 港青锺翰林寻美庇护前夕被捕　再涉煽动分裂国家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2020

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时政风云

港青锺翰林寻美庇护前夕被捕　再涉煽动分裂国家

香港社运人士锺翰林第二次因涉嫌违反《港区国安法》而被拘捕，这次事件更发生在他打算到美国驻港领事馆寻求庇护前，更添敏感。

Hongkong Tony Chung (Isaac Lawrence/AFP)

DW.COM

香港国安处周三 (7月29日) 以违反《港区国安法》罪名逮补了4名学生。这也是国安处成立以来逮捕的第一批人士。香港作家江松涧在接受德国之声访问时表示，港府明显希望透过这批逮捕来强调，不容忍任何与分裂主义有关的行为或言论。

台湾昨日(25日)举办了一场声援12名被关押在深圳的香港人的游行活动，主办单位称有上千名民众到场。台湾陆委会回应群众诉求，表示会持续检视并精进现存助港人制度。

12名香港青年疑潛逃台灣遭中國海警截獲，至今已被扣深圳逾兩個月。全球多個城市一連數日發起「國際連動聲援12港人」行動。其中，英國倫敦周六（24日）有近四百人在塔橋（Tower Bridge ）一帶集會，包括流亡英國後首次出席公開活動的羅冠聰，集會人士促請中國當局盡快釋放12港人。

（德国之声中文网）（德国之声中文网）10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林被香港警方国安处人员拘捕。港警指他涉嫌在今年８月起，在社交平台發表煽动他人分裂国家的内容，违反《港区国安法》，现正扣留调查。约三个月前，他与另外３名「学生动源」成员是《港区国安法》下首批被捕的社运人士，至今未被起诉。他们原定今天要就该案到警署报到，除了锺翰林以外，前成员何忻诺及陈渭贤也在报到时再次被捕。

消息人士向德国之声表示，锺翰林原本计划今天到美国驻港领事馆寻求政治庇护。早上约八时许，他到领事馆对面圣约翰大厦的咖啡店等待使馆开门，但短短大约5分钟后，4名男子入内把他带走。现场目击者形容，锺翰林当时双手放在背后被押上车，附近一带有多名怀疑便装警员。锺之后被带到香港中区警署。

锺翰林失踪的消息传出后，多家港媒报导他是被香港警方国安处人员拘捕，现正接受调查。英国的港人组织Friends of Hong Kong此前曾经协助锺翰林寻求庇护，并致函美国国务卿蓬佩奥。

Hongkong US-Konsulat (Warton Li/newscom/picture-alliance)

钟翰林在咖啡馆等待美国驻港领馆开门，却被4名男子带走

现年19岁的锺翰林曾经是社运组织「学生动源」召集人，今年7月29日港警国安处人员上门拘捕他和另外三人。锺翰林被指涉嫌触犯煽动他人分裂国家罪，随后获准保释，需要定期到警署报到，护照也被扣起。今年六月底《港区国安法》在香港实施，违者可判囚终身甚至送返中国内地受审。锺翰林称他在当天宣佈解散「学生动源」的香港分部，并辞任召集人一职，该组织曾提倡香港独立。

而在週日（10月25日），涉嫌去年在台湾跟踪偷拍锺翰林及其他「学生动源」成员的港人李彬豪，被台湾移民署强制驱逐出境。明报报导，去年一月锺翰林一行人赴台与《自由时报》政治组副主任苏永耀、台湾青年反共救国团理事长杨月清见面，李彬豪把偷拍照交予香港《文汇报》、《大公报》并刊登于头版，称他暗会总统蔡英文「密使」。台湾当局表示，他在台湾的不法行为违反《港澳条例》等规定，强制驱逐出境并且管制在一定期间内不得赴台。

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