升，温州返杭人员也需要居家隔离14天。

由于一些单位机构将在2月3日部分恢复上班，所以很多人在周末乘坐火车或飞机返回工作所在地，他们基本每个人都戴着口罩。北京所有的海关出入境关口都设置了体温测量装置。所有返程旅客都必须要接受体温检查，并且到相应社区登记信息。在地铁站、办公大楼和咖啡馆等设施的入口处，也都设置了体温检查。

法新社记者在北京站采访了一位22岁的年轻女性，她表示自己在东北的家人劝她推迟返京的计划，但是她担心会影响工作，所以还是回来了。

47岁的杜贵梁（音）是一名保安，老家辽宁，他说自己周日就开始上班。"很多（湖北的）同事都不能回来。现在我们公司人手很紧，上白天班的人还要接着上夜班。"

很多企业选择再放假一周，包括上海在内的许多大城市都宣布延长假期。

雨涵/乐然（法新社等）

观看视频 02:06

爸爸去哪兒？建火神山醫院！

相关音频视频

爸爸去哪兒？建火神山醫院！  

相关内容

Deutschland Jens Spahn

撤侨推迟?全民恐慌?德国卫生部长回答网民提问 30.01.2020

关于新型冠状病毒对德国可能造成的风险，是德国舆论近期最为关注的话题之一。卫生部长斯潘周四应《图片报》邀请，在线直播回答有关从武汉撤侨、德国疫情防控措施等方面的网友提问。他给出的回答，是否能令民众满意？

China leere Straßen in Wuhan wegen Coronavirus

为挣钱民工已上路 湖北省封城不封桥 31.01.2020

春节高潮已过，探亲的人们陆续按计划渐渐返回工作地点。虽然封城的指示还在执行，飞机、火车以及公路交通基本不通，但据报道，人们可以步行经过长江大桥自由出入湖北省。

Freundinnen in Wuhan, dem Zentrum des Corona-Virus-Ausbruchs

坐困愁城：身处疫区的外国人 30.01.2020

随着美、日、新加坡等富裕国家开始从武汉撤侨，在武汉及周边地区生活或旅游的许多来自发展中国家的外国人越来越感到诅丧，甚至愤怒和恐慌。很多人企盼马上离开，不过也有少数人因担心自己国家的医疗设施不及中国而情愿留在当地。

广告

媒体看中国

China, Wuhan: Coronavirus (picture-alliance/AP/The Yomiuri Shimbun )

墙外文摘：病毒肆虐，中共再次演练社会控制

有评论认为，因为尽管中国民众不信任体制，但是总体上是接受封锁的，因为人民已经吸收了政府的中国例外说：治理中国需要用铁腕。此外，大陆不许台湾撤侨，民间救援为何迟迟送不到一线医生手上也是海外媒体的关注焦点。  