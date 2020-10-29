 港警启用举报热线 鼓励民众揭发告密 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

港警启用举报热线 鼓励民众揭发告密

香港警方国安处启用了一条具争议的举报热线，民众可以向政府举报对国家安全的潜在威胁，这是否形同告密许可证？

Proteste in Hongkong (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

（德国之声中文网）香港警方在Facebook上表示，人们可以通过短信，电子邮件或微信的方式，传输讯息，照片或视频，提供有关"可疑"活动的消息。评论家指出此为针对香港抗议运动的另一项措施，以及对言论自由的另一种攻击。

DW.COM

随着中国新推出的国安法让传统上敢言的香港笼罩在恐惧和自我审查之中，香港人正在清除其社交媒体账户、聊天记录以及加强网络活动的隐秘性。

港區國安法實施數月，先後有示威者、學生領袖及傳媒高層因涉嫌違反勾結外國勢力等罪名被捕。法例賦予中國及香港域外管轄權適用全球，引發國際學術界的憂慮。逾百名國際學者近日發表聯署聲明，批評港區國安法威脅下已造成寒蟬效應，呼籲國際社會聯合起來捍衛學術自主及言論自由。

香港教育局周一证实一名教师疑透过教材散播「港独」信息，已於9月下旬遭取消注册。教师协会批评教育局未听教师答辩就做出判决，重申会协助教师上诉。


"人权观察"组织的Maya Wang告诉法新社："线人可能会滥用热线攻击他们不喜欢的人或属于其他政治阵营的人。"其他评论家则将此事与中国文化大革命相提并论，当时中国有数百万人受到当局迫害，常常遭到朋友，家人或邻居的举报。

自去年大规模的抗议活动以来，香港当局大大加强了对民主运动的打击力度。 自今年六月以来，还有北京发布的香港国安法，这使当局可以打击他们认为威胁中国国家安全的任何活动。

这项法条违背了最根本的香港自治原则，1997年，英国将香港主权移交中国，中方承诺在这里实施"一国两制"原则至少50年，赋予香港的特殊权利还包括言论和集会自由。

备受争议的《国安法》特别将无期徒刑作为颠覆，分裂国家和恐怖主义等众多罪行的最高刑罚，北京领导层以此作为对香港民主运动的回应。以反对香港亲北京政府为目的的这场示威活动于2019年6月开始，令香港公共生活瘫痪数月之久。

观看视频 04:54

香港刮文革風 教師憂遭學生舉報


杨宇/达扬（法新社）

相关内容

Hongkong Aktivist Tony Chung

锺翰林遭控分裂国家　成国安法下第二被告 29.10.2020

香港社运青年锺翰林日前在前往美国驻港领事馆寻求庇护前被捕，也是他第二次被国安处拘捕。然而，这次当局迅速起诉他分裂国家及其他数项刑事罪行。

Hongkong Aktivist Tony Chung

锺翰林案惹以言入罪质疑　美促港府放人 30.10.2020

锺翰林被起诉分裂国家一案引起美国关注，斥责北京利用法律达至政治目的，要求当局立即放人。庭上审讯则披露，控方引用锺翰林远至2018年的网上言论作为证据。

Honkong | Proteste | Pro-Demokratie

香港示威重燃 社运人士“发表煽动文字”被逮捕 06.09.2020

香港一男子周日因涉嫌“发表煽动文字”被港警国安处上门拘捕。据港媒报道，该男子为“人民力量”副主席譚得志。此外，在当日下午，至少90人在游行抗议立法会选举推迟期间被捕。

广告

评论分析

Flagge China und Taiwan (Getty Images/AFP/P. Lin)

客座评论：中共未来五年对台模式确立

中共日前公布了关于制定十四五规划和2035年远景目标的建议以及习近平对该建议所作的说明。从建议对两岸关系的表述来看，中共已经确立了未来五年对台模式——经济整合加武力威慑。  