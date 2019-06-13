港警在清场时过度使用武力了吗？

（德国之声中文网）"你朝新闻工作者开枪！你朝记者开枪！混蛋！"在这个近日疯传的网络视频中，一名记者站在桥上朝港警高喊。据上传者称，喊话的是一名法国记者，从视频可以清晰听到该记者对警察喊："这里现在仍是香港，还不是中国。"

视频下方的评论栏中，不少网友为该记者叫好。但也有用简体中文评论的网友质疑该记者故意挑衅警察，有评论称："回去问问法国警察怎么对付黄背心的？"该视频内容目前没有得到证实。尽管如此，这仍为目前针对港警是否过度执法的讨论推波助澜。

周三（6月12日），反修例抗议者包围立法会，香港防爆警察当日下午开始清场，以橡胶子弹、布袋弹、催泪水剂、胡椒喷雾驱离示威民众，民众投掷砖头和铁马还击。社交媒体上的图片显示，一些人因为橡胶子弹头部和脸部受伤。

据美联社援引香港警务处处长卢伟聪称，在清场行动中有81人受伤，其中包括22名警员；有11人因涉暴动被捕。此前，香港特首林郑月娥已在周三晚间的电视讲话中，将金钟发生的冲突称为"有组织的暴动"。

6月12日现场的图片

批评港警过度执法

"人权观察"、"自由之家"等人权组织均对港警的行动表示质疑，认为有滥用武力、过度执法之嫌。

"香港当局不应使用非法武力压制和平示威"，人权观察中国部主任索菲・理查森（Sophie Richardson）说。"当局应承认，香港在法律上有义务允许人们通过和平示威表达意见。"

香港立法会保安事务委员会副主席涂谨申也在事后称，警方射发的布袋弹与橡胶子弹有一定威力，近距离射发可以致命，不明白为何这么多群众仍要开枪。香港大律师公会、公共医疗医生协会及前线医生联盟等也发声明，谴责警方对待示威者的方式。

周日示威游行的组织者"民阵"更声称，"香港警察已经沦为侵害香港公民权的暴力工具"。

"记者无疆界"组织（也译"无国界记者"）周四敦促香港执法人员，尊重新闻自由，避免攻击记者。该组织称，有记者在报道反修例的示威游行时遭遇了警方的暴力对待。

港警回应：迫不得已使用"低杀伤力"武器

据港媒报道，香港警务处处长卢伟聪在周四相关记者会上表示，示威者不断冲击警方防线，用砖头、铁枝等袭警，警方是迫不得已才使用武力保护个人安全、维持秩序。他还称，港警在清场中所使用的装备也是海外国家处理同类暴动所使用的装备，包括警棍、胡椒喷雾、催泪弹等，都是"低杀伤力"武器。

这位香港警务处处长在记者会后公布发放武器数字，分别约150枚催泪弹，20发布袋弹及数发橡胶子弹。

6月12日现场的图片

针对记者是否也遭到武力对待，卢伟聪记者会上也给予回复，自称"对记者最有礼貌"。他表示，当时有几万示威者，情况太混乱，另外，有个别示威者假扮记者，警察在推进时，无时间去判断。他也就此表示抱歉，望体谅，还称"对记者是真心"。

"适度武力必要"？

在周四的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽再次强调，"香港金钟一带发生的情况不是和平集会，而是公然、有组织地发动暴动"。"任何文明、法治社会都不会容忍破坏和平安宁、罔顾法纪的违法行为。中国中央政府强烈谴责各类暴力行为，我们支持香港特区政府依法予以处置。"

亲北京的港媒《大公报》周五（6月14日）以"警方适度武力必要 暴动黑手要负全责"发社评，称对香港警方的批评和谴责并不公平合理，该被批评谴责的是"策劃、组织和实施这一场暴动的激进反对派及其幕后黑手"。评论称，香港警方不存在过度执法，"类似前天的暴力衝击，换了是外国军警，早就开枪了"。