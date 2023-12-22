游戏产业再整顿 腾讯网易应声蒸发市值

（德国之声中文网）中国国家新闻出版署周五（12月22日）发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，当日，全球最大的游戏公司腾讯控股股价暴跌16%，据彭博社报道，周五的这一新闻使腾讯的股值瞬间缩水约540亿美元。

其竞争对手网易股价周五更是暴跌25%，中午时分，港股游戏股集体下挫，网易盘中一度跌幅超过28%。

这份对股市产生如此影响的新规草案，包括以下内容：

网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；所有网络游戏须设置用户充值限额等等。

就游戏股跳水现象，香港大华继显（UOB Kay Hian）执行董事梁伟源（Steven Leung）对路透社表示，"这不一定是监管本身的问题，而是政策风险太高"。在他看来，"人们本以为这种风险已经过去，并开始重新审视基本面。现在的做法对信心伤害很大。"

新法草案禁止向未成年玩家提供抽奖功能

对新法征求意见截止到1月22日

2021年，以游戏成瘾问题为由，中国政府出台行政法规，对18岁以下青少年的游戏时间做了严格限制，在接下来的8个月里，暂停审批新电子游戏。去年，游戏审批程序得到恢复，但监管措施仍在执行。

路透社认为，周五公布的新规定，是迄今为止最明确的旨在遏制游戏内消费的法规。新规除了禁止奖励功能外，还限制玩家在游戏内充值消费的金额。此外，新规草案也禁止向未成年玩家提供抽奖功能，以及虚拟游戏物品的拍卖。

但是，新规也包含了一些受业界欢迎的建议，比如要求监管机构在60天内处理游戏审批。

在用户数据方面，新规要求游戏发行商必须将服务器存储在中国境内。

这份管理游戏的规则草案公布后，即开始征求公众意见的程序，其截止日期为2024年1月22日。

有游戏提供商表示，新规可能也是一个机遇。位于成都的独立游戏工作室汉家松鼠创始人成功对法新社说，更加注重创新和高质量体验的工作室可能会从中受益。他说，"过去，每个人都琢磨如何让玩家充值更多钱。只有收入最高的公司，才有财力在广告上花更多的资金，然后又会有更多玩家充值。"

根据中国电子游戏产业协会（CGIGC）的数据，2021年游戏产业整顿后，次年行业总收入首次出现萎缩。但今年游戏市场逐渐恢复增长，国内收入增长13%，达到 3030亿元（426亿美元）。

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（综合报道）

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