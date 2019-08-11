港警迅速镇压 示威者血溅街头

(德国之声中文网) 8月11日的香港，夜色越深，警民冲突越激烈: 北角、西湾河、太古、铜锣湾、黄埔、屯门、葵芳、沙田都有防暴警察的踪迹。

德国之声现场记者表示，警方的执法行为引起巨大争议和众怒，可谓是721元朗事件之后，最群情汹涌的一晚。

警察的执法手段增添了几种，包括乔装成示威者先挑拨离间再协助逮捕，以及把竹棍放到被捕者行囊中栽赃他持械。 与此同时，警察的执法尺度也再度扩大，不但打破以往惯例进入港铁站执法，又近距离开枪、殴打已压制的示威者等状况。 路透社报导，警察在｢反送中」示威中至今已拘捕了超过600人。

示威者血溅街头

周日傍晚，示威者和警察已经越来越熟悉彼此的行为模式，

互动更迅速俐落: 示威者以快闪的方式在各地打游击，警察则主要用催泪烟推进防线，再派速龙小队出动逮人。 虽然示威者持续用雷射笔照射警察，也曾投出两枚汽油弹，但是双方的冲突并未因此升高。

然而，随着时间越来越晚，警察开始追求时效，动用更激烈的手段清场。在晚上9点左右，警察走入港铁葵芳站，在站内举起黑旗，然后隔着闸门朝车站内发射催泪弹。 港铁站在地下，催泪烟难以消散，站内一时之间烟雾迷漫。 大约半个小时之内，警察就撤出港铁站范围，民众之后在现场捡到橡胶子弹弹壳。 大约晚上9时35分左右，葵芳港铁站落闸。

另一方面，也在多地传出示威者流血。在铜锣湾，有示威者头部淌血，半脸模糊，但警察仍然不顾他的哀嚎，仍然把他压在地上用束带绑缚他的双手。在尖沙嘴，有一名年轻女性示威者眼部中弹，许多网友担忧她失明。根据前线医护人员表示，该名女伤者的右眼球破裂，现正紧急进行手术，难以确认是否会永久失去视力。

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根据苹果日报影音，警察在港铁太古站的电扶梯旁用警棍追打示威者，就算示威者已经沿着电扶梯往下层逃跑，也仍然穷追不舍。 在电扶梯口警民拉扯时，还有持枪警察在不到一米的距离内朝示威者的背部开枪。 目前尚不确定子弹类型，但是就算是号称非致命的橡胶子弹，在近距离发射的情况下仍足以致命。

鱼目混珠之计

香港TVB报导，有警察故意与示威者同样装束，穿黑衣、戴猪嘴，故意在示威者中间挑起纷争，做一些打斗，并且协助警察逮捕示威者。 当TVB记者向前询问他是不是警察时，他回答「警察公共关系科会回答你，我正在做事，不要骚扰我们。 」之后他不愿意出示委任证，也不愿意说自己是警察。

在荃湾，有白衣人无差别攻击他人。 香港电台记者在荃湾直播时，有市民说白衫人手持真刀。 港台记者后来也在现场发现菜刀。

港府谴责暴徒让警察烧伤

8月11日晚上，警务处处长卢伟聪到玛嘉烈医院探望被烧伤警员。该警员在尖沙咀警署内执勤时，因示威者投掷汽油弹而双脚遭到烧伤。贴文照片中，警员双膝烧伤。香港警察脸书帖文表示，卢伟聪对于有同事因为执勤时受到严重伤害感到非常难过。贴文指，「对于暴徒罔顾他人安全的非法暴力行为」，卢伟聪「予以最强烈谴责，而警队必定针对暴力行为全力追究。」港府在12日午夜0时36分亦發出声明，针对示威活动做出回应，声明中说: 「昨日在多区有非法集会，暴力示威者破坏公物、堵塞干道；围堵警署、砖块袭击警务人员；更有暴力示威者投掷汽油弹，令警务人员受伤。」

声明中进一步说: 「这些持续而且大范围、不定时、不定点出现的违法及暴利行为，剥夺普罗大众正常生活的权利，我们呼吁广大市民共同向暴力说『不』，协助社会怪恢复秩序。警方亦必定严正果断执法，令违法示威者接受法律制裁。」

医疗界罢工

在一晚动荡之后，就连先前「七区三罢」时都坚持「罢工不霸医」的医疗界，都有人发出罢工宣言。 2/8医护专职集会在脸书上发表的罢工宣言中，谴责香港警察「从721元朗黑夜以来，已经完全摒弃人性」，因此医护人员将从8月12日起发起无限期罢工行动，「直到政府和医管局对我们及民间的五大诉求有所回应，直至人道救援精神被重视 ，直至所有市民生命安全受到保障为至。 」

声明中谴责警察殴打示威者、瞄准示威者头部开枪，也谴责警方逮捕前线医护人员、阻碍前线救援，甚至在急诊室外埋伏扣押病人，妨碍受伤人士求医。 该声明一一列举8月11日晚间警方的拘捕行为，包括假扮示威者做拘捕、近距离开枪、港铁站内放催泪烟等，称之为「完全是重演六四事件的血腥与残暴」。

罗法/夏立民(综合报导)