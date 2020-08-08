老少皆宜的幸福绿洲

今天是帕尔马，明天是巴塞罗那，后天是马赛，而这一切都免掉了收拾行李的麻烦。游轮犹如浮动酒店，让度假者们尽享舒适和便利：白天，人们可上岸品味各地大都市；晚上，可在游轮上自己最喜欢的酒吧享受鸡尾酒，然后，夜夜躺在同一张床上。没有哪个地方的旅行比在游轮上更少压力。