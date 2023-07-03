港警通緝8位民主人士 國際社會譴責

香港警方宣佈每人懸賞100萬港元，通緝8名流亡海外的香港知名港民主活動人士，指控他們涉嫌違反港區《國安法》。對此，遭通緝的羅冠聰、郭鳳儀等人強調不會因此噤聲或低頭，美國、英國政府則譴責港府做法。
（德國之聲中文網）香港警方周一（7月3日）宣佈每人懸賞100萬港元，通緝8名流亡海外的香港知名港民主活動人士，指控他們涉嫌違反港區《國安法》。
2019年香港爆發的大規模、有時甚至出現暴力的民主抗議活動被鎮壓後，北京於2020年在香港全面實施國安法，打擊異議人士。隨後，此次被通緝的8名知名民主活動人士逃離了香港。
他們是前立法會議員羅冠聰、許智峰、郭榮鏗、前職工會聯盟總幹事蒙兆達、前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷、郭鳳儀和劉祖迪。
他們被指控的罪名包括煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權，以及勾結外國或境外勢力危害國家安全，同時在海外宣揚「港獨」、「台獨」等。這些罪行最高可判無期徒刑。
對此，羅冠聰3日在社交媒體發文質疑，相較於謀殺案通緝犯最高懸賞40萬港元，「這是否代表國安法下所犯的罪行更為嚴重」？「對政權而言，所謂『國家安全』（實為共產黨的權力穩定），比人命更珍貴。」羅冠聰表示自己已獲得英國難民身分，從事的是合理的和平倡議工作，不考慮回港「自首」：「我只是一個為香港人發聲的香港人，僅此而已。」
美國的港人團體「香港民主委員會」（HKDC）執行總監郭鳳儀亦透過社交媒體表示，港府此舉目的「一是恐嚇港人，二是煽動mob mentality（暴民心態），啟動民粹化小粉紅各路針對港人」，但自己「絕不低頭，遇難越強」。她也呼籲國際社會一同保護被「跨國鎮壓」的港人，同時要求美國政府應拒絕香港特首李家超赴美參加APEC會議。
美國政府3日譴責港府做法，稱這「設下危險的先例，威脅全球人民的人權與基本自由」。英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）說，英國不會容忍中國恐嚇、壓制海外港人的企圖。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）則表示「極度失望」，並稱澳洲持續關切《國安法》的廣泛應用。
人權觀察組織（Human Rights Watch）中國部研究員王松蓮（Maya Wang）指出，此事顯示港府對和平異議人士的迫害逐漸擴大到海外；該組織的聲明也呼籲應立即撤銷對8人的指控與懸賞。
香港國安處總警司李桂華周一召開記者會，稱這8名人士「干犯了嚴重的危害國家安全罪」。
李桂華稱，他們鼓吹外國制裁或恐嚇香港官員，以及鼓吹制裁香港法官或檢控人員。
他說，這些人只要一天不回香港，香港警方就不能拘捕他們。
「但我們不會停止（追捕他們）。」李桂華說。
凡提供有關這8名人士的訊息導致他們被逮捕或起訴者，將獲得100萬港元懸賞金。
國安法重塑了香港社會，摧毀了這個特別自治區與內地之間曾經存在的法律防火牆。國安法規定可以在全球各地追查被指控規反其規定的人士。
根據該法律，國安案件由香港政府指定的警察、檢察官和法官處理，北京可以接管某些案件，在內地不透明、被中共嚴格控制的司法系統中進行審判。
這份通緝名單發布的兩天之前，香港政府舉行了“回歸26周年”慶典活動。
此時也正值港區國安法頒布施行三周年。
三年來，已有260人因此法遭到逮捕，其中160多人和5家公司遭到起訴。大多數被告都是知名的民主政治人士、活動人士、工會成員和記者。
被列入通緝名單的活動人士任建峰（香港前律師、澳大利亞公民）告訴法新社，他為香港感到悲傷。
“這反映了香港的墮落程度。”任建峰說，“香港政府和中共當局試圖表明他們的法律可以全球通行。”
北京實施港區國安法後，美國、英國、澳大利亞和加拿大等10個國家暫停了與香港的刑事司法互助協議。
（綜合報導）
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