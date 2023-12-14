港警悬赏5名民主活动人士 控其危害国家安全

（德国之声中文网）香港警务处国家安全处（12月14日）将5名知名活动人士加入通缉名单，每人悬赏100万港元，呼吁民众提供线索。

香港国安处总警司李桂华在周四的记者会上表示，五人涉嫌实施煽动分裂国家罪、煽动颠覆国家政权罪以及勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，目前皆已“窜逃海外”。他指五人背叛国家，背叛香港，无视香港人的利益，在海外仍继续危害国家安全。

李桂华展示了五名被通缉港人的照片，分别是郑文杰、许颖婷、邵岚、霍嘉志、蔡明达。他对记者表示，“警方各悬红100万港元”。在2020年出台香港国安法以平息大规模民主抗议运动后，上述五人皆已移居海外。

其中郑文杰目前居住在英国，创办了英国港侨协会 （Hongkongers in Britain）。国家安全公署在声明中称，“郑文杰等人长期从事反中乱港活动，窜逃海外挟洋自重”，并指其“诋毁香港法治，乞求外部势力制裁香港或干预香港事务”。声明称， 香港警方“对外逃反中乱港分子依法予以通缉，符合香港根本利益”。

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这是香港警方第二次悬赏重要活动人士。今年7月，香港警方悬赏通缉八名身处海外的民主活动人士，他们被指控的罪名包括煽动分裂国家、煽动顛復国家政权，以及勾结外国或境外势力危害国家安全，同时在海外宣扬“港独”、“台独”等。这些罪行最高可判无期徒刑。这八人分别是前立法会议员罗冠聪、许智峰、郭荣铿、前职工会联盟总干事蒙兆达、前法政汇思召集人任建峰，以及袁弓夷、郭凤仪和刘祖迪。

部分被通缉的活动人士所身处的美国、澳大利亚和英国纷纷谴责香港政府的这一举动，华盛顿称这是“危险的先例”。

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（法新社）

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