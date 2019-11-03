港议员遭咬断耳 香港周日流血衝突不断

(德国之声中文网) 根据多家通讯社和港媒报导，香港民主派区议员赵家贤在3日晚间的暴力衝突中遭一名灰衣男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。大块耳廓掉在地上，赵家贤痛苦哀嚎，画面极为惊悚。

目击者告诉当地媒体，一名操普通话的灰衣男子在喊出亲北京的口号后不久开始袭击旁人。一位梁姓目击者告诉香港电台，该男子用普通话大喊大叫，然后袭击了她的妹妹和妹夫。她说：「这名男子从门口出来，用普通话大喊一声，好像在说什么光复台湾之类的话。」民主派议员涂谨申在陪同赵家贤至医院时对记者说，当时攻击者大喊要收复台湾和香港。

根据现场画面，该名男子事后也遭到群众暴打「私了」。现场一片混乱，地上血迹斑斑。港媒香港01指出，防暴警察随后赶到现场处理，伤者也陆续被送上救护车。警方告诉法新社，总共有6人受伤，其中4男2女，3人被捕，但没有详细说明被指控的攻击者是否属于被视为受伤者。

根据香港01，暴力事件发生前，近百位群众大於在傍晚5点左右开始在太古城中心聚集，呼喊「光​​复香港，时代革命」、「五大诉求，缺一不可」、「蒙面无罪，立法无理」等口号，随后也高唱《愿荣光归香港》。现场聚集的市民则在6点开始筑起人链。随后防暴警察进入太古城中心，并向在场人士举枪、胡椒喷雾等，亦有在场人士不断指骂警方「黑社会」。

根据《立场新闻》，该媒体一名特约摄影记者，在太古城中心采访时被捕。他被防暴警察上手铐后押上警车带走。《立场新闻》对于有采访证的记者被捕立刻要求警方交代原因，并要求警方让记者会见律师以提供协助。

另有一名香港浸会大学学生记者邓泽旻在太古城中心采访期间被防暴警察拘捕，当时他配戴有记者证。根据现场画面，他在被捕期间拉起上衣向众人展示身上并无伤痕。一旁警员大喊叫他脱裤，他则大喊说「怀疑警员想强奸他」，又指有警员曾警告他会被鸡奸。他也多次向商场其他记者大声呼喊称「我不会自杀」。浸大编委证实，该校记者在采访期间被捕，并强烈谴责警察无理拘捕，打压新闻自由。

警察也突袭了其他抗议者聚集的购物中心。在沙田，警方的理由是「蒙面暴徒」破坏了闸门并砸碎了窗户玻璃。香港北部新界另外两个购物商场的商店也遭到破坏。防暴警察这些购物中心逮捕了多名抗议者。

《香港01》报导，抗议一直持续到深夜，将军澳地区在凌晨爆发警民衝突，警方发射多枚催泪弹，示威者也引火燃烧杂物。修例风波至今，香港又度过一个充满暴力和血腥的周末。

香港公务员被官媒警告

中国官媒《人民日报》11月2日发表评论要求香港公务员守法，若卷入「黑色恐怖」，「最后只能与暴徒玉石俱焚」。

内容谴责被捕的香港政务司司长办公室助理文书主任，说他被捕时「戴有面罩，袭击在场警员」，也说在「止暴制乱」的努力中，「有部分公营机构和公职人员的表现令人错愕，让人失望」，说有公职人员背后阻挠，或是在社交媒体上公然发布支持违法暴乱的言论，甚至与「暴徒」合流，直接参与违法暴力冲击事件，加剧了社会的撕裂。

评论要香港公务员不能「一边享受政府的高薪厚职，一边胡作非为」，还直接点名公营的《香港电台》，说是在享受政府资源同时，一边扮演「反中乱港势力的传声筒」。警告意味浓厚。

夏立民/文木 (美联社、法新社、路透社、德新社等)