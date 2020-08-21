港警再抓捕 两民主派议员遭控三项罪名

(德国之声中文网) 香港警方周三 (8月26日) 一早传出到民主派立法会议员许智峯与林卓廷住处拘捕两人。根据许智峯的脸书粉丝页，三名新界北的警察周三一早就现身许智峯的住处，表明要搜屋。

林卓廷的脸书专页也表示周三早上六点，警察抵达林卓廷住处，以涉嫌参与去年7月21日的「暴动」，以及去年7月6日在屯门警署外串谋他人毁坏财物与妨碍司法公正等罪名逮捕他。

香港Now新闻报导，至少有16人已遭港警拘捕，其中有13人涉及去年7月21日的元朗事件。港媒《香港01》报导，港警周三早晨5点30分也上门拘捕网路媒体《熙熙直击》的公民记者。该平台记者於脸书粉丝页分享了一段直播，当中警察上门时，便不断出现拍门声与门铃声。开门後，至少5名警察直接出示身份证件，并直接进到屋内。接着警察出示搜索令，并称因为安全问题，要求该名男子开灯，接着一名男警要求男子停止直播。

逮捕与两事件有关

2019年7月6日，民间团体发起「光复屯门公园」的活动，主办方称当日约有1万人参与活动，港警则称约1800人参与活动。活动结束後，示威者在西铁站外集结，并在入夜後转至屯门警署外持续聚集。林卓廷与许智峯两人当时前往现场调停。

此外，2019年7月21日，超过百名白衣人在元朗站外无差别攻击民众，当时林卓廷也在站内遭攻击受伤。港警上周四 (8月20日) 针对该案件再逮捕6人，目前累计共逮捕了43人，不过至今尚未有人因该事件被定罪。

据悉，许智峯与林卓廷两人分别被带到沙田警署与西区警署接受调查中。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。