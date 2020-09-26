港警拘9人 控助12名港人非法越境

(德国之声中文网) 香港警方周六(10月10日)对外界表示，已在当天清晨在九龙及新界拘捕4男5女，这9人有协助他人非法越境之嫌疑。

有组织罪案及三合会调查科高级警司何振东说，这9人有着不同的分工，其中既有船主，也有资金提供者，还有人负责安排偷渡者出发前的交通及住宿、或安排抵达台湾后的生活。何振东指出，此前被深圳警方在内地水域截获的12名香港非法越境者，全部在香港"涉及不同的严重案件，不应离开香港"。他认为，9人协助12人越境，系协助后者"逃避在香港的法庭审讯和阻碍警方合法拘捕"。

根据香港法律，协助嫌犯逃亡属严重罪行，最高可判十年监禁。

何振东披露，周六清晨的行动中，警方搜获50余万港币现金、几部手机及电脑，还有金额约数十万元港币的船只交易单据。至于被捕者的身份，则既有前议员助理，也有人任职文书、厨师、音乐教师等，与遭内地警方拘捕的12人为朋友关系。9人中，部分人士曾因参与反修例运动而被捕。

香港警方表示，目前仍在调查这9人是否还曾安排其他人逃离边境。港警强调，跨境偷渡对人身安全有风险，对家人也会造成极大负担。

港警主动策划"偷渡送中"？

今年8月26日，中国海警发布公告称，广东海警局几日前在香港东南水域对出的内地水域截获一艘快艇，并拘捕了船上12名涉嫌非法越境之人士。这12人随后被拘押于深圳。

《苹果日报》本周引述政府内部消息人士称，12人越境的8月23日凌晨，香港警方曾急召香港政府飞行服务队协助，派出飞机监视快艇行踪，且有警务人员随行，直到确认快艇被中国海警截获后才返航。黄之锋本周也在脸书发帖，指责香港警方其实早已掌握12名逃亡者行踪，并且主动策划。

在周六的新闻发布会上，何振东也多次被问及这一话题，但他只是反复强调，这12人是因偷渡时途径内地水域，从而触犯了内地刑法，坚称行动与港警无关。何振东表示，12人的家属目前由港岛区重案组负责跟进，"如需协助，可联络驻粤办及入境处人员。"

文山/王凡/(香港电台、苹果日报等)

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