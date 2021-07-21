港警因 "煽动性 "儿童绘本逮捕多人 

（德国之声中文网）据港警称，被拘者为三女二男，为香港言语治疗师协会成员，年龄在25至28岁之间，罪名是"出版、分发、展示或复制煽动性出版物"。

该协会在过去三个月里出版了3本系列少儿系列图书（羊村系列绘本），解释这个金融大都市的民主运动。这一系列儿童绘本将活动人士描绘成生活在被狼包围的村庄里的绵羊。

港警称，被捕者试图 "煽动公众--特别是少儿--对港府和司法机构的仇恨，煽动暴力和非法行为"。

在香港安全机构中，新建的国安处负责逮捕工作，主管对香港和中国政府批评者的镇压。

元朗事件7名袭击者获刑

2019年，香港发生延续数月的大规模抗议活动，反对中国日益增长的影响力。作为回应，北京政府一年前颁布了所谓的《安全法》，允许香港当局镇压其认为威胁中国国家安全的任何活动，违法者可被处以终身监禁。

民主运动期间，暴力现象频繁，其中包括对示威者的暴力袭击。当年7月22日，在元朗港铁站一次示威活动后，百余名身穿白色T恤、手持棍棒的男子，不分青红皂白地袭击参与者和路人，导致约50人不得不送医治疗。

“反送中”两周年大事记 规模超过“雨伞运动” 之前就有数万人参与的反对修订《逃犯条例》活动，经历了2019年6月4日规模格外盛大的纪念六四事件三十周年之后，于当年的6月9日那一天，规模超过了香港的“雨伞运动”。民阵方面表示，那个周日的游行规模超过了2003年的七一50万人大游行，有103万人参加游行。警方则表示，高峰期的参加人数为24万人。香港警方当天表示，游行期间拘捕了7人，分别涉及普通袭击、刑事毁坏、袭警等罪名。香港政府官员此前表示无意收回草案，并强调草案只包括严重罪案，不会影响集会、新闻、言论自由。

“反送中”两周年大事记 “五大诉求”的基础 2019年6月12日，不顾之前大规模抗议的反对声音，香港立法会按计划二读《逃犯条例》。会议前约三小时，大批反对修例的民众就占据附近马路，迫使立法会主席梁君彦在早上10点52分宣布延后原定于11点举行的二读会议。在特区政府总部以及立法会前的示威区，大批示威者与警方发生冲突，警方一度后退，随后释放催泪弹逼退示威者。过程中，有示威者出现身体不适，也有警员受伤。从这时开始，示威者集中对警方发出过度执法的指责。而这也奠定了之后“五大诉求”的基础。

“反送中”两周年大事记 一宗在台湾发生的杀人案 2019年二三月的春季，中港二十多年来谈不拢的引渡安排，却因为一宗在台湾发生的陈同佳杀人案忽然破局。香港政府当时提出修订两条有关引渡的法律--《逃犯条例》及《刑事事宜相互法律协助条例》。最具争议之处是，把移交逃犯的涵盖范围开放至中国内地、台湾和澳门。在新机制下，行政、立法和司法三权之中，立法机关的审查权力将被删去。 特首不再需要立法会同意，就可以启动拘捕和引渡程序，然后交由法庭审批是否移交疑犯。这个决定，掀开了香港回归中国以来，最声势浩大的一场社会运动的序幕。

“反送中”两周年大事记 元朗袭击 2019年的7月，反送中运动开始愈发激进，并扩散至其它地区。不再集中于之前的维多利亚公园至金钟或中环地区。7月21日在香港示威民众继续举行大规模游行的同时，多名身穿白衫的人士在预谋下，手持武器在鸡地及港铁元朗站无差别袭击路人和列车乘客，导致多人流血受重伤。有女性指遭到非礼，也有救护队员表示急救时遭到白衣人袭击。警方在事后称，部分白衣人有黑社会背景。香港官方虽然谴责这一暴力事件，但拒绝将此袭击归类为暴动。尤其香港警方在其中扮演的角色受到质疑，有包庇施暴者之嫌。元朗袭击事件发生前，中联办官员李蓟贻要求元朗乡绅驱赶示威者。建制派议员何君尧被拍到曾与白衣人握手，还向白衣人竖起大拇指，对他们说，"你哋系我英雄"（你们是我的英雄）。

