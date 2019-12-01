港警批准“人权日”大游行 "一哥"进京

（德国之声中文网）今年六月曾组织上百万港人大游行的"民间人权阵线"周四(12月5日)表示，警方已经批准了他们提交的游行申请。民间人权阵线计划在本周末发起"国际人权日大游行"。
六个月来，香港示威浪潮中的暴力事件不断发生，政府也以此为由曾经多次拒绝"民间人权阵线"提交的集会申请。11月24日，香港区议会选举得以在较为平和的氛围中举行，而泛民派则获得压倒性胜利，赢得全部议席中的近90%。
对警方滥用暴力的指控越来越多
两个月前在一次警民冲突中，被警方开枪打伤的年轻示威者曾志健也在本周四首度出庭受审，他被控暴动和袭警两项罪名。法庭审理持续一小时后，法官宣布庭审延期至明年二月继续举行。
今年十月一次集会期间，曾志健遭警员近距离实弹击中胸部，经住院治疗目前已基本恢复健康。警方表示，警员开枪是因遭到严重威胁不得已采取的自卫措施。但一段时间以来，对警方滥用暴力的指控变得越来越多，有人计划在本周五举行一次示威集会，抗议警方滥用催泪瓦斯。示威者提出的"五大诉求"之一就是要求对警方行为展开独立调查。
邓炳强"礼节性"访北京
新上任的香港警务处长邓炳强一行将于本周五出发前往北京，拜会中国公安部和港澳办官员，这是邓炳强上任后首次赴京。香港政府的一项声明中称，邓炳强将对北京进行"礼节性访问"，并同公安部官员讨论香港安全局势。
据称，邓炳强将于周日凌晨返回香港，也即"人权日"大游行开始之前数小时。
中国官方的《环球时报》报道称，上任未满一个月的香港警务处处长邓炳强将在北京逗留两天，拜访公安部以及国务院港澳办，还将与国务委员、公安部部长赵克志和港澳办主任张晓明会面。
今年11月19日，邓炳强接任警界"一哥"伊始，就发出警告称，"假新闻"败坏了香港警察的名誉。与此同时，警方包围香港高校抓捕示威者的过程中，也出现了令人震惊的暴力场面。
香港爆发抗议浪潮半年多来，民众对警方的信任度在不断下降。香港中文大学今年十月的一次民调显示，自香港发生抗议运动以来，市民对香港警队的信任持续下降。受访者对警方的信任度平均只有2.6分（10分满分），其中51.5%的受访者给予0分，即"完全不信任"。这是开展此项民调以来的最低信任度。
达扬/叶宣（路透社等）
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
催泪弹
迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
布袋弹
布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
胡椒弹
胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
橡胶子弹
橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
海绵弹
除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
胡椒喷雾
胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
警棍
警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
警盾
盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
水炮车
8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
实弹
同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
其他装备
除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在场。8月31日，港警首次通过水炮车发射颜色水（图）驱散示威者。
作者: 王凡, 罗法