港警批准“人权日”大游行 "一哥"进京

（德国之声中文网）今年六月曾组织上百万港人大游行的"民间人权阵线"周四(12月5日)表示，警方已经批准了他们提交的游行申请。民间人权阵线计划在本周末发起"国际人权日大游行"。

六个月来，香港示威浪潮中的暴力事件不断发生，政府也以此为由曾经多次拒绝"民间人权阵线"提交的集会申请。11月24日，香港区议会选举得以在较为平和的氛围中举行，而泛民派则获得压倒性胜利，赢得全部议席中的近90%。

对警方滥用暴力的指控越来越多

两个月前在一次警民冲突中，被警方开枪打伤的年轻示威者曾志健也在本周四首度出庭受审，他被控暴动和袭警两项罪名。法庭审理持续一小时后，法官宣布庭审延期至明年二月继续举行。

今年十月一次集会期间，曾志健遭警员近距离实弹击中胸部，经住院治疗目前已基本恢复健康。警方表示，警员开枪是因遭到严重威胁不得已采取的自卫措施。但一段时间以来，对警方滥用暴力的指控变得越来越多，有人计划在本周五举行一次示威集会，抗议警方滥用催泪瓦斯。示威者提出的"五大诉求"之一就是要求对警方行为展开独立调查。

邓炳强"礼节性"访北京

新上任的香港警务处长邓炳强一行将于本周五出发前往北京，拜会中国公安部和港澳办官员，这是邓炳强上任后首次赴京。香港政府的一项声明中称，邓炳强将对北京进行"礼节性访问"，并同公安部官员讨论香港安全局势。

据称，邓炳强将于周日凌晨返回香港，也即"人权日"大游行开始之前数小时。

中国官方的《环球时报》报道称，上任未满一个月的香港警务处处长邓炳强将在北京逗留两天，拜访公安部以及国务院港澳办，还将与国务委员、公安部部长赵克志和港澳办主任张晓明会面。

今年11月19日，邓炳强接任警界"一哥"伊始，就发出警告称，"假新闻"败坏了香港警察的名誉。与此同时，警方包围香港高校抓捕示威者的过程中，也出现了令人震惊的暴力场面。

香港爆发抗议浪潮半年多来，民众对警方的信任度在不断下降。香港中文大学今年十月的一次民调显示，自香港发生抗议运动以来，市民对香港警队的信任持续下降。受访者对警方的信任度平均只有2.6分（10分满分），其中51.5%的受访者给予0分，即"完全不信任"。这是开展此项民调以来的最低信任度。

达扬/叶宣（路透社等）