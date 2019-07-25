游行未获批准 元朗吉凶未卜

(德国之声中文网)香港市民发起本周六(7月27日)在元朗舉行「光复元朗｣的游行，但遭到警方发出反对通知书，警方列五点理由反对游行。 另一市民号召今天(7月26日)发出申请，希望在最后关头获得许可。

警方反对游行申请的五點理由包括游行终点有与村民发生暴力冲突的风险、路面狭窄不利集会却不愿更改路线、社会气氛可能无法控制群众行为等。

民阵副召集人陈皓桓在出席商业电台节目时表示，过去几年警方都甚少发出反对通知书。 若星期六的「光复元朗」游行無法取得不反对通知书，警方可以直接用非法集会、公众防扰等罪名拘捕游行人士。

他又说，元朗路窄多车，担心有人闹事或是示威民众很难离场。 他提醒民众小心安全。

根据港媒香港01报导，在原「光复元朗」申请人钟剑平未获批准之后，又有元朗居民关先生准备周五(7月26日)再到元朗警署提交申请书。 他说，他提出的游行路线是参考钟剑平的方案，但是当初警方提出后备方案时，钟没有同意，而这次关先生将以更开放的心态提出申请。

美国关切香港情势

美国国务卿蓬佩奥周四在接受彭博电视台采访的时候说，他希望香港的抗议可以维持在和平的状态，也希望中国能节制住。

他被问到是否担忧中国驻军出动，用军事力量干预香港，蓬佩奥说: 「我们需要中国做出对的決定，也就是讓香港抗議維持和平狀態，我们认为这很重要。 」

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与此同时，一名美国国务院发言人告诉南华早报，已经注意到近日中国政府与驻港部队有关的言论。 她说:「我们呼吁北京政府遵守她在中英联合声明以及基本法，允许香港行使她的高度自治。 」

罗法/楊威廉 (综合报导)