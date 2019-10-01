港警退休哪里去好？大湾区买房养老！

（德国之声中文网）据路透社报道，香港警察队员佐级协会（JPOA）主席林志伟向会员发信表示，该协会正在与开发商雅居乐集团商讨在广东肇庆建一座"香港城"，以供警务人员退休后居住养老。

这封周三发出的信函也在该协会的网站上发表。香港示威抗议活动已经持续超过四个月，其间时有暴力事件发生。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者初期装扮 从这张6月12日拍摄的照片中可以看出，一些前线示威者已经学会佩戴头盔与眼罩来保护头部与眼睛等较脆弱的部位，但是这个时后的口罩还是主要采用过滤性比较差的医疗口罩。 医疗口罩的作用与其说是防范催泪烟，不如说只有掩饰身份的功能。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者中期装扮 这张照片摄于7月14日的沙田。在抗争中期，越来越多前线示威者戴上眼罩(护目镜)，并改变眼罩的颜色，避免曝露身份。自行车脖围和医疗口罩一样，对于催泪烟没有什么防御力，主要是拿来遮掩长相。中间后方戴黑帽的示威者已经学会在前臂上缠绕保鲜膜或胶带，这主要是为了防止皮肤接触到催泪烟或胡椒喷雾而感到不适。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者后期装扮 从8月开始，越来越多示威者将医疗口罩升级为过滤性能较好的「猪嘴」。镭射笔也在8月初成为示威者的道具之一，被用来干扰警察办公或是干扰摄影。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者进阶装扮 有些示威者会佩戴自行车或是摩托车的护膝与护肘，而有些示威者因不能满足于工地安全帽的保护性能，开始使用更高阶的WarGame迷彩头盔保护自己。但是截至八月为止，做这样装束的示威者还属于少数。

香港前线示威者的道具与用途 雨伞 雨伞因防水、轻便、好携带，成为前线示威者的必备防具。 虽然雨伞没办法承受警棍或是布袋弹等冲击性较强的攻击，但是却可以有效防止液体、喷雾类的攻击，例如警察的胡椒喷雾。 人多的时后，示威者会把雨伞高举并接合边缘，形成简易的防御阵线。

香港前线示威者的道具与用途 雨伞阵 示威者在人多时，会把雨伞高举并接合边缘，形成简易的防御阵线，防止被警方从高空发射的催泪弹打中。

香港前线示威者的道具与用途 木板阵 示威者也会拿路边的木板当做盾牌。虽然不比警察的长盾坚固，但是多少能够防御杂物。

香港前线示威者的道具与用途 铁马 「铁马」在香港街头十分常见，平日是用来隔开车道与人行道，避免行人不小心被人潮挤到马路上。 示威者为要拖延警方的清场速度，在警方清场之前，就会先在抗争人潮外围设置路障。 除了少部份的活动式铁马之外，大部分的铁马都是固定在人行道上，示威者需要把人行道的砖头撬开，才能把固定在人行道的铁马拔起来，做成路障。像这样的路障可以有效地拖慢警察推进防线的速度，让示威者有时间撤退。

香港前线示威者的道具与用途 水马 照片中的红白色路障叫做水马，也是香港街头常见的人流管制物品。示威者也曾经拿水马当路障瘫痪交通。水马虽然比铁马好移动，但是相对比铁马脆弱许多，是一种警察很容易就能排除的障碍物。

香港前线示威者的道具与用途 塑胶束带 塑胶束带轻便而且难破坏，是捆绑物品的理想工具。示威者将路边的铁马集中起来之后，便会用塑料束带三个一组地把铁马捆绑成三角形，堆成路障。

香港前线示威者的道具与用途 透明胶带 有时后用束带捆绑铁马太麻烦，示威者也会用透明胶带直接把铁马绑起来。

香港前线示威者的道具与用途 交通锥 路边时常可以见到的交通锥，虽然显眼但是并不坚固，很少被示威者拿来当做路障使用。 反而是在警方发射催泪弹之后，示威者会用交通锥盖住催泪弹，让其他人涌上前，用矿泉水浇熄催泪弹。

