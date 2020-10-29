港警启用举报热线 鼓励民众揭发告密

（德国之声中文网）香港警方在Facebook上表示，人们可以通过短信，电子邮件或微信的方式，传输讯息，照片或视频，提供有关"可疑"活动的消息。评论家指出此为针对香港抗议运动的另一项措施，以及对言论自由的另一种攻击。



"人权观察"组织的Maya Wang告诉法新社："线人可能会滥用热线攻击他们不喜欢的人或属于其他政治阵营的人。"其他评论家则将此事与中国文化大革命相提并论，当时中国有数百万人受到当局迫害，常常遭到朋友，家人或邻居的举报。

自去年大规模的抗议活动以来，香港当局大大加强了对民主运动的打击力度。 自今年六月以来，还有北京发布的香港国安法，这使当局可以打击他们认为威胁中国国家安全的任何活动。

这项法条违背了最根本的香港自治原则，1997年，英国将香港主权移交中国，中方承诺在这里实施"一国两制"原则至少50年，赋予香港的特殊权利还包括言论和集会自由。

备受争议的《国安法》特别将无期徒刑作为颠覆，分裂国家和恐怖主义等众多罪行的最高刑罚，北京领导层以此作为对香港民主运动的回应。以反对香港亲北京政府为目的的这场示威活动于2019年6月开始，令香港公共生活瘫痪数月之久。

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杨宇/达扬（法新社）