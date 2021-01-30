“游戏”过后抢“白银”？

（德国之声中文网）本周一（2月1日），国际市场上，白银价格一度升至8年来最高：每盎司（31.1克）30.03美元。上升势头起于上周四，３天内，价格攀升了15%。今天，价格略降。

市场观察家们纷纷认定，个人投资者的大规模投机行动是这一现象的主因。如同在先的美国游戏经营商Gamestop的奇遇一样，线上论坛平台Reddit（有汉语名“红迪网”）的相关讨论行为成为其导火索。这个论坛的网民相互激励，购买银矿及上市白银基金股票。

在GameStop那里，散户们接连数星期集中买入其股票，迫使对冲基金放弃对该种股票的买空卖空行为，并导致若干对冲基金濒临破产。业余掮客们在网上平台“WallStreetBets”（有汉语名“华尔街赌注”）聚啸成众，推文成千上万。

大量推文

围绕相关议题，在网络视频平台Youtube上，也出现成百上千视频，主调之一是，白银价格走高能重创将宝押在价格下跌上的那些投资人。

悉尼在线外汇交易市场平台Broker CMC Markets战略师麦卡锡（Michael McCarthy）表示，银价上升是一个强劲的推动，它显示出，社交传媒信息的影响会越来越重要。对白银价格下跌的赌资相当于９亿盎司这种贵重金属，几于全球白银年生产量。

在Gamestop那里，业余掮客们的注资金额已然巨大。市场观察家们称它是散户同将宝押在股指下跌的那些规模庞大的专业对冲基金之间的较量。在此次较量中，坐拥百亿资金的对冲基金Melvin Capital上月即告损失53％股值，只是经由高达27.5亿的援助资金才得以继续生存。

“罗宾汉”寻求资金

很多散户青睐的在线交易平台RobinHood（有中文名“罗宾汉”）上周四禁止购买包括Gamestop在内的多只股票。不过，此间又有所松禁。了解内情者透露，RobinHood正商议达成高达10亿美元的贷款交易，并正与银行方面谈判扩大现有的贷款规则或出台新规定。RobinHood能得到多少贷款，尚不清楚。RobinHood拒绝对相关消息置评。

数天来，该交易平台已从各散户投资者那里筹集到34亿美元。

此间，美国金融监管机构已对股价波动事件表示关注，致力于澄清这一问题：上周那样的禁止散户交易是否合法。处于过去数天股市波动中心的Gamestop股值本周一起一路下跌，当天降幅超30％，而此前数周，曾一度狂涨2000%以上。周二早晨，在德国法兰克福股市上，Gamestop股指下跌32％。

凝炼／李鱼（德新社，路透社）

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