香港前线示威者的道具与用途 铁碗 铁碗方便携带，又坚固，如果现场没有交通锥，示威者便会改用铁碗盖住催泪弹。 在一些极危险的情况下，示威者也会举起铁碗保护头部。

香港前线示威者的道具与用途 手套 前线示威者对付催泪弹，除了把它熄灭之外，有时后还会把催泪弹捡起扔回给警方。 但是事实上催泪弹才刚发射，本体非常烫手。 因此示威者会配戴手套保护自己的双手。

香港前线示威者的道具与用途 备用物资 示威者用购物车装载的物资包括: 矿泉水、生理食盐水、保鲜膜、工地安全帽、防毒面罩滤芯。在示威者的眼睛或皮肤受到催泪烟或胡椒喷雾刺激时，用生理食盐水与矿泉水冲洗都可以及时舒缓不适感。

香港前线示威者的道具与用途 鸡蛋 鸡蛋是抗议群众常拿来发泄不满的工具，原因之一是它难清理，而且容易残留味道。香港「反送中」示威者曾丢鸡蛋的对象包括中联办、警察总部、旺角警署、将军澳警署、沙田警署、几位民建联议员办事处等。

香港前线示威者的道具与用途 砖头 示威者也会将人行道挖下来的砖头收集起来，在警民对峙时扔向警方，或是拿来砸破警署玻璃。

香港前线示威者的道具与用途 汽油弹 在警民冲突当中，示威者有几次向警方投掷汽油弹。汽油弹又称燃烧瓶，外文原名「莫洛托夫鸡尾酒」，是一种装有化学助燃剂的酒瓶，因应不同场合需求，内容物的成分也会有所调整。 作者: 罗法（发自台北）



有示威者向港警投掷燃烧的汽油瓶和其它物体，警方则以催泪弹、橡皮子弹和高压水枪回应。至今有两名抗议者在与警方的冲突中被子弹打中受伤。

很多抗议者指责警察滥用暴力，但是警方表示，面对暴力不断增加，他们已经表现出了最大程度的克制。

香港高级法院本周颁布了一项禁令，禁止任何人对纪律部队或已婚警员宿舍进行滋扰行为。据香港律政司表示，过去一段时间来，有示威者围堵宿舍，并且采取攻击和破坏。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 催泪弹 迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 布袋弹 布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 胡椒弹 胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 橡胶子弹 橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 海绵弹 除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 胡椒喷雾 胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 警棍 警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 警盾 盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 水炮车 8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 实弹 同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 其他装备 除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在场。8月31日，港警首次通过水炮车发射颜色水（图）驱散示威者。 作者: 王凡, 罗法



据称这一规划中的"香港城"位于肇庆，距离香港200公里左右，乘坐高铁一个半小时即可到达。这一根据香港社区特色构建的住宅区第一期工程有望在2020年底完工。

"（'香港城'）旨在提供低成本和高品质兼备的生活社区"，香港警察队员佐级协会表示，并称协会将帮助警员从开发商雅居乐集团那里争取尽可能优惠的折扣。

此外，香港公务员的工会组织--香港政府华员会也参与了这项合作。

雅居乐方面表示，该集团与肇庆市政府在2018年年底开始洽谈，其后签署意向投资协议，在多元化的项目內，建设一个具有香港体系特色，适合社会各阶层人士退休生活的特色小区。

雅居乐是总部位于广州的开发公司，"香港城"的销售对象是各阶层人士，其中"包括但不仅限于香港退休公务员"。

近年来，越来越多的香港人离开香港迁居内地，因为这座金融中心同时也是全球生活成本最高的城市之一。内地相对物价较低，退休后的居住选择更多，主要背景是如今交通越来越便捷，而且香港政府和中央政府也在着力推动促进香港和内地之间融合互通的"大湾区"发展倡议。

雨涵/洪沙（路透社）