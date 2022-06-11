游锡堃称云峰飞弹“可打到北京” 两日后澄清强调“和平”

（德国之声中文网）6月12日，台湾立法院长游锡堃在发表视频专题演讲“防卫意志是护台良方——乌俄战争的启示”时强调，“自助人助”是乌俄战争对台湾最重要的启示，“台湾人要像乌克兰一样，将来犯敌军打出去”。他在演讲中说，他当行政院长时就知道云峰飞弹可以打到北京，但他不能说，现在云峰飞弹已经量产。他说，当然台湾没有要侵略中国，不像蒋介石一样要反攻大陆，台湾也不会主动去打北京、三峡大坝，但是北京要打台湾前，要先想想台湾已有攻击北京的能力，所谓“鹿死狗也要喘”，“中国不要伤敌八百、自损一千，中国要侵台前须三思”。

他还说，全球民主国家应该帮助台湾来防卫，必须要“战略清晰”，要让中国知道战争会付出很大代价，一旦开战就是与美国、日本、澳洲等国为敌，要让中国打消侵略台湾的念头，台湾也要做好准备，不能只靠其他国家。

根据华盛顿智库战略与国际研究中心(CSIS)2018年更新的导弹威胁页面介绍，云峰飞弹是一种地对地、超音速巡弋导弹，它是台湾少数“针对深入中国北部、中部之目标而设计的战略资产”之一。相关资讯于2012年首度曝光，但此导弹计划在之前已开始进行，并于1996年的台湾海峡导弹危机后便开始秘密研发，将云峰导弹的发射试验“隐藏”在雄风三型试验专案中以避开外界质疑。

2018年，台湾国防咨询委员、军事专家宋兆文在脸书贴文表示，“独步武林的云峰高空巡弋飞弹，世界上绝无仅有，长程攻击犀利精准。如果未来台湾能有500枚以上的云峰高空巡弋飞弹，能产生有效威胁，并可破坏犯台行动的作战节奏，有利于两岸和平发展”。

他还在脸书上透露，云峰飞弹射程超过2000公里以上，可有超过三马赫的射速，北京应圈在射程之内。

宋兆文昨天（13日）对台湾公视表示，“进入量产的是云峰二型已经设立一个数量，本身涂有隐形的涂料，雷达不容易侦测、不容易发现”。

台湾还有专家指出，解放军一旦发起第一击，攻击台北重要设施，云峰飞弹就会升空反击北京，吓阻解放军进犯。

观看视频 05:13 德国之声解析：若中共侵台，将采取何种戰略？

魏凤和强调三个“绝对”

台湾立法院长游锡堃发表视频演讲的这一天也是香格里拉安全对话会的最后一天。中国国防部长魏凤和围绕“中国对地区秩序的愿景”做大会演讲。在提到台湾问题时，魏凤和指出，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国的内政。他强调，“祖国统一是绝对要实现的；搞‘台独’分裂是绝对没有好下场的；外部势力干涉是绝对不会得逞的”。

他说，“如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战、不惜代价，一定会打到底，这是中国不二的选择”。

美国国防部长奥斯汀在前一天发表的讲话中指责中国制造了台湾问题上目前的紧张局势。他指出中国人民解放军的飞机和船只“在海上进行不安全的空中拦截和对抗的次数惊人地增加”。奥斯汀说，“台湾海峡的利害关系尤其无法回避。”

《纽约时报》发表相关文章指出，官员和专家们对于围绕台湾的军事冲突是否迫在眉睫存在分歧。但大多数人认为，随着中国人民解放军一直在为发动这种代价极为高昂的入侵积累装备和技能，使其成为一个令人可信的选项，这种危险正在上升。

5年前，中国党和国家领导人习近平明确展示了中国军队的发展目标：在2035年之前，中国军队应完成现代化改造，并在本世纪中期拥有一支世界级的现代化军队。

在南海和东海，中国不断以战舰和军机炫耀其军事实力，引起邻国的不满和担忧。专家们认为，目前中国尚不具备将传统的秩序捍卫者——美国赶出该地区的实力。但十年或二十年之后，情况可能会大不相同。

胡锡进：“犯罪言论”

《环球时报》前总编胡锡进13日在微博上发表视频评论说，游锡堃“直接点出北京这座城市，尤其是点出三峡大坝作为台军在战争到来时的攻击目标，这是犯罪言论”。他还提醒，游锡堃已经被中国大陆列入“台独顽固分子清单”，“他的此番言论必将在未来成为他遭受审判的罪证之一”。

胡锡进在视频评论中说：“一旦他们的台独行径触发武统，台军的绝大部分装备都将在第一时间被解放军压倒性的攻击摧毁，游锡堃等顽固台独分子也会有很多人在头几波攻击中毙命。”

观看视频 03:09 担忧战争威胁 台湾人踊跃参加战斗技能培训

游锡堃：最主要诉求是“和平”

游锡堃在演讲中提到的云峰飞弹可打到北京的说法引发议论。6月14日，他向台湾媒体澄清表示，他在演讲时所要表达，“最主要还是‘和平’，最主要强调的是‘和平’，大家才会幸福”。

在被媒体追问台湾军方是否已完成云峰飞弹研发、甚至已经量产、射程等问题时，游锡堃表示，云峰飞弹讯息是看媒体报道，自己没有参与国安，没有讲云峰飞弹量产。

他反复强调，自己演讲最主要是强调和平。

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