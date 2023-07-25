“游戏结束”—意大利南80余名黑手党落网

（德国之声中文网）意大利此次大规模打击有组织犯罪行动共成功抓捕82名黑手党嫌疑人。调查人员将此次行动命名为“游戏结束”（Game over），目标为福贾地区黑手党（Società foggiana）成员及其所涉及的活动。这些嫌犯被指控涉嫌贩毒、非法拥有武器和敲诈勒索。此次突袭行动查获了大量武器和毒品。

黑手党三大团伙联手

调查显示，三个黑手党团伙间达成了一项协议，涉及每年价值数百万欧元的毒品交易。这些团伙决定放下彼此之间的敌对关系，共同垄断在意大利南部地区的可卡因交易。交易所得收入流入一个“共同基金”，用于为被定罪的黑手党家庭以及团伙活动提供资金。

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据当局透露，这三个家族团伙的商业模式是建立在对其他各方的“系统性勒索”，以及“积极而谨慎的贸易控制体系”的基础之上。当局很早就对福贾黑手党展开了追捕行动：最新一次行动已是过去七年内的第三次出击，共150人被捕。意大利内政部长马泰奥·皮安泰多西（Matteo Piantedosi）向执法人员表示感谢。

潜逃30年落网，被判终身监禁

就在上周，躲藏了数十年的意大利黑手党头目德纳罗(Matteo Messina Denaro)以谋杀罪被判处终身监禁——他在上世纪90年代参与杀害两名法官。西西里岛卡尔塔尼塞塔的陪审团确认了对德纳罗的判决，而他早在2020年就因此被判有罪，当时还在逃亡中。1992年，专门处理黑手党案件的法官法尔科内（Giovanni Falcone）和他的妻子以及三名随行人员在巴勒莫附近的高速公路上遭遇炸弹袭击身亡。仅仅两个月后，法官博尔塞利诺（Paolo Borsellino）及其五名护卫人员也在巴勒莫的一次袭击中丧生。

当时这两起袭击事件震惊了意大利全国，数十年来，许多官员努力追查这名被认为是幕后主使的黑手党头目的下落。然而直到今年1月，他才在巴勒莫的一家私人诊所被逮捕，终结了其30年的逃亡生涯。

黑手党走了 我的房子没了

（法新社、德新社）

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