港警搜查元朗 11名白衣人士遭捕

（德国之声中文网）根据香港01报导，香港警方在周日 (7月21日) 的元朗暴力事件后，开始在元朗一带展开调查与追捕，就连麻雀馆也成为搜索的目标场所。 目前为止，香港警方已逮捕了11名周日袭击乘客的白衣人士，强调他们涉及「非法集结」。 其中一名白衣人士邓志学在香港国际机场企图潜逃时，遭警方拘捕。

为了抗议港铁职员任由白衣人进入列车袭击乘客，部分网民在香港热门的网络社群「连登讨论区」呼吁香港市民在地铁站发动不合作运动，以阻碍车门关闭或其他方式来瘫痪地铁运作。 香港01报导，7月24日上午有十多名身着黑衣的人士现身港铁金钟站往柴湾方向的月台，以阻塞车门的方式防止列车离站，导致列车十多分钟都尚未离站。 港铁职员、乘客或警方赶到现场，将示威者从列车门边拉开，让列车车门顺利关闭之后，列车才得以离开金钟站。 整个过程历时20多分钟，造成港铁误点。 在上午9点15分后港铁延误的状况才逐渐改善。

何君尧疑恐吓朱凯迪

继周二 (7月23日) 在香港电台节目上展开激辩后，香港立法会议员何君尧与朱凯迪之间的言语冲突持续延烧。 两人昨日在节目上因讨论元朗暴力事件而针锋相对，何君尧在过程中激动的摇朱凯迪的肩膀，要求他对镜头呼吁停止｢光复行动」，但是朱凯迪并不理睬，何君尧越来越激动，抛下一句｢「你简直系人渣」，直接拍桌起立，自己把麦克风拔掉离场。

而何君尧因被民众质疑与元朗暴力事件有关，他的办事处玻璃幕墙22日下午遭示威者砸破。 此外，民间在23日也自发包围他位于天水围天华邨的办事处，在外贴便条贴制作连侬墙。 就连何君尧父母的墓地也遭到波及。 23日，何君尧父母的墓碑被移动并喷上黑漆，一旁墙上还留有黑色颜料写的「官黑勾结」四字。

一连串事件促使何君尧23日晚间在脸书上传一段视频，除了为自己21日晚间在元朗与白衣人握手做进一步解释外，也再次将矛头指向朱凯迪，认为破坏他父母墓地的示威者是朱凯迪的支持者，并要求朱凯迪向香港警方提供所有相关数据。 他呼吁朱凯迪「悬崖勒马，放下屠刀」，并表示如果朱凯迪肯照做，自己的家人会原谅他。 然而，何君尧在视频最后也再次严正警告朱凯迪说: 「现在眼前有一条是生路、另一条是不生路，你要选择哪条路，你早点决定。 」

中批美英香港言论

针对美国与英国陆续就21日香港发生的暴力事件做出评论，中国外交部发言人华春莹23日强调，香港是中国的香港，中国政府绝不容许任何外部势力插手香港事务，更不容许任何外国势力搞乱香港。 她表示，日前在香港发生的事情绝不是什么言论和集会自由的问题,而是极端暴力违法行为的问题，直接冲击香港法治根基，违反基本法和香港本地法律，严重挑战"一国两制"的底线。

华春莹指出:「从近期媒体披露的一些情况,可以明显看出在香港发生的暴力事件有外国势力在背后操纵、策划、甚至组织实施的迹象。 美方能否向世界诚实地、明确地回答，美方在近期香港事态中扮演了怎样的角色?到底意欲何为? 我们奉劝美方趁早收回他们在香港伸出的黑手!」

此外，针对英国官方的言论，华春莹则说，香港回归以来，一国两制实行顺利，香港市民享有前所未有的权利和自由。 她强调:「近日,香港各界人士发起『守护香港』和平集会,谴责反对派撕裂社会的暴力行径。 相信大多数香港市民对于极少数激进分子违法暴力行为的危害和本质都有清醒的认识,也都希望共同努力守护好香港这颗『东方明珠』。 」

杨威廉 (综合报导)