“反送中”两周年大事记 机场成“战场” 元朗事件激生了许多反送中示威者的报复心理，付诸暴力示威的决心也越来越大。经历了一系列警民暴力冲突的反送中运动，于8月初以“万人接机”的旗号进入香港机场。示威者在抵港大堂展示标语，并向游客散发宣传品。活动开始网民发起者强调“不冲击，不破坏，不入禁区”，由于活动没有向警方申请不反对通知书。机管局实施应对管制措施。几日后这场活动变为瘫痪香港机场的活动。大批示威者聚集在机场阻挡旅客入内，导致大量航班登记服务被迫暂停，离港航班取消。示威者向受阻旅客表示，瘫痪机场的目的是向政府施压。

“反送中”两周年大事记 警察版的“元朗袭击事件”？ 8月31日，反送中运动迎来又一波周末的抗议高潮。同时有部分香港港铁的乘客和市民向示威者表示反对意见，并发生肢体冲突。之后多名特警冲入太子站驶往中环的月台和列车，用胡椒喷雾和警棒袭击车厢内乘客。警方表示只是使用“适当武力”制服示威者，但批评声音指出警方的做法为“无差别袭击”，是警察版的“元朗袭击事件”。

“反送中”两周年大事记 正式撤回 于事无补 2019年9月4日，香港特首林郑月娥发表电视讲话：“宣布正式撤回逃犯修订条列草案，“以完全释除市民的疑虑”。这位香港特首还表示：这两个多月发生的事，令每一个香港人都感到震惊和伤心，亦令大家对香港感到焦虑和痛心，大家都希望可以尽快走出目前的困局。她作为行政长官，有责任尽一切努力，在种种局限下寻找社会向前行的机会。同时她表示将全力支持监警会的工作，政府会认真跟进监警会日后提交的报告建议。但对与坚持“五大诉求 缺一不可”的示威民众来说，这位女特首的让步仍然不够。

“反送中”两周年大事记 港警向示威者开第一枪 直到2019年的10月1日中国国庆日，香港的“反送中”抗争已经持续大约半年，不但让香港陷入主权移交以来的最严重政治危机，也对北京政权构成挑战。中国政府希望在10月1日中共庆祝建政70周年纪念日到来之前，结束香港的混乱局面。在比邻香港的深圳大规模集结安全力量被视为北京释放出的强硬信号：不排除武力介入香港，“止暴制乱”。同日，警方首次用实弹击伤示威者。令这场警民冲突不仅无法缓和，而且还将升级。

“反送中”两周年大事记 “战场”进校园 反送中元年的11月，随着"罢工、罢市、罢课"的"三罢"持续，示威者与警方的"战线"已扩展到大学校园。其中香港中文大学的情况最为严重。 根据多家港媒报导，11月12日期间，香港警方称有示威者在通往吐露港的天桥上用杂物堵路，并说到场后又被示威者以砖头与汽油弹攻击。警方随即进入中大校园抓人，并在与学生对峙的过程中，数度施放催泪弹，示威学生则以汽油弹与砖头还击。在这一大环境下，香港多所大学决定提前结束学期停课，取消本学期余下课程。

“反送中”两周年大事记 新冠画上的休止符 2019年年底至2020年年初，首先从中国大陆城市武汉大规模爆发的新冠病毒，给香港的这场声势浩大的社会运动画上了一个休止符。政府以抗疫为由，相继禁止了一系列示威活动。示威爆发整整一年后，比当年《送中条例》更加严格，对香港影响更为深远的《港区国安法》正式实施。反送中运动中包括黄之锋、周庭、林朗彦、黎智英等人在内的领袖人物也相继多刑叠加被判入狱。2021年1月27日，中共中央总书记习近平在听取香港行政长官林郑月娥工作汇报时，提出「爱国者治港」是一国两制的根本原则。同时香港人争取港区自治，实现真普选的努力仍在继续。



两年后的今天，有7名袭击者获刑，最高者为7年监禁。法官叶佐文（Eddie Yip）指出，被告 "集体失去理智"，"自行执法，使居民处于极端恐怖中"。判决宣读完后，有手持中国国旗的男子高声辱骂法官。

证据显示，元朗事件发生时，警方干预半心半意，虽有大量视频记录，但最终只有少数几个攻击者得到确认。另外，有视频显示，有警员与袭击嫌疑人交头接耳，并使他们安然离开现场。

（法新社）

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