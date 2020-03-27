湄公河角力 美国卫星追踪中国大坝水位

（德国之声中文网）获美国国务院资助的「湄公大坝监控」（Mekong Dam Monitor）计画周一（12月14日）启动，利用卫星数据追踪中国在湄公河上游兴建的水坝水位，料加剧中美两国在东南亚的角力。

路透社报导，有关监控数据自周二（15日）起将以近乎实时的方式公开，其中「地表湿度」指标显示该地区哪些部分较平常潮湿或干燥，为水坝对自然流量影响程度的指南。

水位监测系统由总部设於华府的智库史汀生研究中心（Stimson Center）运作，该中心负责人艾勒（Brian Eyler）说：「监控系统提供的证据表明，经过精心设计和运作，中国的11个主要大坝得以最大限度从事水力发电，卖给中国东部省分使用，根本不考虑下游影响。」

湄公河全长约4350公里，在中国境内称澜沧江，往南流经缅甸丶寮国丶泰国丶柬埔寨和越南，6000万渔民和农民仰赖它讨生活。

报告：上游拦水致下游河床龟裂

《纽约时报》报导，美国水资源监测机构「地球之眼」（Eyes on Earth）今年4月一份报告指出，中国去年控制上游水量，导致下游国家严重乾旱，部分河流完全乾涸，正值捕鱼季节的地方竟见河床龟裂，其中泰国北部清盛县（Chiang Saen）有测量站录得水位新低。

报告合着者贝斯特（Alan Basist）直言：「卫星数据不会说谎，西藏高原有大量的水，柬埔寨丶泰国等国家却正面临极端威胁。」

湄公河发源於中国青藏高原，中国在上游兴建11个水坝一直受到争议，被指阻挡水资源向东南亚国家流动。

中国水电水利规划设计总院本月4日发表报告反驳美国的指控，「美国国务院网站发布所谓『中国破坏环境事实清单』，其中指责中国操纵湄公河流域水资源，透过澜沧江一连串巨型水坝的运作丶不透明水资源管理做法以及单方面改变湄公河流量，给下游邻国带来了灾难性後果」、「但美方一直拿不出像样的证据，造成缺少事实依据丶只空谈错误结论的尴尬局面。反而是上游澜沧江水电对下游湄公河的积极作用事实清楚丶显而易见。 」

中方报告强调：「透过上游电站水库的调蓄功能，可以将汛期的水量存入水库，有效削减洪峰；同时在旱季增加下泄流量，使下游来水多於天然来水，为下游防洪抗旱发挥积极作用。」

今年2月，中国外长王毅曾在第五次澜沧江-湄公河合作（LMC）外长会上表示，中国同样遭受乾旱困扰，让水流向下游是中国领导层的慷慨之举，尤其是在新冠疫情爆发之际。

李澄欣/邹宗翰（路透社/纽约时报）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。