港警调查结果未明 香港民阵先传出解散

(德国之声中文网) 根据多家港媒，香港民间人权阵线 (民阵)可能在周五 (8月13日)宣布解散，主因是这个过去协助举办香港多场大型抗议活动的联合平台组织正面临警方的调查。

《南华早报》引用民阵一位消息人士的说法，表示他们会在13日举行会议，批准一项关于解散该组织的动议。这位人士说：「由于民阵主要领导人被监禁，许多重要的成员团体在过去几个月中退出，该阵线除了解散之外没有其他选择。」

另一个成员团体的代表也向《南华早报》证实可能解散的消息，他说：「在目前的政治压力下，民阵很难继续生存下去。大多数成员团体已经决定留到最后一刻，并尊重民阵做出的任何决定。」

民阵成立于2002年，在2003年起每年主办香港七一游行直到2021年被官方以防疫为由阻止申办，但最后仍有数以千计的人无视禁令上街。民阵在2019年的反政府抗议活动中发挥了关键影响力，号召数次超过万人的游行，其中几次根据民阵统计更高达百万人。

截至2019年6月，民阵成员本有48个成员团体，但自从一些关键团体在3月退出后，成员团体数已降至10个，包括民主党、公民党、教协和民主与民生协会、工党、工会联合会、社会工作者总工会、社会民主人士连线和香港市民支援爱国民主运动联合会。

根据港媒报道，警方在4月就调查过民阵的财务状况、还有该组织未根据《社团条例》向政府登记的原因。但民阵认为自己没有义务配合警方调查，拒绝提供答案，表示自成立以来从未被如此询问过。此外，警方还询问了民阵在提交给联合国的请愿书中所扮演的角色，这份请愿书要求联合国人权高专针对2019年抗议活动期间部队的警察暴行进行国际调查。至今这些调查还没有最新的进展。

民阵多位过去的领导人和秘书处成员都因政治问题下台或根据《香港国家安全法》被捕。目前的召集人陳皓桓（Figo Chan Ho-wun）也因2019年10月1日非法集結案在2021年5月28日被判囚18個月。自他入狱之后，民阵就陷入未来发展的困境。

(综合报道)

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