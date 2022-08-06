游客因疫情滞留海南 被酒店当「肥羊」？

（德国之声中文网）海南省自8月1日至今累计确诊病例数超过千例，确诊数最多的三亚市自6日凌晨6时起宣布疫情管控升级，全市实施临时性全域静态管理，限制人员流动，暂停城市公共交通。

7天5检后才可离岛

根据海口美兰机场和三雅凤凰机场官网的时程表，目前大部分由该地出发的航班皆已取消。一段在社群媒体上的视频显示，急着搭机离开海南的旅客赶到机场却发现航班取消，情绪激动地在机场高喊「我们要回家」。

但根据海南地方政府最新的规定指示，自7日18时起，近7天有三亚及其他涉疫市县（区）旅居史的人员，暂不允许离岛。必须先完成7天风险排查（即7天内第1、2、3、5、7天核酸检测阴性）后，经评估符合要求才可离岛。

「半价」未依规定

海南是中国的热门旅游景点，据当地政府发布的消息指出，约8万余名游客滞留三亚，其中2.5万人滞留在酒店内。海南省旅游和文化广电体育厅副厅长刘成在8月7日举行的新闻发布会上表示，对已接待滞留游客入住的酒店，8月6日起7天内统一按原入住价格的5折续住，续住费用由入住游客承担。

不过，有部分游客在网上反映，一些酒店按照预订价格五折收取房费，价格比往年同期的旅游淡季价格还贵。媒体「中新经纬」报导，其所致电询问的酒店皆表示以『门店价格』或『官网价格』的半价收费，不符合三亚市政府规定「续住者在原住酒店房价的基础，新入住者按订房网站公布的最低价的基础上给予半价优惠」。

多收房款需退回

对此，旅游和文化广电体育厅副厅长刘成在7日的发布会上强调：「这两天游客反映，个别酒店不按相关措施执行，有先提价再打折的情况，相关部门已派出专人进行现场核查。如确实发生多收房款现象，一定要退回。」刘成说，旅客也可透过官方服务专线或网络给予反馈。

北京社科院研究员王鹏向《北京商报》表示：「旅游旺季来临之时，城市人员增多、情况复杂，一旦出现应急事件，可能出现各种问题。比如这次有很多游客滞留在三亚，相关服务保障短时间内可能并没有完全到位。」他指出，出现疫情的旅游城市，应该做好公共信息的发布防止谣言乱飞，并且开辟相关渠道了解居民、游客的诉求。

海南省卫生健康委员会8日上午公布，8月7日0-24时，海南省新增本土确诊病例259例，三亚市占186例，海南省同日新增本土无症状感染者245例，其中227例在三亚市。自8月1日以来，海南本轮疫情累计报告本土确诊病例982例、本土无症状感染者449例。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



（综合报导）

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