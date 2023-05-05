游戏模拟战场杀死俄士兵：这是可以的吗？

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在《死神天降》（Death From Above）这款游戏中，玩家扮演一名操纵无人机的乌克兰士兵，任务就是杀死俄罗斯敌人。开发商表示，将会把游戏营收的一部分捐给乌克兰援助组织。但有批评者指出，在游戏中再现一场正在进行的战争，存在将战争淡化为娱乐产品的风险。你怎么看呢？
一款玩家可以用无人机攻击俄罗斯军队的新的电脑游戏引发了一场有关伦理的辩论。DW记者与专家讨论了该问题。
《时代周报》分析认为，北京支持莫斯科完全是出于利益考量——也许习近平和普京之间达成的交易就是互相打掩护，避免在与美国及其盟友发生冲突的情况下腹背受敌。在俄罗斯正式吞并在乌克兰占领的地区之际，前慕安会主席伊辛格在接受德意志广播电台采访时表示，他认为中国不会认可这四个地区并入俄罗斯。
有评论指出，台湾人的中国认同在这20年来大幅萎缩，从原先将近半数，下降到今日的两成，所谓的“统一”，必然是违逆台湾人意愿的“并吞”。
曾任联邦德国政府总理的社民党人施罗德与普京关系密切，自俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来，很多社民党员致力于将他开除出党。社民党的相关仲裁委员会在3月2日做出裁决，不会开除施罗德党籍，也不能证明他有不光彩的行为。
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