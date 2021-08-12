港警国安处逮捕港大学生 传与「七一袭警案」有关

(德国之声中文网) 根据多间港媒报导，香港警方国安处的警察18日早上逮捕了至少4名前香港大学学生会的成员，指控他们与悼念「七一袭警案」嫌犯一事有关。根据《立场新闻》报导，四人据传违反了《香港国安法》第27条「宣扬恐怖主义丶煽动实施恐怖活动」罪。

被捕的四人分别是香港大学学生会前会长郭永皓丶港大文学院学生会前外务副主席容颂禧、港大学生会评议会主席张敬生及李国贤堂学生会前代表杜林丞亨。另外，港大学生会校园电视台主席江泽灏与港大学生会刊物《学苑》总编辑刘建希传出也被警方带走，被要求协助警方调查。

《香港国安法》第27条规定，宣扬恐怖主义丶煽动实施恐怖活动相关的犯罪，情节严重者处5年以上丶10年以下有期徒刑，并会处罚金或没收财产。情节非严重者则是处5年以下有期徒刑丶拘役或管制，并处罚金。

港大的《学苑》也向港媒表示，有收到消息指国安处警察上门逮捕四名港大学生，其总编辑与另外两名学生也被带去协助警方调查。港警国安处的高级警司李桂华在交代案情时表示，今日的抓捕主要是针对上个月港大学生会评议会召开的会议，因为有人在会中宣扬恐怖主义。他指出，今日的抓捕也是延续7月16日港警国安处对港大进行的搜查，当时港警国安处的人员带走监视录影器的录影，会议的相关文件与电脑。

李桂华说，港警调查後确认有人在会议开始前为「七一袭警案」的嫌犯默哀，并称死去的嫌犯是为香港牺牲。他指出，在商讨悼念嫌犯的议案过程中，有赞成的人将该男子称为「烈士」，认为他有勇气。

在通过议案後，港大学生会透过社交媒体平台转发议案表决结果，在透过媒体向公众发布消息。李桂华表示，这次港警国安处是以《香港国安法》第27条宣扬恐怖主义来执法。他认为，宣扬的部分是赞扬或宣传一些主张，而港大学生评议会在处理该动议的过程中，有赞扬丶辩解与宣传等工作。

另外，港警国安处也参考《香港国安法》第24条的条文，也就是组织丶策划丶实施造成对社会有严重危害的活动。他说在「七一袭警案」中，有针对人使用暴力，以威逼港府或惊吓香港市民去实现政治主张的情况。

李桂华总结，港大学生会当时通过的议案内容合理化丶美化及光荣化恐怖主义及无差别袭击，鼓励人做自杀行为，与一般的道德标准不符，学生会在事後还利用宣传机器发布议案结果。

上个月，香港大学学生会评议会在「七一袭警案」发生後，通过悼念袭警嫌疑犯梁健辉的议案。但是在引来校方与香港社会部分群体的攻击後，学生会撤销议案，学生会的干事会与部分评议会成员也辞职。

港大校方也在事发後，立即宣布不再承认学生会在校园中的角色，并会按照该校程序对涉案的学生进行调查。最後，校方要求学生会在7月21日前迁离校方原让学生会使用的大楼。

协助「反送中」示威者的基金将停止运作

同日，在2019年「反送中」示威运动期间为协助示威者而设立的「612 人道支援基金」对外表示，因负责托管资金的「真普选联盟有限公司」将结束运作，所以该基金已制定方案，会以有秩序的方式停止运作。

该基金的团队在其脸书帐号上提到，目前由「真普选联盟有限公司」提供的银行帐号仍在运作，基金内的资金也未被冻结，但他们将在18日下午针对停止运作做更进一步的公开说明。

根据《香港01》报导，「612 人道支援基金」是由知名香港歌手何韵诗丶前立法会议员吴霭仪跟香港天主教荣休主教陈日君等人所创立，在今年7月的一份年度报告中，资料显示有2221名曾参与示威行动而被控告的人，接受该资金的协助，而近半数的案件已完成审讯。

当时该团队表示，因为仍有365起裁判法院案件未结案，所以该基金仍会持续承担法律开支，他们呼吁香港市民继续捐款。报告指出，截至2021年5月，该基金的总收入是2.36亿港元，总支出则是2.32亿港元。

(综合报导)

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