港警退休哪里去好？大湾区买房养老！

（德国之声中文网）据路透社报道，香港警察队员佐级协会（JPOA）主席林志伟向会员发信表示，该协会正在与开发商雅居乐集团商讨在广东肇庆建一座"香港城"，以供警务人员退休后居住养老。
这封周三发出的信函也在该协会的网站上发表。香港示威抗议活动已经持续超过四个月，其间时有暴力事件发生。
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香港前线示威者的道具与用途
前线示威者初期装扮
从这张6月12日拍摄的照片中可以看出，一些前线示威者已经学会佩戴头盔与眼罩来保护头部与眼睛等较脆弱的部位，但是这个时后的口罩还是主要采用过滤性比较差的医疗口罩。 医疗口罩的作用与其说是防范催泪烟，不如说只有掩饰身份的功能。
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香港前线示威者的道具与用途
前线示威者中期装扮
这张照片摄于7月14日的沙田。在抗争中期，越来越多前线示威者戴上眼罩(护目镜)，并改变眼罩的颜色，避免曝露身份。自行车脖围和医疗口罩一样，对于催泪烟没有什么防御力，主要是拿来遮掩长相。中间后方戴黑帽的示威者已经学会在前臂上缠绕保鲜膜或胶带，这主要是为了防止皮肤接触到催泪烟或胡椒喷雾而感到不适。
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香港前线示威者的道具与用途
前线示威者后期装扮
从8月开始，越来越多示威者将医疗口罩升级为过滤性能较好的「猪嘴」。镭射笔也在8月初成为示威者的道具之一，被用来干扰警察办公或是干扰摄影。
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香港前线示威者的道具与用途
前线示威者进阶装扮
有些示威者会佩戴自行车或是摩托车的护膝与护肘，而有些示威者因不能满足于工地安全帽的保护性能，开始使用更高阶的WarGame迷彩头盔保护自己。但是截至八月为止，做这样装束的示威者还属于少数。
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香港前线示威者的道具与用途
雨伞
雨伞因防水、轻便、好携带，成为前线示威者的必备防具。 虽然雨伞没办法承受警棍或是布袋弹等冲击性较强的攻击，但是却可以有效防止液体、喷雾类的攻击，例如警察的胡椒喷雾。 人多的时后，示威者会把雨伞高举并接合边缘，形成简易的防御阵线。
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香港前线示威者的道具与用途
雨伞阵
示威者在人多时，会把雨伞高举并接合边缘，形成简易的防御阵线，防止被警方从高空发射的催泪弹打中。
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香港前线示威者的道具与用途
木板阵
示威者也会拿路边的木板当做盾牌。虽然不比警察的长盾坚固，但是多少能够防御杂物。
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香港前线示威者的道具与用途
铁马
「铁马」在香港街头十分常见，平日是用来隔开车道与人行道，避免行人不小心被人潮挤到马路上。 示威者为要拖延警方的清场速度，在警方清场之前，就会先在抗争人潮外围设置路障。 除了少部份的活动式铁马之外，大部分的铁马都是固定在人行道上，示威者需要把人行道的砖头撬开，才能把固定在人行道的铁马拔起来，做成路障。像这样的路障可以有效地拖慢警察推进防线的速度，让示威者有时间撤退。
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香港前线示威者的道具与用途
水马
照片中的红白色路障叫做水马，也是香港街头常见的人流管制物品。示威者也曾经拿水马当路障瘫痪交通。水马虽然比铁马好移动，但是相对比铁马脆弱许多，是一种警察很容易就能排除的障碍物。
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香港前线示威者的道具与用途
塑胶束带
塑胶束带轻便而且难破坏，是捆绑物品的理想工具。示威者将路边的铁马集中起来之后，便会用塑料束带三个一组地把铁马捆绑成三角形，堆成路障。
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香港前线示威者的道具与用途
透明胶带
有时后用束带捆绑铁马太麻烦，示威者也会用透明胶带直接把铁马绑起来。
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香港前线示威者的道具与用途
交通锥
路边时常可以见到的交通锥，虽然显眼但是并不坚固，很少被示威者拿来当做路障使用。 反而是在警方发射催泪弹之后，示威者会用交通锥盖住催泪弹，让其他人涌上前，用矿泉水浇熄催泪弹。
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香港前线示威者的道具与用途
铁碗
铁碗方便携带，又坚固，如果现场没有交通锥，示威者便会改用铁碗盖住催泪弹。 在一些极危险的情况下，示威者也会举起铁碗保护头部。
