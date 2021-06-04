 港警再搜《苹果日报》大楼 5高层遭捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.06.2021

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时政风云

港警再搜《苹果日报》大楼 5高层遭捕

香港新闻自由再受考验，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，高层也被上铐带回侦讯。

Hongkong Tageszeitung Apple Daily nach der Verhaftung von Jimmy Lai Chee-ying

图为去年8月港警察搜查《苹果日报》总部并逮捕集团创办人黎智英后，香港民众连夜赶往购买报纸表示支持的画面。

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发行18年的《台湾苹果日报》忽然宣布5月18日起停刊。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“港版国安法”。

香港电台换班後不足两个月， 一连串整顿行动的密度和力度皆出乎外界预期，甚至连内部也始料不及。但北京的目标似乎不止於此，接连针对苹果日报等敢言媒体的指控，令人关注是否另一场更大暴风雨的先兆。

香港亲民主派媒体大亨黎智英从狱中发出亲笔信给员工，呼吁大家“昂首站立”。目前，黎智英正因违反港版国安法，等待接受审理。

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，17日清晨，香港国安处出动超过百名警力搜查《苹果日报》大楼，同一时间，香港警方拘捕港苹5名高层，包括壹传媒行政总裁张剑虹、壹传媒集团营运总裁周达权、《苹果日报》副社长陈沛敏、苹果动新闻平台总监张志伟以及总编辑罗伟光。从《苹果日报》的照片看起来，总编辑罗伟光被带离康怡花园寓所时双手被锁上手铐。

香港电台和香港01引用港警表示，「被捕人包括4男1女，年龄介乎47至63岁。他们涉嫌违反国安法第29条『串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪』。警方亦曾到被捕人的住所进行搜查」。目前5人仍被扣留调查。

港警去年8月才突击搜查《苹果日报》大楼，带​​走大批文件，以违反《香港国安法》等罪名，拘捕壹传媒创办人黎智英、他的两名儿子、四名壹传媒高层。

Hongkong Gerichtsverfahren gegen Jimmy Lai

目前被拘押的黎智英面临三项国安法指控，包括“勾结外国或境外势力危害国家安全”，他在6月15日首次出庭应讯。图为2月9日他离开终审法院的画面。

《苹果日报》记录现场实况

《苹果日报》同时在youtube和脸书上直播，从其拍摄的照片看来，警方国安处高级警司李桂华出动指挥搜查。根据其早前报道，「17日早上7时半左右，逾百名蓝帽子警员及国安处警员直闯将军澳工业村苹果日报大楼，封锁大楼对开范围及各个出口，所有进入大楼的所有职员及人士均须登记身份证及职员证，亦被要求提供电话及地址等个人资料。现场有身穿黑色背心的警员表示，所有返回大楼的员工登记后，只能离开或到5楼餐厅位置，不能进入大楼其他范围，又阻止记者返回岗位工作，禁止拍摄」。

(综合报道)

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