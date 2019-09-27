港警射伤18岁少年惹议 欧盟吁双方克制

(德国之声中文网) 一名港警周二(10月1日)开枪击中示威者打扮的18岁少年。根据多家港媒，少年是香港荃湾公立何传耀纪念中学一名中五男生。伤者在送医救治后暂无生命危险。

10月2日早上7点半，何传耀中学前便聚集许多中学生，大喊「香港人加油」、「光复香港，时代革命」声援受伤中学生。《香港01》报导，何传耀中学校方派代表发新闻稿表示，对有学生中枪受伤感到十分难过和担忧，希望伤者早日康复。学校说已启动「危机处理小组」辅导学生情绪，也要学生参与公众活动时注意安全、远离危险。

根据《明报》，中枪男生在晚上7点多已透过手术取出子弹碎片，并已回复清醒。昨日晚间11点，民主派24名立法会议员联署，强烈谴责警方以实弹伤人，质疑「疑似攻击甚于自卫」，要求警方交代开枪射人原因。

香港警务处长卢伟听在记者会上则为开枪警员辩护，指其决定「合法合理」。他表示下属在生命受威胁下才迫不得已开枪，又辩称该名中五学生中枪的位置是「左边肩膀附近」。而截至1日午夜十二时，香港医管局供报受伤送院人数增加至74人，年龄届乎11至75岁，当中两人危殆、两人严重。

欧美回应

在美国，许多共和党政治人物对总统特朗普在推特上高调祝贺中共建政70周年感到不以为然。

众议院外交事务委员会在推特上发声:「今天在香港，一名12年级(中五)学生胸口被枪击。而习近平则在天安门广场（大屠杀后30年）的遊行上展示武器。两者都深切提醒我们，中国共产党为了全面控制可以做到什么程度。」

根据《南华早报》，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）在一份声明中说：「虽说不应为暴力找借口，但使用实弹不符合比例原则，只会让情势更加紧张。」

拉布呼吁，反政府示威者和香港当局都不该再让衝突升级。他说，这一事件再次证明「需要进行建设性对话，以解决香港人民的合理关切」。

欧盟呼吁各方克制，避免事态升级。欧盟发言人科西扬奇（Maja Kocijancic）周二向记者表示，「鉴于香港骚乱和暴力持续，欧盟再次强调，对话、避免事态升级以及克制是前进的唯一道路。」她说，尽管已采取了初步的积极措施，让公众和社会各界参与对话，但仍需要继续努力恢复信任。 「她同时表示，抗议活动开始三个多月后，和平集会示威的权利必须根据香港基本法和国际承诺得到维护。」

夏立民 (综合报导)