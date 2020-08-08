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乘坐游轮周游世界！在经历了两个灾年后，这一并非昂贵的旅游方式正以强势回归，尽管不乏批评之声。
游轮旅行无聊，只适合退休者？此说早就过时。游轮度假亦已广受年轻人欢迎。远洋游轮为各色人等提供不同休闲手段，从运动和健身，到丰富多彩的娱乐节目和美味佳肴，任你是谁，人人都能找到适合自己的东西。
今天是帕尔马，明天是巴塞罗那，后天是马赛，而这一切都免掉了收拾行李的麻烦。游轮犹如浮动酒店，让度假者们尽享舒适和便利：白天，人们可上岸品味各地大都市；晚上，可在游轮上自己最喜欢的酒吧享受鸡尾酒，然后，夜夜躺在同一张床上。没有哪个地方的旅行比在游轮上更少压力。
大型旅游公司提供众多全包价旅游项目，广受游客们欢迎。当事人只需点击几下鼠标，便能预订到全方位服务项目：食物和饮料自然统统包括其中，连航班也往往已计入价格。而且，全包价项目的整个报价通常都低得令人不可思议。
这也正是环保组织最诟病之处。它们指出，环境成了这一低价的牺牲品。游轮业现正试图走向绿色，一些航运公司已经开始转向更清洁的推进方式，如液化石油气、船用柴油，甚至是混合动力系统，但大部分船只仍还使用所有燃料中危害最大的重油。
不仅在甲板上有时会拥挤不堪。众多海滨度假胜地也受到不断增加的游轮客群的影响。特别是在威尼斯或杜布罗夫尼克这样的小城镇，登岸游客堵塞街道，把景点围个水泄不通。
因为游轮直接驶入内城，威尼斯几乎失去其联合国教科文组织世界遗产身份。在最后一刻，该市发布禁令，不再许可"大船 "在老城区抛锚，而只能停靠设在大陆的一个临时码头。为保护脆弱的生态系统，长远计划游轮将被完全禁止进入泻湖。
为能少缴税，几乎所有游轮都在所谓的 "廉价旗 "下航行。通过在意大利、马耳他或巴哈马等国注册船舶，航运公司可支付较少税款，获更大利润。然而，所得厚利往往并不惠及员工。尤其是服务人员的工作通常远低于德国的最低工资标准。
重新起航还是宣布取消？邮轮业正在努力回归。对这个价值数十亿的产业来说，按下重启键后，面临的是艰巨的考验。
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