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香港前线示威者的道具与用途
手套
前线示威者对付催泪弹，除了把它熄灭之外，有时后还会把催泪弹捡起扔回给警方。 但是事实上催泪弹才刚发射，本体非常烫手。 因此示威者会配戴手套保护自己的双手。
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香港前线示威者的道具与用途
备用物资
示威者用购物车装载的物资包括: 矿泉水、生理食盐水、保鲜膜、工地安全帽、防毒面罩滤芯。在示威者的眼睛或皮肤受到催泪烟或胡椒喷雾刺激时，用生理食盐水与矿泉水冲洗都可以及时舒缓不适感。
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香港前线示威者的道具与用途
鸡蛋
鸡蛋是抗议群众常拿来发泄不满的工具，原因之一是它难清理，而且容易残留味道。香港「反送中」示威者曾丢鸡蛋的对象包括中联办、警察总部、旺角警署、将军澳警署、沙田警署、几位民建联议员办事处等。
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香港前线示威者的道具与用途
砖头
示威者也会将人行道挖下来的砖头收集起来，在警民对峙时扔向警方，或是拿来砸破警署玻璃。
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香港前线示威者的道具与用途
汽油弹
在警民冲突当中，示威者有几次向警方投掷汽油弹。汽油弹又称燃烧瓶，外文原名「莫洛托夫鸡尾酒」，是一种装有化学助燃剂的酒瓶，因应不同场合需求，内容物的成分也会有所调整。
作者: 罗法（发自台北）
有示威者向港警投掷燃烧的汽油瓶和其它物体，警方则以催泪弹、橡皮子弹和高压水枪回应。至今有两名抗议者在与警方的冲突中被子弹打中受伤。
很多抗议者指责警察滥用暴力，但是警方表示，面对暴力不断增加，他们已经表现出了最大程度的克制。
香港高级法院本周颁布了一项禁令，禁止任何人对纪律部队或已婚警员宿舍进行滋扰行为。据香港律政司表示，过去一段时间来，有示威者围堵宿舍，并且采取攻击和破坏。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
催泪弹
迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
布袋弹
布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
胡椒弹
胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
橡胶子弹
橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
海绵弹
除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
胡椒喷雾
胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
警棍
警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
警盾
盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
水炮车
8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
实弹
同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
其他装备
除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在场。8月31日，港警首次通过水炮车发射颜色水（图）驱散示威者。
作者: 王凡, 罗法
据称这一规划中的"香港城"位于肇庆，距离香港200公里左右，乘坐高铁一个半小时即可到达。这一根据香港社区特色构建的住宅区第一期工程有望在2020年底完工。
"（'香港城'）旨在提供低成本和高品质兼备的生活社区"，香港警察队员佐级协会表示，并称协会将帮助警员从开发商雅居乐集团那里争取尽可能优惠的折扣。
此外，香港公务员的工会组织--香港政府华员会也参与了这项合作。
香港房价寸土寸金，近年来，越来越多的香港人离开香港迁居内地
雅居乐方面表示，该集团与肇庆市政府在2018年年底开始洽谈，其后签署意向投资协议，在多元化的项目內，建设一个具有香港体系特色，适合社会各阶层人士退休生活的特色小区。
雅居乐是总部位于广州的开发公司，"香港城"的销售对象是各阶层人士，其中"包括但不仅限于香港退休公务员"。
近年来，越来越多的香港人离开香港迁居内地，因为这座金融中心同时也是全球生活成本最高的城市之一。内地相对物价较低，退休后的居住选择更多，主要背景是如今交通越来越便捷，而且香港政府和中央政府也在着力推动促进香港和内地之间融合互通的"大湾区"发展倡议。
雨涵/洪沙（路透社）
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》
在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
