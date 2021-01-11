港警国安处再抓11人 疑与12港人案有关

(德国之声中文网) 根据多个香港媒体报导，14日清晨6点多，香港传出有11人遭港警国安处的警员上门拘捕，其中包含在2019年「反送中」运动期间，提供市民免费法律谘询的律师黄国桐，以及前学联副秘书长何洁泓的母亲张女士。

《香港01》报导，香港警务处国安处的员警14日清晨以「协助罪犯」的罪名，在香港多区逮捕了8名男性与3名女性，目前这些人正由港警扣查。担任九龙城区议员的律师黄国桐6点多在脸书发贴文表示：「国安大概6:10到我家，暂不知哪警署，会不断更新。」

黄国桐除了在「反送中」期间提供香港人免费法律谘询外，去年也在台湾台北开了一间餐厅「保护伞」，协助在台香港青年。该餐厅去年10月遭不明人士泼粪，後来台湾警方依公然侮辱丶伤害及毁损等罪嫌起诉4人。

此外，1月14日上午8点多，在香港社运界相当活跃的前学联副秘书长何洁泓也在脸书发文表示，她母亲张女士14日清晨6点15分被国安处的员警上门拘捕，目前人在荃湾区警察总部。她在文中指出，据传这波逮捕与「12港人案」有关。

去年8月23日，12名曾参与「反送中」运动且有控罪在身的港人潜逃台湾被广东海警截获，关押在深圳至今4个多月，不被允许会见家属或家属指派的律师。

该案於去年12月28日於深圳开庭，其中邓棨然和乔映瑜被控「组织他人偷越边境罪」，分别遭判刑入狱2年及3年，另外8人因「偷越边境罪」判囚7个月。另外两名未成年的廖子文及黄临福，因自愿认罪不作起诉，12月30日被遣返到香港的警署。

上周，港警国安处大动作逮捕了53名香港民主派人士，指控他们因参与策划去年的民主派初选涉嫌触犯《香港国安法》的颠覆国家政权罪。虽然最後大部分人都获释，但专家认为，中国政府明显想透过大抓捕让香港社会明白，只要他们与民主派有关连，都会受到政府监视。

中国官媒：香港应探究确保选举安全的持久措施

此外，中国官媒《环球时报》12日发布一篇评论，直指香港近几年的立法会选举与区议会选举出现不少乱象，称「一些激进势力极力要把那些选举变成撕裂香港社会、瘫痪特区宪制体制和行政运转的过程，企图让香港的选举从根本上与特区的使命对立起来。」

这篇评论谴责香港的反对派「扭曲了在香港推行民主制度的基本含义，设置了严重曲解『一国两制』基本精神的语境，对基本法的诸多条文不断歪曲，使得香港的选举制度在实践中出现体系性的错位。」

评论指出，虽然香港国安法「强有力地」打击了通过「初选」进行反中乱港动员的颠覆活动，但这麽做并不够。《环球时报》称，「爱国爱港者治港，反中乱港者出局」应该成为香港选举必须遵循的价值取向，香港也该确实地落实这个原则，以消除「选举乱象」。

评论写道：「只有这样，『一国两制』和基本法才能得到全面准确的落实，国家安全和香港的繁荣稳定才能得到切实维护，香港社会爱国爱港的正能量亦将得到非常强大的支撑。」

同一天，路透社引述两名消息人士，指中国政府会采取更多措施来封杀香港民主派挑战北京的机会，并称中国官员正在讨论如何改变选举制度，以处理政治体制中的「缺陷」。香港立法会的选举也可能再度延後。

杨威廉/张慈 (综合报导)

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