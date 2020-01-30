湖北之外的疫情重灾区：温州严控居民出行

（德国之声中文网）到目前为止，在中国境内新冠病毒疫情最为严重的是湖北省武汉以及周边地区，但近日来距离武汉近900公里之遥的浙江省温州市疫情愈发严重，已经成为湖北省之外的疫情"重灾区"。

周日，浙江省温州市政府公布防疫防控措施，从即日起至2月8日24时，临时关闭46个高速收费站（进、出口禁止通行），保留9个高速收费站（进、出口正常通行）正常开放。相关通告还提醒"广大驾乘人员尽量少出行、不出行"，确实需要出行的，请提早做好出行规划，合理安排出行路线，服从现场指挥，有序通行。

温州市疾控工作小组还表示，严格控制居民出行，每家每两天可派1人出门采购。此前，该市的电影院、博物馆等公共场所都停业关闭，公共交通停运。

截至周日，温州确诊感染新冠病毒患者已有265人，为浙江省最多。而浙江省也成为湖北省之外确诊病例数量最多的省份。据中国媒体报道分析，有大量温州商户在武汉经商，其中包括汉口北批发市场、华南眼镜城等大型商业机构，温州人都占有很大份额。而且值得注意的是华南眼镜城距离被认为市疫情始发地的华南海鲜批发市场很近，疫情曝光之后海鲜市场于1月1日关闭，但是华南眼镜城还继续营业到1月10日。

温州市政府方面透露，温州在武汉经商、务工和就学人员，应该有18万人左右。在武汉封城后，1月23日到27日之内，仍然有近两万湖北特别是武汉人员进入温州，这给温州的防控工作带来了很大输入性风险。

与此同时，浙江省内其余各地市也加强了对温州方向人员的防控。2月1日下午，杭州市召开的新闻发布会宣布，鉴于温州发病率持续上升，温州返杭人员也需要居家隔离14天。

由于一些单位机构将在2月3日部分恢复上班，所以很多人在周末乘坐火车或飞机返回工作所在地，他们基本每个人都戴着口罩。北京所有的海关出入境关口都设置了体温测量装置。所有返程旅客都必须要接受体温检查，并且到相应社区登记信息。在地铁站、办公大楼和咖啡馆等设施的入口处，也都设置了体温检查。

法新社记者在北京站采访了一位22岁的年轻女性，她表示自己在东北的家人劝她推迟返京的计划，但是她担心会影响工作，所以还是回来了。

47岁的杜贵梁（音）是一名保安，老家辽宁，他说自己周日就开始上班。"很多（湖北的）同事都不能回来。现在我们公司人手很紧，上白天班的人还要接着上夜班。"

很多企业选择再放假一周，包括上海在内的许多大城市都宣布延长假期。

雨涵/乐然（法新社等）