9.02 开学日罢课
9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.31 太子车厢
「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
9.01 「机场交通压力测试」
由于机场的临时禁制令仍然有效，示威者若妨碍机场运作，有可能构成藐视法庭，而遭到控诉。因此，示威者有默契的在机场附近聚集与游走，目的是妨碍机场与其他地区的联络交通，引起国际关注。然而与之前造成机场关闭的「万人接机」不同，这天的行动只耽误了少数航班，大部份飞机航班仍然照常陆续起降，只是一些旅客因为迟迟等不到巴士，决定步行离开东涌。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.24 催泪弹再次“燃点”香港
8月24日 ，香港示威活动进入第12个周末。示威者者举行了"燃点香港，全民觉醒"为主题的观塘大游行。港铁关闭附近地铁站，招致众多示威民众不满。在周末的示威过程中，香港警察再度动用催泪弹驱散在街道上设置路障的"反送中"示威者。这也是近两周以来，警方第一次使用催泪弹。示威者则用瓶子、燃烧物和石块还击。双方还使用棒球棒和警棍互相攻击。香港警方宣布，周六行动中逮捕29人，年龄从17岁到52岁，涉嫌罪名包括非法集会、持有攻击性武器和袭警。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.23 香港“万人牵手”
8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.18 「流水式集会」
民阵原本申请从铜锣湾遊行至中环，但是警方仅批准在维园集会。维园大约只能容纳十万人。在当天下午两点多，维园就已经挤满人潮，促使民阵發展出「流水式集会」: 在维园被逼爆的前提下，引导民众离开维园，到金钟、港铁一带离开，或者「无限loop」。一整天下来，主办方统计有超过170万人参与集会，警方则宣称维园最高峰同一时间只有12.8万人参与。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.14 鬼月街边「烧衣」
响应农历7月14日于兰节(中元节)，示威者在街边「烧衣」(烧纸钱)，说要为港府「驱魔除恶」。现场民众自备化宝桶(金炉)、溪钱(纸钱)到警署旁和警察宿舍旁做法、撒冥纸。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.13 环时记者机场被殴
两名中国籍男子当晚在香港机场抗议现场被质疑是公安卧底，之后被示威人群捆绑并搜出证件、遭到殴打。最终两人被送往医院救治。被打男子中一人被证实为《环球时报》记者付国豪，他在被围困时喊出“我支持香港警察，你们可以打我了”，此后成为微博热门话题。该事件遭到北京政府和香港特区政府的严厉谴责，香港特区政府发言人表示: “这些暴力行为远超文明社会底线，令人发指。” 付国豪隔天出院，获得近百位支持者接风，TVB、大公报、央视也到现场采访。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8月12日 布袋弹还是钢珠?
经历数日动荡之后，8月12日晚上的警民冲突更趋激烈: 北角、西湾河、太古、铜锣湾、黄埔、屯门、葵芳、沙田都有防暴警察的踪迹。一位年轻女性在混乱中疑似被警方布袋彈击中眼部，有失明危险，成为当晚的标志性事件，开启之后以「黑警环眼」为题的机场示威。虽然她的护目镜破裂并且卡有布袋弹壳的照片在网路上广为流传，央视与人民日报等中国媒体报导中却称她是被其他示威者用钢珠打中。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8月11日 葵芳地铁的催泪烟
当晚防暴警员从葵涌警署追到港铁葵芳站，进站后也没有放弃，在站内举旗并且隔着闸门往站内发射催泪烟。事后，警察一度否认在葵芳地铁站内发射催泪弹，但是记者和民众都在站内找到催泪弹壳，最后警方在记者会上承认，但称有考量地铁是「半开放空间」。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.9 “万人接机”集会展开
示威者从当日起一连三天在香港机场举行"万人接机"集会活动。机场抗议者准备了以不同语言印制的宣传海报、单张、小册子等，包括中文、英文、日文、韩文等。参与制作小册子的集会人士表示，明白大批人士聚集可能会影响旅客，但希望向旅客表达五大诉求。当天晚间有示威者前往黄大仙警察宿舍抗议，后遭警方清场。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.7 天文馆全民观星
因应前一天晚上香港浸大学生会长在深水埗买「观星笔」被捕，香港反送中示威者發起集结天文馆观星抗议。天文馆当天提早六点就关闭。晚上，人们带着观星笔，以及抗议口号的剪纸到天文馆投影。「激光中」成为当晚的热门歌曲。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.5 五星旗被抛入海中
