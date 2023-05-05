 游戏再现俄乌战场：这是可以的吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2023

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新闻广角

游戏再现俄乌战场：这是可以的吗？

在《死神天降》（Death From Above）这款游戏中，玩家扮演一名操纵无人机的乌克兰士兵，任务就是杀死俄罗斯敌人。开发商表示，将会把游戏营收的一部分捐给乌克兰援助组织。但有批评者指出，在游戏中再现一场正在进行的战争，存在将战争淡化为娱乐产品的风险。你怎么看呢？

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A view of a secret room within the Counter-Strike video game, where Finnish daily Helsingin Sanomat has hidden news about RussiaÕs war in Ukraine in Russian, in this undated handout picture obtained by Reuters on May 2, 2023. Helsingin Sanomat /via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NO COMMERCIAL OR BOOK SALES

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考虑到G7的重要性，原本计划线上参会的乌克兰总统泽连斯基最后还是决定亲自前往。用广岛和巴赫穆特的类比敦促G7加大军援力度。

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Russian President Vladimir Putin, China's President Xi Jinping and Uzbek President Shavkat Mirziyoyev attend the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) leaders' summit in Samarkand on September 16, 2022. (Photo by Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK / AFP)

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