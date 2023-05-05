游戏模拟战场杀死俄士兵：这是可以的吗？

德语媒体：中国的对俄政策有没有底线？

《时代周报》分析认为，北京支持莫斯科完全是出于利益考量——也许习近平和普京之间达成的交易就是互相打掩护，避免在与美国及其盟友发生冲突的情况下腹背受敌。在俄罗斯正式吞并在乌克兰占领的地区之际，前慕安会主席伊辛格在接受德意志广播电台采访时表示，他认为中国不会认可这四个地区并入俄罗斯。