香港旺角3日下午举辦遊行。散场后有示威者将尖沙咀码头的旗杆上的五星旗拆下丢入水中。 5日香港大罢工后，也有示威者將中国五星国旗从旗杆拆下，并抛入海中。香港政府发言人6日凌晨发表声明譴責这些行为，表示这是「公然挑战国家权威」。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.5 七区三罢
港人号召「罢工、罢课、罢市」，获得金融业、医界、运输业等行业别响应。下午，示威者在香港7区发起集会，又有人在天水围包围警署。遊行与示威很快的演变成警民冲突。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.4 将军澳、西环集会与「快闪封路」
这天，将军澳示威者一度包围警署，抛砖打破警署玻璃。 在警察出警局之后，示威者随即散去。 紧接其后的西环游行，示威者靠近中联办还未抵达时，警方便出动催泪弹阻挡示威者。 在这之后，示威者展开一连串「快闪」: 用路边可见的障碍物阻碍交通之后立即离去。 一夜之间，示威者足迹踏遍铜锣湾、观塘、天水围、黄大仙等地，防暴警察一直到隔天凌晨三点都还在清场。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.3 旺角遊行多区占领
在多次的抗争之后，警民之间形成一种默契: 白天和平示威，结束后部分示威者留守，晚上防暴警察出动清场，多半搭配催泪瓦斯。 然而，抗争活动演变到这个时候，开始脱离了初期的多人集中一场遊行的模式，转变为多地同时发生的形式。 一夜之间，旺角、尖沙嘴、黄大仙都爆出警民冲突。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
8.2 公务员的行政中立
随着上千行政主任和政务主任罕见地发出联署公开信，表达对近来一系列冲突事件的关注之后，公务员在中环遮打花园发起以《公仆仝人、与民同行》为主题的集会。 这也是香港史上，公务员第一次发起集会。 前任公务员事务局局长王永平受邀在大台上说：「公务员应向体制、和维护核心价值的社会与市民忠诚，而不是效忠特首。 」这段话引起许多现任公务员的共鸣，成为他们下班后加入集会的原因。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
「光复香港，时代革命」
随着「反送中」示威越演越烈，「光复香港，时代革命」 也重新出现在香港街头。这个口号缘起于2016年本土民主前线的梁天琦的参选口号。虽然梁天琦已经在2018年被判袭警罪与参与暴动罪，判处6年刑期且现正服刑中，但是示威者仍然让这句话重现街头，有时还在旁边加上「感谢梁天琦」。另一方面，这句话也被当局视为有港独意味，是违反一国两制的思想。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
7.30 葵浦警署冲锋枪首度亮相
7月28日上环冲突的示威者有44人在30日晚上被控暴动罪，引发民众不满，因此发起包围拘押部分被告的葵蒲警署。 警察一度冲出警署，一名白衣警署警长与一名防暴警察落单，引起民众朝他们丢掷杂物。 在情急之下，「光头」警署警长拿出枪枝对准民众吓阻。 然而他举起的这把枪是雷明登870宕动式霰弹枪，与过去低杀伤力的催泪弹枪不同，是可以装填致命霰弹的枪种，民众因此哗然。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
7.30 「全港大塞车」港铁不合作运动
7月30日早上7点50分，数十名「反送中」示威民众在港铁调景岭站发起不合作运动，用背包阻碍车门关闭，导致往黄埔方向调景岭站列车超过一个半小时无法开出。 港铁临时安排免费接驳巴士解决疏运问题。 虽然香港铁路工会联合会宣布不响应罢工，但是公交车公会却发表声明响应罢工。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
7.28 上环警民冲突
在和平游行落幕之后，约有两百名示威者尝试往中联办前进，但遭到警方拦截。警方呼吁示威者立即结束「非法集会」，不久便施放了催泪烟与橡胶子弹。双方对峙的过程中，香港警察中的「速龙小队」一度无预警往前暴衝，成功逮捕多名示威者。最后，有多达49人在这个晚上被逮捕。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
7.27 光复元朗
呼应前一周日在新界元朗發生的白衣人暴袭事件，民众在元朗發起遊行，从元朗警署出發，行进到元朗西铁站。图为谴责政府官员、警察、乡绅与黑道勾结的「官警乡黑」标语。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
7.21 元朗暴襲
在白天的遊行结束之后，晚上元朗有大批白衣人士持械闯入西铁站，无差别地暴打乘客。 然而警察在40分钟后才到场，而且与白衣人士互动良好，引发「警黑勾结」的猜疑。 透过这个事件，新界乡绅与警察之间的关系浮上台面，引发国际关注警察的执法问题。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
7.21 示威者涂污中联办国徽
