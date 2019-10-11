湖人队球星詹姆斯：言论自由有代价

（德国之声中文网）洛杉矶湖人队的詹姆斯（LeBron James）认为，莫雷是因为"获得错误讯息或没有了解到真实情况"，才发出那条支持香港抗议运动的推文，引起轩然大波。

约10天前，莫雷在推特上转发一则带有"为自由而战，与香港同在"字样的图片，受到中国公众舆论的猛烈讨伐。"抵制NBA"的呼声高涨，赞助商和合作伙伴纷纷与NBA切割。

在这种背景下，詹姆斯所在的湖人队上周结束了一次不同寻常的中国之行。"我们有言论自由"，詹姆斯表示："但有时，如果不考虑别人只想到自己，可能会带来负面的后果。"詹姆斯在周一比赛间隙接受媒体采访时这样说。

"我不想跟莫雷陷入口水战，但我认为，他没有了解清楚事情就发言。很多人可能受到伤害，不仅是经济上，也在身心和情感上。"他告诫同行应谨言慎行，不要任性发推，"社交媒体并不总是一种合适的渠道"。

詹姆斯参加了在深圳的季前赛

据美联社报道，詹姆斯的表态立即在社交媒体上引起反响。很多人觉得他在批评香港人争取民主的运动。詹姆斯随即发推澄清称，他并不是在讨论莫雷推文的内容，只是认为后者"没有考虑可能带来的后果"。而这也包括他的团队面临的艰难局面。

因莫雷推特引发的舆论风波，湖人队上周在上海和深圳参加的两场NBA季前赛陷入荒诞气氛。NBA和中方有关单位决定，取消媒体见面会及球迷互动等公开活动。湖人队与布鲁克林篮网队的两场比赛虽然按期举行，但媒体关注度被降到最低。在中国期间，湖人队成员几乎一直呆在酒店和训练场里。

球员们还与特地赶到上海的NBA总裁萧华（Adam Silver）会面。詹姆斯说，他赞同萧华回应争议的方式，"别人点的火要他来扑救，是个很棘手的情况"。

NBA总裁萧华

赛场爆棚 腾讯复播

虽然社交媒体上抵制NBA的呼声高昂，但在上海和深圳举行的两场季前赛依然爆满，气氛热烈。很多球迷似乎没有响应"爱国高于爱球"的呼吁。

作为对莫雷推文及NBA官方表态的反应，中国各大媒体一度应声行动，央视封杀火箭队，各大网络直播平台宣布对NBA进行禁播。但本周一（10月14日），之前停止转播NBA季前赛的腾讯体育又恢复转播NBA赛事，但休斯顿火箭队的比赛仍不被列入。而且重新开启的视频直播关闭了弹幕功能。

此举招致众多网民的不满，批评腾讯"闷声复播，赚钱比爱国重要"，质问"莫雷已经道歉了吗？"，对腾讯"一次性爱国"表示失望："在商业利益与国家利益的面前，腾讯毫不犹豫地选择了……"

据中国媒体报道，腾讯体育以15亿美元购买了未来五年的NBA视频直播权。中国外交部发言人耿爽当天在例行记者会上回答有关提问时说，中国政府一般不对个别企业的具体商业行为作评论，并表示"体育交流一直为增进中美友好、推进两国关系发展发挥积极作用。"

《新京报》发表评论称，"此事足以给那些'触雷'者以警示和教训，但阻挡不了中美在体育等各领域'合后两利'的趋势。而NBA'回来了'后，该记取的要记取，该放下的也该放下。"