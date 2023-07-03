港警通緝8位民主人士 國際社會譴責

（德國之聲中文網）香港警方周一（7月3日）宣佈每人懸賞100萬港元，通緝8名流亡海外的香港知名港民主活動人士，指控他們涉嫌違反港區《國安法》。

2019年香港爆發的大規模、有時甚至出現暴力的民主抗議活動被鎮壓後，北京於2020年在香港全面實施國安法，打擊異議人士。隨後，此次被通緝的8名知名民主活動人士逃離了香港。

他們是前立法會議員羅冠聰、許智峰、郭榮鏗、前職工會聯盟總幹事蒙兆達、前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪。

他們被指控的罪名包括煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全，同時在海外宣揚「港獨」、「台獨」等。這些罪行最高可判無期徒刑。

對此，羅冠聰3日在社交媒體發文質疑，相較於謀殺案通緝犯最高懸賞40萬港元，「這是否代表國安法下所犯的罪行更為嚴重」？「對政權而言，所謂『國家安全』（實為共產黨的權力穩定），比人命更珍貴。」羅冠聰表示自己已獲得英國難民身分，從事的是合理的和平倡議工作，不考慮回港「自首」：「我只是一個為香港人發聲的香港人，僅此而已。」

美國的港人團體「香港民主委員會」（HKDC）執行總監郭鳳儀亦透過社交媒體表示，港府此舉目的「一是恐嚇港人，二是煽動mob mentality（暴民心態），啟動民粹化小粉紅各路針對港人」，但自己「絕不低頭，遇難越強」。她也呼籲國際社會一同保護被「跨國鎮壓」的港人，同時要求美國政府應拒絕香港特首李家超赴美參加APEC會議。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手举鲜花的「王婆婆」 又称「王婆婆」的香港社运人士王凤瑶在6月4日下午5点多到了警方封锁范围附近。她拿着一束鲜花，双手比出「五一」手势，接着便被一群警察包围并带上警车。今年67岁的王凤瑶因在2019年反修例游行中经常举着英国国旗而引人注目，曾数次被香港和中国大陆警方拘留。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 前记协主席遭扣留后获释 香港记者协会前主席麦燕庭（图右上二）在傍晚6点多现身铜锣湾，在一家商场外遭到警方盘查，几分钟后被警察带走。香港记协6月5日透过公开声明表示，记协前主席兼法广特约记者麦燕庭在湾仔警署被扣留至晚上11时始获释，但未获告知被控任何罪行。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 社民连主席的纸花和电子蜡烛 社运人士、社民连主席陈宝莹（左二）在晚上7点多到了维园附近的纪利佐治街，手持黄色纸花和电子蜡烛，在被警方问话之后便被带上警车。社民连在当天稍晚表示，陈宝莹被带到被带到湾仔警署后，于晚上9时15分获准离开，未被要求任何担保。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 邓建华、徐汉光也被带走 晚间8点左右，身穿印有《文汇报》六四报导图案上衣的香港职工盟前副主席邓建华（图中）被警方拦下盘查，接着被带上警车，他随后于Facebook上表示正于湾仔「协助调查」。大约也在8点多，手持电子蜡烛的前支联会常委徐汉光也于铜锣湾地铁站附近被一群警察带上警车离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 《5月35日》剧本 一名身穿黑衣、戴口罩的男子向在场记者展示香港剧作家庄梅岩的六四舞台剧本《5月35日》；也有人用手机播放六四相关歌曲，在街上喊「我们要自由」、「香港人不要怕」，最终也被带离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手机点灯破坏社会安宁？ 多名员警将一名开着手机闪光灯的男子带离维园附近。香港警方晚上表示，6月4日当天有11男12女，合共23人涉嫌「破坏社会安宁」被警方拘捕或带走调查；有1人因「涉嫌妨碍警务人员执行职务」遭到拘捕。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 「不要忘記六四」 6月3日，艺名「三木」的陈式森（图中）在六四前一天于铜锣湾的某条街上唱着「不要忘记六四！不要忘记六四！香港人，不要怕他们」。随后他被警员带走时，还沿途高喊着「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 禁食89643.4秒 前支联会义工关振邦（左）、香港天安门母亲成员刘家仪也在6月3日前往维园喷水池，计划在6点04分起在维园禁食。他们手中举着「禁食89643.4秒」、「哀悼六四死难者，向天安门母亲致敬」的标语，身穿印有「896420」和「真相」字样的上衣。两人在喷水池前停留数分钟后便被香港警方带走，同时警告两人涉「作出具意图煽动的作为」。刘家仪在6月5日于Facebook上表示「已在48小时内保释，同时亦完成个人悼念的禁食，暂时平安」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 过去几年六四的维园 自1990年以来，每年6月4日由香港支联会举办的六四烛光晚会都会吸引上万人齐聚香港维多利亚公园，一同悼念六四事件死难者。但此活动自2019年新冠疫情爆发后，香港当局以防疫为由两度禁止集会。接下来，2020年通过的《国安法》将纪念活动视为违法，2021年又遭遇了支联会解散，此后六四纪念晚会不复存在。图为2020年6月4日香港民众自发地至维园以烛光纪念六四。



美國政府3日譴責港府做法，稱這「設下危險的先例，威脅全球人民的人權與基本自由」。英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）說，英國不會容忍中國恐嚇、壓制海外港人的企圖。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）則表示「極度失望」，並稱澳洲持續關切《國安法》的廣泛應用。

人權觀察組織（Human Rights Watch）中國部研究員王松蓮（Maya Wang）指出，此事顯示港府對和平異議人士的迫害逐漸擴大到海外；該組織的聲明也呼籲應立即撤銷對8人的指控與懸賞。

港警怎麼說？

香港國安處總警司李桂華周一召開記者會，稱這8名人士「干犯了嚴重的危害國家安全罪」。

李桂華稱，他們鼓吹外國制裁或恐嚇香港官員，以及鼓吹制裁香港法官或檢控人員。

他說，這些人只要一天不回香港，香港警方就不能拘捕他們。

「但我們不會停止（追捕他們）。」李桂華說。

凡提供有關這8名人士的訊息導致他們被逮捕或起訴者，將獲得100萬港元懸賞金。

國安法重塑了香港社會，摧毀了這個特別自治區與內地之間曾經存在的法律防火牆。國安法規定可以在全球各地追查被指控規反其規定的人士。

根據該法律，國安案件由香港政府指定的警察、檢察官和法官處理，北京可以接管某些案件，在內地不透明、被中共嚴格控制的司法系統中進行審判。

生於國安法時代的學生組織:「贤学思政」成员被判刑

這份通緝名單發布的兩天之前，香港政府舉行了“回歸26周年”慶典活動。

此時也正值港區國安法頒布施行三周年。

三年來，已有260人因此法遭到逮捕，其中160多人和5家公司遭到起訴。大多數被告都是知名的民主政治人士、活動人士、工會成員和記者。

被列入通緝名單的活動人士任建峰（香港前律師、澳大利亞公民）告訴法新社，他為香港感到悲傷。

“這反映了香港的墮落程度。”任建峰說，“香港政府和中共當局試圖表明他們的法律可以全球通行。”

北京實施港區國安法後，美國、英國、澳大利亞和加拿大等10個國家暫停了與香港的刑事司法互助協議。

（綜合報導）

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