港议员何俊超确诊 曾与习近平合照

（德国之声中文网）香港民建联立法会议员何俊贤周日（7月3日）通过脸书专页表示自己于7月2日证实确诊新冠，已通报政府相关部门及自我隔离。何俊贤还称，其在6月30日的样本为阴性，7月1日样本是极低传染性的低病毒样本，定性为不确定，但为保公众安全，自己并没有参与7月1日的活动。

港府新闻处的图片资料显示，何俊贤曾于6月30日出席中国国家主席习近平访港期间，与各界人士会见及大合照。合照上，何俊贤站在最后排中间位置，习近平的正后方。合影的人均有戴口罩。另据30日当天的港媒报道，与以往不同，习近平并未与各界人士握手，仅点头招呼示意。

《香港01》周日报道称，何俊贤曾于7月1日在脸书上分享了该媒体的相关报道，并强调自己站在习近平的后方合照。但是目前在其脸书专页上已看不到这一分享。

习近平于6月30日抵达香港，并于7月1日出席"庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼"。这是2020年新冠疫情爆发以来，习近平首次离开中国大陆。为了确保活动顺利进行，港府提前要求出席七一活动的官员、立法会议员、及媒体每天都必须进行核酸检测，并在活动前入住隔离酒店。

何俊贤是亲北京的民建联党内第二位在习近平访港期间，病毒检测呈阳性的成员。香港的中国全国人大常委谭耀宗于6月30日确诊，并缺席所有七一相关活动。

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