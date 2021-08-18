港议员赵家贤遭咬耳案 被告判囚14年半

（德国之声中文网）此名52岁的被告陈真被控于2019年11月3日，在太古城中心外非法伤害和袭击共4人，因此受到陪审团裁定3项蓄意伤人罪及1项普通袭击罪名成立。

「光复台湾」引起纠纷

其中，时任区议员赵家贤的左耳遭到陈真咬掉，最终导致需移除左耳。另外3名受害人之中，一对夫妻遭陈真持刀刺伤，另一名女士则遭到推挤、拳打脚踢。该案法官张慧玲今日在香港高等法院判刑，称被告咬掉赵家贤耳朵的行为「非常野蛮，令人难以置信」。

案发当时，陈真在太古城的一家商场外高喊「光复台湾」，一名男子和两名女士听见之后与他对峙，遭到陈真以刀袭击。一旁前往查看的区议员赵家贤在试图制止陈真时，也被陈真袭击，左耳被咬掉了一部分。

遭「私了」法官酌情减刑

袭击事件发生后，陈真被大量人群包围，遭到其中多名男子殴打。法官考虑被告案发后遭「私了」，其脑部也受重创，在酙量减刑之后，最终判刑14年半。

香港高等法院判处被告陈真14年半监禁

为陈真辩护的律师此前称，陈真在袭击前曾饮酒，且因失业而长期有精神问题。

他与妻子及患自闭症的女儿同住，曾入住精神病院治疗，一直以来服用抗抑郁及癫痫药物。根据陈真的精神报告指，他还曾拿刀指向妻子的喉咙，其妻受到惊吓后报警处理。

陈真在事后向4名受害人道歉，表示因一时冲动，造成受害人的创伤，他感到非常后悔和内疚。目前，他与赵家贤的民事赔偿案已达成庭外和解，而和另名3名当事人的民事诉讼案仍继续进行中。

（美联社、香港01、香港电台）

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