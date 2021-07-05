港警国安处控「港独组织」策划炸弹攻击 拘捕九人

（德国之声中文网）继7月1日发生刺警案後，香港警方6日公布另一起违反《香港国安法》的案件。香港警务处国家安全处（国安处）上午11点举办公开记者会，国安处高级警司李桂华表示，警方昨日（5）拘捕了「激进港独组织」光城者的9名人士，并在尖沙咀弥敦道一间宾馆发现一个土制炸弹实验室，警方在实验室内检获炸药TATP（三过氧化三丙酮），以及一本详细的行动指南。

《香港01》报导，据了解，有人企图利用TATP炸药袭击香港公共设施，包括海底隧道丶铁路丶法院丶街道上的垃圾桶，甚至预计动用汽车炸弹。根据现场发现的指南，策划人曾多次到法院勘查，并打算在七月上旬展开行动。

李桂华表示，该组织「光城者」主要寻找将会或有意离开香港的中学生，如相关人士完成袭击行动，便会安排他们立即离开香港。行动中，遭捕的9名人士为5男4女，年龄介於15至39岁，当中6人是中学生，另外有大学管理阶层人员丶中学职员以及网上平台出租车司机。警方也在现场检获8万多元的港币现金丶价值一万多港元的外币，并冻结约60多万元资产。李桂华续指，该组织制造炸弹工序分工仔细，交由不同人士负责视察环境丶采购原材料丶制造炸弹丶寻找金主等。

香港特首林郑月娥在今日出席行政会议前的记者会上说，这些行动并非偶然，证明「黑色暴力」已从群众变成隐蔽式，执法部门会进行详尽调查；政策方面，港府也将加快建立与国安法更健全的制度及机制，要求所有政府部门都要有维护国安的意识。她希望市民能公开谴责暴力，呼吁家长丶校长及牧者都应留意身边年轻人的状况，如有违法行为就要立刻举报。

光城者在反送中运动期间成立，组织的脸书官方页面介绍写说：「（我们是）一班革命馀火所组成的组织。旨在继承先贤之志，延续革命之火。」光城者曾在社群平台发文，认为「武装起义」是香港「唯一出路」。他们在 5 月初也曾因涉嫌违反国安法而有 7 名成员被捕，脸书最後一则贴文也停留在 5 月 6 日，文中说明组织成员被捕一事，并写道：「政治打压不会令我们却步。」

上周四（7/1）香港饮料集团维他奶公司采购主任梁健辉在铜锣湾崇光百货外持刀刺伤一名警员，随後自戕而亡。该案件引起香港社会关注，有民众到案发现场向袭击者献花哀悼，香港政务司司长李家超事发後在一电视节目表示，警方正调查今次「孤狼式」恐怖袭击的凶徒，背後受什麽激化或受什麽思想煽动。

（综合报导）

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