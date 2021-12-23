港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者

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香港当局自2020年起就不再批准纪念六四事件的维园烛光晚会申请，在上周日的六四34周年当天，香港警方于维园周边部署大批警力严阵以待。根据警方数据，6月4日当天以「涉嫌破坏社会安宁」、「涉嫌妨碍警务人员」为由带走了一共24人。
又称「王婆婆」的香港社运人士王凤瑶在6月4日下午5点多到了警方封锁范围附近。她拿着一束鲜花，双手比出「五一」手势，接着便被一群警察包围并带上警车。今年67岁的王凤瑶因在2019年反修例游行中经常举着英国国旗而引人注目，曾数次被香港和中国大陆警方拘留。
香港记者协会前主席麦燕庭（图右上二）在傍晚6点多现身铜锣湾，在一家商场外遭到警方盘查，几分钟后被警察带走。香港记协6月5日透过公开声明表示，记协前主席兼法广特约记者麦燕庭在湾仔警署被扣留至晚上11时始获释，但未获告知被控任何罪行。
社运人士、社民连主席陈宝莹（左二）在晚上7点多到了维园附近的纪利佐治街，手持黄色纸花和电子蜡烛，在被警方问话之后便被带上警车。社民连在当天稍晚表示，陈宝莹被带到被带到湾仔警署后，于晚上9时15分获准离开，未被要求任何担保。
晚间8点左右，身穿印有《文汇报》六四报导图案上衣的香港职工盟前副主席邓建华（图中）被警方拦下盘查，接着被带上警车，他随后于Facebook上表示正于湾仔「协助调查」。大约也在8点多，手持电子蜡烛的前支联会常委徐汉光也于铜锣湾地铁站附近被一群警察带上警车离开。
一名身穿黑衣、戴口罩的男子向在场记者展示香港剧作家庄梅岩的六四舞台剧本《5月35日》；也有人用手机播放六四相关歌曲，在街上喊「我们要自由」、「香港人不要怕」，最终也被带离开。
多名员警将一名开着手机闪光灯的男子带离维园附近。香港警方晚上表示，6月4日当天有11男12女，合共23人涉嫌「破坏社会安宁」被警方拘捕或带走调查；有1人因「涉嫌妨碍警务人员执行职务」遭到拘捕。
6月3日，艺名「三木」的陈式森（图中）在六四前一天于铜锣湾的某条街上唱着「不要忘记六四！不要忘记六四！香港人，不要怕他们」。随后他被警员带走时，还沿途高喊着「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」。
前支联会义工关振邦（左）、香港天安门母亲成员刘家仪也在6月3日前往维园喷水池，计划在6点04分起在维园禁食。他们手中举着「禁食89643.4秒」、「哀悼六四死难者，向天安门母亲致敬」的标语，身穿印有「896420」和「真相」字样的上衣。两人在喷水池前停留数分钟后便被香港警方带走，同时警告两人涉「作出具意图煽动的作为」。刘家仪在6月5日于Facebook上表示「已在48小时内保释，同时亦完成个人悼念的禁食，暂时平安」。
自1990年以来，每年6月4日由香港支联会举办的六四烛光晚会都会吸引上万人齐聚香港维多利亚公园，一同悼念六四事件死难者。但此活动自2019年新冠疫情爆发后，香港当局以防疫为由两度禁止集会。接下来，2020年通过的《国安法》将纪念活动视为违法，2021年又遭遇了支联会解散，此后六四纪念晚会不复存在。图为2020年6月4日香港民众自发地至维园以烛光纪念六四。
六四事件34週年，悼念集會連續第四年絕跡香港。在肅殺氣氛下，依然有人在這天現身維園一帶，以不同方式表達紀念，但在數千警力嚴防下，任何行動的存活時間比以往更短。而被囚的前支聯會副主席鄒幸彤，據報於獄中進行34小時絕食。
香港六四紀念劇《5月35日》無法在港公演，今年首度移師台灣——這對香港人與台灣人來說有什麼意義？香港逐漸被「清洗」的六四記憶，能在台灣移植、落地嗎？DW採訪幕後團隊與學者理解他們的答案。
六四34週年這天，根據香港警方週日晚間統計，有1人因「涉嫌妨礙警務人員執行職務」遭到拘捕；23人因「涉嫌破壞社會安寧」遭帶走，其中包含社民連主席陳寶瑩。眾多國際人權組織發聲批評。
2023年6月4日是「六四事件」34週年，這個發生在1989年的中國民運最後以血腥鎮壓收場。曾經這在台灣引起爭取自由民主的共鳴，不過多年過去，中共集權統治越趨穩固，台灣則持續深化民主，走向不同道路。即便如此，旅居在台的香港媒體人曾志豪疾呼，台灣人不能不關注六四。
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