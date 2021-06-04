港警封闭维园 民众点亮手机纪念六四

（德国之声中文网）本周五，香港迎来国安法实施后的首个六四。香港警方周五派遣7000名警力加强取缔未经批准的集结活动。警方下午2时起封锁维多利亚公园，防止有人违反禁令进入维园参与六四悼念。

历年来，香港民众会在6月4日晚间8时，在维园点燃烛光纪念六四。这是香港维园32年来首次不见六四悼念烛光。香港《苹果日报》报道，港警中午便以2至3人组成一队在维园内巡逻。下午近2时，大批军装员警进入维园足球场，以扩音器广播围封，有市民被警方拦查搜索包包。

法新社报道称，试图靠近维园的活动人士遭到警方阻拦搜身，警方在周围的街道上用扩音器和标语呼吁民众散去。

虽然无法集会，但许多香港人仍找到纪念六四的方式。晚间8时，不少香港民众在铜锣湾和旺角亮起手机，也有人点燃蜡烛。

香港一些教堂也开放给悼念民众。一名35岁的女性在西湾河的一家天主教堂外对法新社表示：“过去我会在维园纪念六四，但今年去那里不安全。我不是教徒，从来不参加礼拜或上教堂。我只是想成为这个特殊日子的一部分，纪念我认为重要的事。”

香港警方晚间在官方脸书上发文称，晚上8时许，铜锣湾百德新街及京士顿街附近及旺角西洋菜街南街一带均有大量人群聚集，并分别有示威者“高叫涉嫌煽动或教唆他人分裂国家的口号”，有可能触犯《香港国安法》下相关罪行。警方对聚集群众发出警告，要求其立即停止违法行为并离开。根据香港警方消息，全港多区有人群集结，截至晚间10时有至少4男2女被捕，年龄介于20至75岁，理由是涉嫌煽动他人参与未经批准集结、普通袭击、刑事毁坏等。

此前香港警方以公共安全、公共秩序及疫情等因素为由，封闭维园指定范围，包括中央草坪、足球场及篮球场，以阻止被禁止的公众集会进行。警方也在脸书发表贴文称，将密切留意现场情况，“如有需要会及时介入，果断执法”。香港警方还警告，任何人未经准许，明知而进入或逗留在已封闭的地方，最高可能被处第3级罚款及12个月监禁。

香港警方在铜锣湾举牌要求民众散开

美国务卿布林肯悼六四 中国批“干涉内政”

对于港澳悼念六四的活动被禁，人权观察组织发文表示，中国政府应承认1989年6月屠杀民主运动示威者并为之负责。有关当局应立即无条件允许中国境内和香港、澳门的悼念活动，停止审查“六四”相关言论。

人权观察中国部研究员王亚秋指出：“禁止香港举行烛光晚会，正是中国政府人权纪录的有力说明：六四屠杀32年后，压迫有增无减，但压抑真相只会激起更多要求正义和问责的呼声。”

美国国务卿布林肯6月3日也发表六四32周年声明，“向32年前牺牲的受难者，以及今日在中国政府施压下仍持续努力的勇敢活动人士致敬”。美国将继续与“争取政府尊重普世人权”的中国人民站在一起。

布林肯表示，6月4日并肩站在一起的勇者提醒我们，绝对不能停止寻求这起事件的透明真相，包含对所有被杀害、拘留或失踪者的全面统计。天安门示威与香港争取民主和自由的奋斗相呼应，而香港当局禁止举行守夜活动纪念天安门大屠杀的死难者。”

布林肯在声明中形容“天安门广场已成为中国政府暴行的同义词”。

针对布林肯的声明，中国外交部发言人汪文斌在周五的例行记者会上回应称，上世纪80年代末发生的这场政变风波，中国政府早有明确结论。他称布林肯的声明是“干涉中国内政，中方对此坚决反对”。

汪文斌还批评美国，“应先找镜子照照自己，看看自身人权问题的斑斑劣迹”。

在被问到中国年轻人从六四事件学到什么时，汪文斌表示：“他们会从历史当中受到教育和启迪，会更加坚定道路、理论、制度、文化自信，沿著中国特色社会主义道路，继续坚定不移走下去。”

香港周五出动大批警力封闭维园

支联会副主席因涉嫌宣传六四活动被捕

周五上午，香港支联会副主席邹幸彤与一名20岁男子因涉嫌宣传六四活动遭到警方逮捕。支联会秘书蔡耀昌对德新社证实，邹幸彤是在周五上午8时左右在办公室附近被警方以违反《公安条例》为由拘捕。

在香港政府连续第二年禁止维园六四纪念烛光晚会后，邹幸彤呼吁人们在自己所在之处点亮烛光悼念六四。邹幸彤5月29日在脸书发文写道，她会在六四当天以个人名义去守这个已有32年的约定，在大家都能看到的地方，点起烛光。立场新闻指出，这篇题为“烛光无罪 坚守阵地”的发文被警方用作主要指控。

现年36岁的大律师邹幸彤自2010年起加入支联会。去年她因为自发到维园悼念，被指控煽动或参与未经批准集结。邹幸彤此前接受德国之声采访时便表示，已经做好入狱准备。对于自己所面对的控罪，她表示不认罪是她的底线：“我真诚地认为我们无罪，我不认为在中国治下的法庭有权裁定悼念政权屠杀的人有罪。最坏的结果是我要入狱，我已经作此准备。如果仍然想在中共统治下争取民主，入狱是必须接受的选项。”

支联会副主席因涉嫌宣传六四活动被捕

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据立场新闻报道，下午仍被扣留在中区警署的邹幸彤透过律师表示，既然今晚未能点起烛光悼念，将效法内地“一直坚守的朋友”以绝食一天来明志。

香港东网引述新界南总区（刑事）高级警司罗国凯称：“有人在网上用言论继续宣传及呼吁其他人士及市民参与已经被禁止的公众活动，我们根据这方面证据做出拘捕。”

除了邹幸彤外，警方还拘捕了一名20岁张姓外卖速递员。罗国凯强调支联会拟于周五晚间举办的公众集会已被禁止，呼吁市民勿参与任何已被禁止的公众集会或其他未经批准集结，违反者最高可判5年监禁。

（法新社、德新社、美联社等）

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