7月21日这天的“反送中”抗议活动是民阵發起的第三场遊行，组织方称有43万人参加，警方则称13.8万。遊行原本规划要走到金钟，也就是香港政府、终审法院和立法会所在地，但警方出于安全考量缩短抗议路线。遊行过程中，示威者突破警方防线，从原本的终点湾仔前进金钟，并推进包围中联办。一些示威者向中联办门口上方的国徽投掷鸡蛋、泼洒油漆。随后在晚上8点半左右，大批携带防暴装备的警察在中联办周边开始推进防线，用催泪弹、布袋弹、橡胶子弹驱赶示威者。在这个事件以后，中联办换上了新的国徽，并用透明的塑料箱保护。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
7.14 香港沙田商场喋血
下午4点到8点之间，「反送中」示威群众在新界沙田遊行，大抵和平。 在遊行结束之后，示威民众并未散去。 到晚上9点，警察开始清场，示威者被逼进购物商场「新城市广场」。 警方一方面呼吁示威者离去，一方面又封锁商场出入口。 一名警员在逮补示威者时，被挣扎的示威者咬断一截手指的消息成为当天晚上警民冲突的血腥註腳。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
连侬墙遍地开花
大概在7月中左右，香港各地18区都出现「连侬墙」。 「连侬墙」译自Lennon Wall（捷克文 Lennonova zeď），源自于1980年代，民众在布拉格修道院墙上画上约翰连侬（中国称为列侬、台湾称为伦农）的头像和歌词。之后逐渐演变成表达对当局的不满的街头艺术。 在2014年雨伞革命期间，连侬墙第一次在香港出现，用大量便利贴写满对民主、普选的诉求。 2019年，连侬墙因为香港的反送中运动再次复活，首先在金钟香港特区政府总部出现，之后逐渐往其他地区蔓延。
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7.7 九龙游行
在九龙的七七遊行之前，大部分的游行都举办在港岛。 这是第一次在九龙区举行遊行。 从这时开始，「反送中」遊行就有往九龙与新界等较保守的区域蔓延的趋势。
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7.6 香港妈妈集气大会
6月14日晚间，「香港妈妈反送中集气大会」曾在中环遮打花园举行集会，而在7月6日，香港妈妈再次在同一地点發起集会。有鉴于「反送中」示威者，尤其是前线与警察冲撞的示威者，普遍年龄层偏低，这些妈妈想要传递他们支持孩子的心情。大会称最多人时有8千人参与。
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7.1 示威者冲击立法会
在香港主权移交22周年纪念日当天下午，包围立法会的示威民众拿起杂物开始撞击立法会玻璃，最终玻璃被撞破，一些民众进入立法会大楼。 警方午夜展开清场前最后一刻，一群志愿者进入立法会把4名想要死谏的示威者拖出立法会，强调「一个也不能少」。这起事件之后引发许多争议，除了港府谴责示威者破坏公物以及暴力之外，示威者也反指警方故意撤退，用「空城计」引诱示威者攻进立法会。
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6.16 黑衣200万人大遊行 (49223786)
在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。 没想到市民上街的意愿不但没有被浇熄，还更加坚定: 许多市民认为她避重就轻，没有直面回应诉求。 同样在遊行前一天晚上，黄衣男子梁凌杰在太古广场坠楼身亡，成为运动的第一名牺牲者。这两个事件凝聚了示威者的愤怒，让遊行人数一口气飙升。主办方估计这次遊行有突破200万人参与，刷新香港纪录。 警方则估计人数为33万8千人。这也是反送中示威的服饰首度定调为黑色。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
6.21 包围警总
民阵订下6月20日期限，要求港府回应5大诉求，但政府没有反应。民阵因此宣布行动升级。 6月21日，金钟政府总部对面的夏悫道、湾仔警察总部对面的军器厂街、告士打道，以至湾仔税务大楼等政府大楼，都被示威者占领及围堵出入口，因此瘫痪。 示威者要求政府追究警察开枪责任，也要求与警务处长卢伟聪对话。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
6.12 包围立法会
在港府预定二读《逃犯条例修订草案》的当天，抗议民众包围立法会大楼。港府随即宣布推迟二读。 眼看人潮持续占领夏悫道没有散去迹象，港府下午3点便出动警察，用催泪瓦斯跟橡胶子弹驱赶民众。仅用2小时便清场完毕。 香港特首林郑月娥在电视声明中三度称群众为「暴动」，引发群众不满。 这也促使民阵总结民众五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪责任、不检控和释放反送中示威者、撤销对6月12日游行的暴动定性、林郑月娥问责下台。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
6.9 百万人大游行
5月，《逃犯条例修订草案》在立法会中经过立法程序激烈攻防。随后，香港政府决定绕过委员会，在6月12日迳付大会二读。 此举引发民间人权阵线号召「守护香港反送中」大遊行，为示威运动中的第一场遊行。 同日，海外29个城市举行集会声援。主辦方估計这次遊行有破103万人參與，但是警方的数字只有24万。