 游行未获批准 元朗吉凶未卜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2019

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时政风云

游行未获批准 元朗吉凶未卜

继上周末白衣人无差别袭击事件之后，元朗人还心有余悸，各种传闻不胫而走。 这一周的「反送中」游行计划将力度集中到元朗，但是警察已经发出反对通知书。 警民之间能否在周六来临之前协调出双方满意的结果?

Hong Kong | Demonstrant und unterstützer der Regenschirm Bewegung liest Zeitung (picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA/M. Candela)

(德国之声中文网)香港市民发起本周六(7月27日)在元朗舉行「光复元朗｣的游行，但遭到警方发出反对通知书，警方列五点理由反对游行。 另一市民号召今天(7月26日)发出申请，希望在最后关头获得许可。

警方反对游行申请的五點理由包括游行终点有与村民发生暴力冲突的风险、路面狭窄不利集会却不愿更改路线、社会气氛可能无法控制群众行为等。

民阵副召集人陈皓桓在出席商业电台节目时表示，过去几年警方都甚少发出反对通知书。 若星期六的「光复元朗」游行無法取得不反对通知书，警方可以直接用非法集会、公众防扰等罪名拘捕游行人士。

他又说，元朗路窄多车，担心有人闹事或是示威民众很难离场。 他提醒民众小心安全。

根据港媒香港01报导，在原「光复元朗」申请人钟剑平未获批准之后，又有元朗居民关先生准备周五(7月26日)再到元朗警署提交申请书。 他说，他提出的游行路线是参考钟剑平的方案，但是当初警方提出后备方案时，钟没有同意，而这次关先生将以更开放的心态提出申请。

DW.COM

周三，澳洲昆士兰大学数百名中国学生与举行「反送中」集会的香港与澳洲学生在零星肢体与言语上的较劲后，两度爆发激烈肢体冲突，而事件最后在傍晚落幕。 然而，该校学生认为这场冲突恐引爆更多反中与亲中的对立局面。 (25.07.2019)

7月21日在香港元朗地铁站发生白衣人士暴力袭击乘客的事件，后续效应延烧至今。 除了民间在地铁站发起不合作运动外，多个港府部门也发布联合声明，质疑港警的执法能力跟手法，也对上级响应民间诉求的态度深表遗憾。 (25.07.2019)

中国官方表示，中央政府的权威不容挑战，如果香港政府发出请求，驻港部队会协助维持秩序。 (25.07.2019)

美国关切香港情势

美国国务卿蓬佩奥周四在接受彭博电视台采访的时候说，他希望香港的抗议可以维持在和平的状态，也希望中国能节制住。

他被问到是否担忧中国驻军出动，用军事力量干预香港，蓬佩奥说: 「我们需要中国做出对的決定，也就是讓香港抗議維持和平狀態，我们认为这很重要。 」

延伸阅读: 驻港部队会出动吗?

与此同时，一名美国国务院发言人告诉南华早报，已经注意到近日中国政府与驻港部队有关的言论。 她说:「我们呼吁北京政府遵守她在中英联合声明以及基本法，允许香港行使她的高度自治。 」

罗法/楊威廉 (综合报导)

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