港警搜索壹传媒总部 黎智英等高层被捕

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，香港壹传媒创办人黎智英8月10日早晨在寓所被捕，罪名是涉嫌违反国安法第29条中，勾结外国或者境外势力危害国家安全罪。

东网报导，他的两个儿子黎见恩与黎耀恩也因涉及同一罪名在住所遭到警方逮捕。新闻消息也指出，多名壹传媒高层亦被捕，包括执行董事张剑虹、周达权。而身处海外的黎智英左右手Mark Simon也被警方通缉，他在推特贴文，报告黎智英涉嫌勾结外国势力被捕的消息。

Mark Simon也在推特上写道，目前港警正在黎智英住处展开搜索，其他壹传媒集团的成员则是被捕或被警方带走讯问。他表示:「目前黎智英住处外有大批传媒驻守，所以香港当地将传出更多资讯。」

消息人士告诉德国之声，除了被指控勾结外国或境外势力危害国家安全外，港警还指控黎智英涉嫌串谋欺诈与煽动。壹传媒集团的营运总裁周达权也被指控勾外国势力与串谋欺诈，另外5名遭捕的人士，包含黎智英的长子跟壹传媒集团的另外3名高官，也都被警方指控串谋欺诈。黎智英的次子黎耀恩则是被指控勾结外国或境外势力。

港警则是在上午10点左右率领将近200名警员抵达壹传媒位於将军澳的大楼进行搜查，苹果日报的行政部通知同事因办公室有突发状况，同仁不用进办公室上班。办公室内的苹果日报记者在警察持续进行搜索时，仍不断直播现场情况。警察在现场不断翻阅桌上的文件，并声称持有法院所给予的搜索令，现场记者则不断要求警方出示搜索令，警方则是强调稍晚会针对此事作出交代。

黎智英於上午11点被警察带回办公室协助搜索，透过直播看到办公室内有数十名警察持续在现场戒备。苹果日报的律师因大楼遭警方封锁，无法进入大楼内与黎智英及壹传媒行政总裁张剑虹会面。港警国家安全处的高级警司李桂华在上午11点20分於壹传媒大楼外见记者，表示已向在场的负责人展示法院的手令，并强调警方在现场没有搜查编采丶记者与新闻材料。李桂华强调，警方在现场搜查顺利，希望能尽早完成手续。

港警於上午11点33分进一步扩大封锁线，而行政总裁张剑虹也被拍到戴着手铐，於11点50分被押回办公室协助搜查。与此同时，香港电台、立场新闻与美联社等数家港媒的记者透过推特表示，港警阻止他们的记者到壹传媒大楼外进行采访。根据香港电台记者的报导，港警向他们表示，只有被港警认定之前没有阻碍警察执行公务的媒体才会被邀请到壹传媒大楼外进行采访。

黎智英约在香港当地时间下午1点30分被一台私家车带走，记者Kris Cheng在推特上表示，黎智英将被带到旺角警署接受讯问。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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