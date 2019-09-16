港警不认同滥权 有人意兴阑珊

(德国之声中文网)反修例风波引发前所未有警民敌对情况，每逢周末怒火街头，一边厢示威者叫骂「黑警」，另一边厢警员大喊「曱甴」，冲突越演越烈。据警队消息透露，三万名香港警员中，近月站在前线的警员实质只有一万多人，工作量大增之馀，亦受到谩骂与网络「起底」等压力；但同时间近月出现警方滥权滥捕，也令人质疑前线警员失控，使得社会瀰漫仇警情绪。

811冲突后 警方执法手腕转强硬

不愿透露身份的警员警员Tom（化名），曾到前线处理示威冲突、亦在警署作后勤支援。他坦言，自上月警方委任原本正退休前休假的警务处副处长刘业成回巢，负责近期处理冲突的指挥，明显执法手腕变得强硬。「他归队后第一个行动就是811，明显强硬很多，落场前会见到他跟手足说加油，反而见不到一哥卢伟聪。而且近期每次行动前的会议，例如831都讲明会作出拘捕行动，之前是没有的。」

「基本上八、九成警员都看示威者不顺眼。」Tom指出，一般警察都会认为，由政府宣布撤回修例已回应了示威者诉求， 但抗争持续是示威者受到美国洗脑「搞事」，做出伤害警察的行为，种下仇恨。他坦言，自己是警队中的极少数，称得上政见「很黄」，他支持示威者争取五大诉求，甚至低调参与游行。然而，在体制内却有口难言，「如果讲出不同意见就会受压，或是感觉到你立场不同就会割蓆，会纠正或指责你。」

Tom认为，整场反修例风波弄得如斯困局，始作俑者是政府。「社会撕裂了三个月，你（政府）才走出来讲动议撤回，又说政府只得三万警员，这些说话都很假，扮可怜；警队也是被政府摆上枱，以为靠吓去执法，将所有示威者拘捕，就以为可以解决问题，但对方根本没有退让，人数也比想像多；加上偏颇执法，示威者两日后被人告暴动罪，但元朗721袭击事件，至今都未有人落桉，根本是政府不作为所致。」

警员要维持社会治安 但不等同可滥权

面对示威者提升武力抗争，四周破坏公物，Tom作为维持社会治安的警员，也认同要执法拘捕违法人士，但强调不等于警方可以滥权滥捕，「印象最深是811，警方派员乔装示威者採取拘捕行动，又打又踢，同一晚在太古港铁站内，近距离向示威者发射胡椒球弹，在扶手电梯冲下去捉人，其实是很危险，有机会受伤，再者在葵芳站内施放催泪弹，根本就是失控。」警方近日向休班警员派发伸缩警棍，方便遇到突发情况执勤，Tom认为此举发放错误讯息予前线警员，以为加强执法即可解决矛盾，「见一个拘捕一个，根本是无计可施，若果二百万人都走出来，你还可怎样拘捕呢？」

「黄蓝是政见、黑白是良知」，是近期香港社会探讨的价值观的一句口号。面对警队内部绝大部分人支持建制，而自己理念不同亦惧怕发声，Tom感意兴阑珊，打算辞去警员工作，亦不打算再找「铁饭碗」为政府打工，甚至萌生移民念头。对于未来局势发展他也不敢乐观，因为政府及警方现时的强硬手法，只会将示威者与当权者推向两极，造成伤亡，成为冲突另一转捩点。

示威者诉求 政府根本无法解法

另一名警员Peter（化名），在警署负责后勤执法工作，虽然未如其他同僚站在前线，但也深感当前社会气氛下当警察甚为艰难，当日理想是要维持治安，如今却要处理政治纷争。然而在政治立场上，Peter直言与大部分警察不同，自己属于「泛黄」，应为整场风波源于政府处理不当，《逃犯条例》存在不少问题，解决不了民间的诉求，令前线警员成为箭靶，但他指公平地说警察与示威者均有错。

他认为，但随着抗争升级，示威者也偏离初衷，「六月九日和平游行其实我是支持，因为政府提出修例确实有问题，但其后根本演变成反政府、反警队，示威者武力升级，有用铁枝、燃烧弹等，警方自然亦会以催泪弹等相应武力应对；眼见示威者冲击立法会，香港的核心价值之一，其实觉得很心噏；而示威者亦用雷射笔射向警员，说实在真的有伤害性，有同僚真被照后，双眼通红而要看医生。」Peter又认为，示威者提出五大诉求，政府根本无法回应，「双普选需时争取，而特赦示威者真的没有可能，如果可以这样做令他们无罪释放，法治何在？对政府来说这些是无理的诉求，不会回应，因此才令对抗加剧。」

政见不同萌生去意 香港难复昔日光景

不过，他亦不认同警方近期滥权滥捕的情况，「所谓的速龙小队，其实由上一辈的教官、机场特警、反恐、飞虎队等人组成，确实在执勤时有点情绪失控； 最令我印象深刻是早前有一名年轻人在太子问警察良心跌去了哪裡，然后警员就冲上前制服他，把他打得头破血流，作为一个穿上制服的警员，这样做是没有理据，根本是个人情绪问题，我看见真的很心伤，所以也不能怪市民对警队有偏见。」

Peter赞成成立独立调查委员会，但形容这一着是「双刃刀」，「虽然可以除去警队中情绪失控而滥权的害群之马，但要警队「跪低」后，谁来负责维持治安呢？」面对当前困局，作为警员也产生无力感，他透露警队中已有人提出请辞，有人因为抵受不了辱骂等压力，亦有人因为政见不同、不同意警方滥权而萌生去意，包括Peter自己在内也打算辞职。一切也看似回不了头，但他仍然期望香港可以回复昔日的光景。