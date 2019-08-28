港警反對831大遊行 民陣誓言上訴

（德国之声中文网）在香港「反送中」運動中舉辦過多場百萬人和平遊行的民陣週四 (8月29日) 上午證實，已收到香港警方針對8月31日的集會與遊行發出的反對通知書。民陣召集人岑子杰表示，民陣會向上訴委員會提出上訴，但也坦言對上訴成功並不樂觀。

根據反對通知書內容，香港警方表示警務處處長為了維護公共安全、公共秩序及保護他人的權利與自由，禁止了民陣的集會與遊行。這是民陣自「反送中」運動開始以來，首次申請遊行與集會遭拒絕。此前，民阵规划过三次大型集会与遊行，吸引百万人上街参与，而每次的遊行皆和平收场。 而这项禁令也可能替9月2日的大罢工奠下基础。

南华早报报导，有来自21个不同产业的示威者号召香港人于9月2日罢工并前往尖沙咀、中环与金钟参加集会。 此外，来自香港10所大专院校的学生也预计于9月2日展开为期两周的罢课行动。 对此，港府发言人8月28日重申政府对于罢工的立场，呼吁香港市民坚守冈位，否则可能严重影响其他市民的生活。

根據南華早報報導，警方表示现下举办游行的风险过高，并将矛头指向上周末示威者于抗争期间投掷汽油弹的行为。民阵原先的集会与游行计划是8月31日下午3点在中环遮打花园集合，并步行至香港中联办。 他们希望透过这场集会来要求政府施行真普选，并重申「反送中」运动的五大诉求。

此外，不少香港民眾週四 (8月29日) 凌晨目睹中國解放軍在各區街頭出沒，而中國官媒新華社也在稍後發布通稿，表示駐港部隊依法組織進駐香港以來第22次輪換行動。新華社說，這次輪調是根據「中華人民共和國香港特別行政區駐軍法」關於「香港駐軍人員實行輪換制度」的規定，並在得到中央軍委批准後進行的年度正常例行行動。

香港#Metoo反对警方性暴力

香港警方在过去几周抓捕与关押「反送中」示威者的过程中，曾多次被指控施行性暴力，而上周，一名女示威者公开透过记者会，详述自己被要求全裸搜身的经过。 虽然港警出面驳斥该说法，强调搜身并未全裸，但其说词仍难以平息示威者的怒火。

为谴责港警对示威者施行性暴力，由多个女性团体组成的平等机会妇女联席于8月28日晚间，在香港中环的遮打花园举办了「反送中#metoo 」集会，超过3万名香港居民参与了该集会。 根据香港01报导，出席该集会的示威者多穿著黑衣，手上除了系上现场發放的紫丝带外，也用唇膏写上「#ProtestToo」的字样。

在集会开始前，现场示威者一齐透过静默来哀悼因「反送中」运动而失去生命的年轻人。 根据香港立场新闻报导，平等机会妇女联席發言人王秀容也随后發表宣言，指控港警数度在逮捕与讯问女示威者期间，对她们施行性暴力。 她谴责警方意图透过性暴力来噤声示威者，并要求港府严肃调查及追究警察滥用权力的行为。

现场示威者除了高喊「警察还眼」外，也不断重复「光复香港 时代革命」、「五大诉求 缺一不可」、「香港人加油」等「反送中」运动的主要口号。 数名曾于「反送中」运动或其他社运中遭受警方暴力对待的受害人上台分享经历，其中包含一名于6月12日被警方逮捕过程中，因遭拖行带走而上身走光的少女。

长期在抗争前线的艺人何韵诗也出席该集会，并在台上表示对女性在「反送中」运动中扮演的角色感到骄傲。 她表示，希望示威者在遭受暴力时，应该与所有示威者一起面对，而她也呼吁示威者在抗争过程中，要照顾好自身安全。