港警国安处逮捕6名《立场新闻》高层 何韵诗在列

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，29日清晨，港警国安处的警方逮捕了共6名香港《立场新闻》的现任或前任高层，指控他们违反《刑事罪行条例》第9及10条串谋发布煽动刊物罪。遭逮捕的人包含前《立场新闻》董事吴霭仪、前《立场新闻》董事歌手何韵诗、前总编辑锺沛权、现任署理总编辑林绍桐、周达智与方敏生。

此外，港警国安处人员在29日清晨抵达现任香港记者协会主席丶《立场新闻》副采访主任陈朗昇家，当时他透过《立场新闻》的脸书帐号进行直播，视频中可见有数名港警人员持有法庭手令，表示他们是以刑事罪行条例第9及10条「串谋发布煽动刊物罪」到他家做调查，并强调陈朗昇若继续直播，可能会被视为「干犯阻差办公」。该直播视频仅维持了46秒便结束。陈朗昇据传被警察带走，协助调查。

根据《香港01》报导，港警国安处人员除了进到陈朗昇住处搜索外，更派出200名警员到位於观塘开源道55号开联工业中心的《立场新闻》办公室进行搜查，并禁止记者停留采访，目前搜查行动仍在进行中。被逮捕的共有3男3女，年龄介於34至73岁之间。

除了6名《立场新闻》的高层外，香港商业电台在报导中称，消息指出，《立场新闻》前总编辑锺沛权的妻子、前《苹果日报》副社长陈沛敏也被指控涉嫌参与撰写涉案的煽动性刊物，所以她二度被捕。在此之前，陈沛敏已因被控违反国安法遭关押。

在被逮捕后，《立场新闻》的现任署理总编辑林绍桐立即辞去职务，而何韵诗也透过社交媒体帐号发文表示，自己心情还好，请关注她情况的朋友不要担心。

香港商业电台报导，陈朗昇29日在获释后向记者表示，港警从他住处拿走电脑、平板电脑、手提电话、记者证与存折等物品，但他强调自己并未被逮捕或被告知要协助调查，不过他也对其他被捕人的情况表达担忧。他说，搜屋应该与他身为记协主席的职务没有关系。

28日，香港检察官才对香港壹传媒创办人黎智英与其他7名前壹传媒和《苹果日报》高层「串谋发布煽动刊物罪」。检方称，他们在2019年4月到2021年6月24日期间共谋印刷丶出版丶销售丶分发「煽动性出版物」。检察官在起诉书中称，这些出版物可能「引起对香港和中国政府的仇恨或蔑视，或激起不满情绪」。

事实上，香港记者协会28日晚间刚举办其周年晚宴，而在那之前，包含《文汇报》在内的数间媒体发布报导称，网络上流传一段陈朗昇造访位於香港北角大楼内色情场所的视频，但当陈朗昇28日晚间被媒体问到该报导时，他表示28日才刚看到该视频，由於之前都忙於筹备记协晚宴，所以需要时间了解相关内容。陈朗昇今年8月曾在社交媒体平台上指出，消息显示他可能被两间媒体跟踪，其中一间媒体指控他「嫖妓」。

专家：创下危险的先例

美国乔治城大学亚洲法研究中心香港法研究员黎恩灏向德国之声表示，29日清晨的逮捕凸显了近期港警的一个新策略，那就是出动港警国安处人员去进行拘捕，但是拘捕所引用的法律却非《香港国安法》，而是引用如刑事罪行条例第9及10条串谋发布煽动刊物罪等罪名来逮捕特定媒体的高层。

黎恩灏也提到，这并非港警首次引用此罪逮捕特定对象。今年7月，香港警方逮捕5名香港言语治疗师总工会成员，称他们透过发表三本童书来涉嫌串谋发布煽动刊物。他告诉德国之声：「在香港，串谋发布煽动刊物罪是一种言论罪，政府一旦认定任何言论或出版物有反政府的情况，他们随时可以使用该法律来进行拘捕。」

黎恩灏表示，港府可以将相关行为视为煽动仇恨或反对政府，而这样的发展也是一个警讯，因为虽然港府不断重申国安法没有追溯力，但他们仍有其他法律工具可以用来追溯过往的一些行为，并藉此逮捕与指控特定人员。

黎恩灏也提到中国国务院上周发布的《中国的民主》白皮书中，指控英国政府在殖民香港时期，以串谋发布煽动刊物罪来打压亲中媒体，但现在香港政府却以相同的法律来对付《苹果日报》与《立场新闻》。

他说：「这是自1970年代以来，香港政府首次使用煽动法对记者和媒体机构作出指控，这对香港的新闻界来说将是一个危险的先例，因为他们的出版物可以被视为煽动性的，因为这个法律有追溯力。」

在《苹果日报》今年6月在政府的压力下被迫关闭後，香港记者协会今年9月曾被香港保安局局长邓炳强点名，称该组织有政治立场，并批评记协渗透校园，哄学生入会，认为记协有违专业。而在《立场新闻》也是被各界认为可能是港府打压的下一个对象。

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