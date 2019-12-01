 港警批准“人权日”大游行 ″一哥″进京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2019

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时政风云

港警批准“人权日”大游行 "一哥"进京

香港警方周四正式批准12月8日"国际人权日大游行"的申请。泛民派在香港区议会选举中大获全胜后，警方是否批准本次游行申请，被认为具有标杆意义。

Honkong Polizei Tang Ping-keung (Chris Tang) (Imago Images/Xinhua)

香港警务处长邓炳强一行周五出发前往北京

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上周末结束的香港区议会选举结果是港人对建制派发出的清晰的拒绝信号。德国之声专栏作者Frank Sieren认为，虽然区议会并无多少政治权力，但若港府延续先前的做法，后果会是灾难性的。 (30.11.2019)

一夜之间，香港仿佛又回到了区议会选举前的混乱状态: 警方与示威者以镭射比与强光互照，双方催泪弹和汽油弹你来我往，地铁站又被纵火。在美国通过《香港民主人权法案》后，港府和北京会怎么做？ (02.12.2019)

香港区议会在创下71.4%的超高投票率后，香港区议员版图有了新的变化。在这次「变相投票」的背后，依旧有许多人在不满意香港政府处理事件的态度之余，选择出来替自己的家乡奋战。 (30.11.2019)

（德国之声中文网）今年六月曾组织上百万港人大游行的"民间人权阵线"周四(12月5日)表示，警方已经批准了他们提交的游行申请。民间人权阵线计划在本周末发起"国际人权日大游行"。

六个月来，香港示威浪潮中的暴力事件不断发生，政府也以此为由曾经多次拒绝"民间人权阵线"提交的集会申请。11月24日，香港区议会选举得以在较为平和的氛围中举行，而泛民派则获得压倒性胜利，赢得全部议席中的近90%。

对警方滥用暴力的指控越来越多

两个月前在一次警民冲突中，被警方开枪打伤的年轻示威者曾志健也在本周四首度出庭受审，他被控暴动和袭警两项罪名。法庭审理持续一小时后，法官宣布庭审延期至明年二月继续举行。

今年十月一次集会期间，曾志健遭警员近距离实弹击中胸部，经住院治疗目前已基本恢复健康。警方表示，警员开枪是因遭到严重威胁不得已采取的自卫措施。但一段时间以来，对警方滥用暴力的指控变得越来越多，有人计划在本周五举行一次示威集会，抗议警方滥用催泪瓦斯。示威者提出的"五大诉求"之一就是要求对警方行为展开独立调查。

邓炳强"礼节性"访北京

新上任的香港警务处长邓炳强一行将于本周五出发前往北京，拜会中国公安部和港澳办官员，这是邓炳强上任后首次赴京。香港政府的一项声明中称，邓炳强将对北京进行"礼节性访问"，并同公安部官员讨论香港安全局势。

据称，邓炳强将于周日凌晨返回香港，也即"人权日"大游行开始之前数小时。

中国官方的《环球时报》报道称，上任未满一个月的香港警务处处长邓炳强将在北京逗留两天，拜访公安部以及国务院港澳办，还将与国务委员、公安部部长赵克志和港澳办主任张晓明会面。

今年11月19日，邓炳强接任警界"一哥"伊始，就发出警告称，"假新闻"败坏了香港警察的名誉。与此同时，警方包围香港高校抓捕示威者的过程中，也出现了令人震惊的暴力场面。

香港爆发抗议浪潮半年多来，民众对警方的信任度在不断下降。香港中文大学今年十月的一次民调显示，自香港发生抗议运动以来，市民对香港警队的信任持续下降。受访者对警方的信任度平均只有2.6分（10分满分），其中51.5%的受访者给予0分，即"完全不信任"。这是开展此项民调以来的最低信任度。

达扬/叶宣（路透社等）

  • Hongkong Auschreitungen bei Protesten (Reuters/E. Su)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    催泪弹

    迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。

  • Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    布袋弹

    布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。

  • Hongkong l Andauernde Proteste in Yuen Long - Ausschreitungen (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    胡椒弹

    胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。

  • Frankreich Paris Gelbwestenproteste | Gummigeschoss (Getty Images/AFP/S. Al-Doumy)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    橡胶子弹

    橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。

  • BG Hongkong Anti-Auslieferungsproteste (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    海绵弹

    除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。

  • Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz Einkaufszentrum Polizei (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    胡椒喷雾

    胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。

  • Hongkong Proteste (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    警棍

    警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (Imago Images/Xinhua/Lyu Xiaowei)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    警盾

    盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。

  • Proteste in Hongkong (picture-alliance/dpa/V. Yu )

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    水炮车

    8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    实弹

    同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。

  • Hongkong Protest Wasserwerfer blaue Farbe (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    其他装备

    除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在场。8月31日，港警首次通过水炮车发射颜色水（图）驱散示威者。

    作者: 王凡, 罗法


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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

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