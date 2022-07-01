港警重兵部署 反對派疑遭跟蹤監視

（德國之聲中文網）香港週五（7月1日）迎來回歸25週年，中國國家主席習近平及夫人彭麗媛將一同出席慶祝大會，香港警方在全港大規模部署警力。有反對派人士向法新社表示，警方對他們進行跟蹤、搜查了他們的住所，並警告他們不要進行抗議。

習近平週四（6月30日）抵達香港，準備主持香港回歸25週年的慶祝活動，這是自2019年反送中運動後，引發政治鎮壓以來，習近平首次訪港。為此，香港當局採取相關行動，以確保習近平在港期間不會遭到抗議。

本週早些時候，港警已至少逮捕了9人。香港警方6月27日宣佈查獲一批仿製槍械及「反政府」旗幟，並逮捕3人。警方在3宗案件中檢獲38支仿製槍械、8把刀、1支伸縮棍、一批防毒面具及一批反政府旗幟等，但3宗案件彼此沒有關連。

港警表示，一名被捕的17歲中學生在網上售賣防毒面具及防毒面具濾罐等；警員在其家中搜出汽槍、「光復香港、時代革命」旗幟及有「反政府」口號的報章等。

倡議人士遭跟蹤

香港反對派組織社會民主連線（社民連）過去每年「七一」均會發起遊行等示威活動，但主席陳寶瑩6月28日已宣佈，由於社民連部分義工及友人被國安警察約談，「經評估形勢後，在七一當日不會有任何示威活動。形勢艱難，祈請見諒」。

社民連指出，警方打電話「提醒」其10多名成員和志願者不要在7月1日進行抗議。法新社指出，這是中國當局在國內對異議者常用的策略。

社民連成員吳文遠（Avery Ng）週四（6月30日）晚上在社交媒體上進行了直播，他在臉前放著監獄鐵欄的特效，稱香港是一座「大監獄」，並說警察要求他待在家裡。

社民連主席陳寶瑩週四（6月30）在一份聲明中表示，有6名成員週三（6月29日）被「國安警察」帶搜查令上門搜查，但並無帶走任何物品，隨後各人被帶往不同警署約談，提醒七一不要有示威行動；又稱各人最近都受到警方跟蹤監視。

陳寶瑩指出，過去幾天，她開始感覺到自己被跟蹤和監視，並說：「過去也有這樣的事情，但沒有今年這麼嚴重。」

吳文遠則表示，他去超市的時候發現被人跟蹤，他指出，社民連成員曾經在一些歷年會舉行示威的日子遭到跟蹤，但那些人是收了錢的黑社會成員（意指香港幫派），「而現在是是由穿便衣的人做。」

另外，港媒《明報》報導稱，日前同樣被國安處約談的社運人士「女長毛」雷玉蓮表示，她週日（6月30日）早上約7時出門上班期間，懷疑被最少被兩名便衣人員跟蹤和監視，尤其留意她的打扮和舉動。



社民連表示，在敏感的紀念日期間，他們會被安全人員限制在家中，或被迫出城旅行。政治於行政學系講師李家翘（Nelson Lee）說，當局可能對這個「非常特殊」的場合過於謹慎了。

他表示，香港政府和警察部隊不允許任何事情出錯，「因為我們仍在努力從過去幾年非常不正常的狀態中走出來，並重建秩序。」李家翘告訴法新社，並補充道：「各方都在摸索，已取得一種新的平衡。」

港警沒有回應媒體多次有關警察是否會見社民連成員的提問，只是說他們尊重香港人的和平集會權利，並稱已經設立了「公眾集會區」，供香港人發表意見。《明報》引述警方說法稱，不評論個別個案，採取任何行動均會按實際情況依法處理。

不過「女長毛」雷玉蓮向媒體表示，她相信一眾社運人士「十居其九」都不會有行動，又認為當局監視自己，除確保國家主席習近平的人身安全，亦要確保「任何令人尷尬的舉動」都不會出現。

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（法新社、《明報》）

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