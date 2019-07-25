游行未获批准 元朗阴云密布

(德国之声中文网)香港市民发起本周六(7月27日)在元朗舉行「光复元朗｣的游行，但遭到警方发出反对通知书，警方列五点理由反对游行。 另一市民号召今天(7月26日)发出申请，希望在最后关头获得许可。

但是公众集会及游行上诉委员会驳回了游行申请人钟健平的上诉，认同警方的“游行严重威胁公共安全”之判断。

警方反对游行申请的五點理由包括：游行终点有与村民发生暴力冲突的风险、路面狭窄不利集会却不愿更改路线、社会气氛可能无法控制群众行为等。

钟健平则对该结果表示“强烈愤慨与失望”，并称周六下午会独自出发去元朗西铁站，“一个人的行动，其他人不要参与”。同时他又对媒体表示，如果其他市民要到元朗“行街”，他会欢迎。

民阵副召集人陈皓桓在出席商业电台节目时表示，过去几年警方都甚少发出反对通知书。 若星期六的「光复元朗」游行無法取得不反对通知书，警方可以直接用非法集会、公众防扰等罪名拘捕游行人士。

他又说，元朗路窄多车，担心有人闹事或是示威民众很难离场。 他提醒民众小心安全。

根据港媒香港01报导，在原「光复元朗」申请人钟健平未获批准之后，又有元朗居民关先生准备周五(7月26日)再到元朗警署提交申请书。 他说，他提出的游行路线是参考钟剑平的方案，但是当初警方提出后备方案时，钟没有同意，而这次关先生将以更开放的心态提出申请。

另据香港电台报道，元朗地方当局宣布，鉴于周六可能有大型群众活动，体育馆、游泳池等部分公共设施将会在周六下午13时提前关闭。渣打银行在元朗的两个网点也宣布周六会暂时停止营业。元朗警方则呼吁民众尊重上诉委员会的裁定，不要在周六到元朗参加游行，并强调参与未经批准的集会可能违法，警方会酌情采取行动。元朗分区警察指挥官叶剑影对媒体表示，警方确保“作出全面部署，希望广大市民对警队有信心”，并重申警方尊重市民和平集会及游行的自由。

美国关切香港情势

美国国务卿蓬佩奥周四在接受彭博电视台采访的时候说，他希望香港的抗议可以维持在和平的状态，也希望中国能节制住。

他被问到是否担忧中国驻军出动，用军事力量干预香港，蓬佩奥说: 「我们需要中国做出对的決定，也就是讓香港抗議維持和平狀態，我们认为这很重要。 」

延伸阅读: 驻港部队会出动吗?

与此同时，一名美国国务院发言人告诉南华早报，已经注意到近日中国政府与驻港部队有关的言论。 她说:「我们呼吁北京政府遵守她在中英联合声明以及基本法，允许香港行使她的高度自治。 」

罗法/楊威廉 (综合报导)