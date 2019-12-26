 港警跨年夜发催泪弹 示威者元旦遊行蓄勢待發 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.01.2020

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时政风云

港警跨年夜发催泪弹 示威者元旦遊行蓄勢待發

在香港即将迈入2020年之际，香港示威者再次于多区发起「和你shop」示威行动，并藉此纪念2019年8月31日太子站袭击事件。根据港媒报导，港警在跨年不久后，便于旺角发射催泪弹来驱散聚集的示威者与民众。

Hong Kong New Year (picture-alliance/AP Photo/L. Jin-Man)

(德国之声中文网)数千名香港示威者周二 (12月31日) 在香港多区发起人链的活动，他们不仅手牵手组成人链，也一边高喊口号，一边高唱在「反送中」运动中及具代表性的歌曲「愿荣光归香港」。这些示威者高举海报，呼吁香港人2020年继续为民主奋斗。

一名在示威中扮演急救员角色的Kris向法新社表示：「2019年我们透过示威运动拆下了港警及港府丑陋的面具，并让所有香港人看见真相。然而，目前整个运动遇到了瓶颈，所以我希望数以万计的港人能在1月1日再次走上街头，参与民阵举办的游行。 」

以往香港在跨年夜都会举行盛大的烟火放射，但今年出于安全考虑，港府取消了相关活动。然而，港府仍举行了一场规模较小的灯光秀与烟火秀。

港警再发催泪弹

香港电台报导，接近午夜十分聚集在香港各区，参与由网民发起的示威行动。 聚集在维多利亚港的示威者在倒数时高喊「十、九、光复香港，时代革命」，并同时开启手机的手电筒功能，让维多利亚港附近呈现一片光海。

与此同时，有另一小群示威者聚集在旺角一带，他们将路障点燃，港警则随即赶到现场，以催泪弹驱离现场的示威者，多人遭到制伏。根据《香港01》报导，港警除了发射催泪弹外，也派出锐武装甲车在弥敦道铲除路障，并以水炮车向示威者发射胡椒水水柱。

Hongkong | Proteste (picture-alliance/AP Photo/L. Jin-man)

数千名香港示威者周二 (12月31日) 在香港多区发起人链的活动，他们不仅手牵手组成人链，也一边高喊口号，一边高唱在「反送中」运动中及具代表性的歌曲「愿荣光归香港」。

数名示威者则选择在旺角附近的太子站举行一场烛光晚会，来纪念2019年8月31日太子站发生的港警无差别袭击乘客事件。然而，不久后港警抵达现场，逮补了数名示威者。

习近平新年演说提港澳

依照惯例，中国国家主席习近平于跨年夜晚上透过央视，发表2020年的新年贺词，他在周二晚上的演说中，也提及了香港与澳门的情势。习近平在演说中细数了中国过去一年的成就与发展，也说他最难忘的是隆重庆祝新中国成立70周年。

习近平在演说中提及香港与澳门，表示他前阵子出席了澳门回归20周年庆祝活动，为澳门繁荣稳定感到欣慰。 他强调，澳门的成功实践显示，「一国两制」完全行得通、办得到、得人心。另一方面，习近平说香港这几个月来的局势发展，牵动着大家的心。 他指出，没有和谐稳定的环境，又怎能有安居乐业的家园。

习近平说：「真诚希望香港好、香港同胞好。 香港繁荣稳定是香港同胞的心愿，也是祖国人民的期盼。 」

习近平在新年演说结尾说，中国将坚定不移的走和平发展道路，坚定不移维护世界和平、促进共同发展。 愿同世界各国人民携起手来，积极共建「一带一路」，推动构建人类命运共同体，为创造人类美好未来而不懈努力。

香港元旦大

举办过多场大规模和平遊行的民阵，周三 (1月1日) 再次元旦大游行，希望透过此遊行向港府展开「秋后算账」。民阵周一 (12月30日) 表示，他们除了继续坚持五大诉求外，也会抗议香港特首林郑月娥围剿反对势力，并替示威者眼中施暴的港警加薪。

Hong Kong Marks New Year With Anti-Government Protests 2020 (Getty Images/A. Kwan)

接近午夜十分聚集在香港各区，参与由网民发起的示威行动。 聚集在维多利亚港的示威者在倒数时高喊「十、九、光复香港，时代革命」，并同时开启手机的手电筒功能，让维多利亚港附近呈现一片光海。

《香港01》报导，民阵召集人岑子杰批评港府以涉嫌「洗黑钱」为借口，打压支持示威者的筹资平台「星火同盟」，他对港府这样的作法表达强烈愤怒。对于港府替港警加薪一事，岑子杰则说这样的作法是「用沾满鲜血的双手去打年轻人，收工就拎纳税人的钱食海底捞」。 他呼吁香港公民一起「反对警察加薪 」。

虽然港警与示威者周二晚间并未在交手过程中，发生激烈冲突，但不少参与示威的香港人还是不忘彼此提醒「元旦见」。

杨威廉/夏立民 (综合报导) 

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