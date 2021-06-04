港警再搜《苹果日报》大楼 5高层遭捕

(德国之声中文网) 根据多家港媒报导，17日清晨，香港国安处出动超过百名警力搜查《苹果日报》大楼，同一时间，香港警方拘捕港苹5名高层，包括壹传媒行政总裁张剑虹、壹传媒集团营运总裁周达权、《苹果日报》副社长陈沛敏、苹果动新闻平台总监张志伟以及总编辑罗伟光。从《苹果日报》的照片看起来，总编辑罗伟光被带离康怡花园寓所时双手被锁上手铐。

香港电台和香港01引用港警表示，「被捕人包括4男1女，年龄介乎47至63岁。他们涉嫌违反国安法第29条『串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪』。警方亦曾到被捕人的住所进行搜查」。目前5人仍被扣留调查。

港警去年8月才突击搜查《苹果日报》大楼，带​​走大批文件，以违反《香港国安法》等罪名，拘捕壹传媒创办人黎智英、他的两名儿子、四名壹传媒高层。

《苹果日报》记录现场实况

《苹果日报》同时在youtube和脸书上直播，从其拍摄的照片看来，警方国安处高级警司李桂华出动指挥搜查。根据其早前报道，「17日早上7时半左右，逾百名蓝帽子警员及国安处警员直闯将军澳工业村苹果日报大楼，封锁大楼对开范围及各个出口，所有进入大楼的所有职员及人士均须登记身份证及职员证，亦被要求提供电话及地址等个人资料。现场有身穿黑色背心的警员表示，所有返回大楼的员工登记后，只能离开或到5楼餐厅位置，不能进入大楼其他范围，又阻止记者返回岗位工作，禁止拍摄」。

(综合报道)

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