游锡堃祝特朗普康复 批“中国网路欢腾”

（德国之声中文网）周一（10月5日）上午，在中华民国各界庆祝109年国庆记者会上，台湾立法院院长游锡堃在谈到新冠疫情时说， "台湾抗疫被视为典范，证明新冠肺炎抗疫不因民主政治，台湾挺住等于守住了民主，台湾的国际能见度也大幅提高，民主能让台湾屹立不摇，有民主就有自信，就能继续前行"。他说，他代表立法院表达对美国总统特朗普的关心，祝愿他早日康复，"领导世界对抗中国的暴行"。

据台湾网媒新头壳报道， 游锡堃在记者会上说，新冠肺炎全球肆虐，造成全球3500万人确诊、逾103万人死亡的人类大浩劫。美国总统特朗普新近染疫，但中国网路一片欢腾， 如果理性发言，还会被删，"让我感到不可思议" 。他说，"全球各民主国家都很辛苦 ，中共借机宣传控制疫情成果，具中国特色社会主义有优势，民主政治有局限"。

台湾中央社分析认为，中国媒体对特朗普夫妇确诊感染新冠病毒的反应"十分谨慎"，"只是口径一致地聚焦美国防疫不力，语气并不算强烈"。 但是中国社交媒体上的确充斥着大量幸灾乐祸以及嘲讽的声音。不少人讽刺特朗普感染是"新冠病毒终于找到了最懂它的人"。但也有部分网民提醒不要嘲笑病人。另外虽然美中关系一段时间以来一直在恶化，可是中国官方仍然表达了礼节性的良好祝愿。10月2日，外交部发言人华春莹在推特上发文表示，"很遗憾听到美国总统和第一夫人新冠检测呈阳性，希望他们都能早日康复，好起来。 "

《环球时报》主编胡锡进在其推特账号上也转发了这条推文。

10月3日，中国驻美大使崔天凯发推问候特朗普夫妇："谨向特朗普总统和第一夫人致以祝愿，希望早日彻底康复。"同一日，中国国家主席习近平向特朗普致慰问电。据"央视新闻"报道，电文中写道："得知总统先生和梅拉尼娅女士感染新冠病毒，我和我夫人彭丽媛谨向你和你的夫人表示慰问，祝你们早日康复。"

台湾总统蔡英文在特朗普及其夫人梅兰妮亚确诊的消息曝光之后第一时间就在推特上发文祝福特朗普夫妇早日康复。

不过在台湾著名的网络论坛批踢踢实业坊上，调侃让特朗普注射消毒水治疗新冠病毒的网民也大有人在。





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