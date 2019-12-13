港警：一男子被捕时朝警员开枪

（德国之声中文网）香港警方周六（12月21日）发布消息说，一名男子在被捕时朝警员开枪。警方说，这名男子19岁。周五晚上，在大埔区，当警察根据搜查行动计划靠近这名男子时，他从腰带上拔出一把半自动手枪。他扣动扳机，所幸未有人受伤。警察随即将他制服。

警搜查了附近一处公寓，发现一支AR-15半自动步枪和250多发子弹。警方认为这名男子和这些武器与本月初被捕的一个群体有关联。该群体被发现拥有手枪，密谋袭击警员。

资深警司李桂华周六对记者说："我们搜查到的枪支与收集到的情报一致。情报表明有人预谋在公共集会中使用枪支来伤害其他人，包括执勤的警察。"

警方也表示，该名男子去年就曾以涉嫌非法藏有枪械拘捕，目前仍在保释期间。

据《南华早报》报道，当地居民还包围警察起哄，直到防暴警察前往支援发射了两枚催泪弹驱散民众。

抗议运动在香港已经持续了六个月。数以百万计的民众在接二连三的集会中和平示威游行，但是他们认为自己的诉求没有得到港府回应，并认为其示威遭到中央政府和特区领导人林郑月娥的有意破坏。随着时间推移，抗议者中出现了勇武派。一些年轻人手持汽油炸弹和砖头，有时还配带弓箭，和警方展开激烈的拉锯战。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者初期装扮 从这张6月12日拍摄的照片中可以看出，一些前线示威者已经学会佩戴头盔与眼罩来保护头部与眼睛等较脆弱的部位，但是这个时后的口罩还是主要采用过滤性比较差的医疗口罩。 医疗口罩的作用与其说是防范催泪烟，不如说只有掩饰身份的功能。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者中期装扮 这张照片摄于7月14日的沙田。在抗争中期，越来越多前线示威者戴上眼罩(护目镜)，并改变眼罩的颜色，避免曝露身份。自行车脖围和医疗口罩一样，对于催泪烟没有什么防御力，主要是拿来遮掩长相。中间后方戴黑帽的示威者已经学会在前臂上缠绕保鲜膜或胶带，这主要是为了防止皮肤接触到催泪烟或胡椒喷雾而感到不适。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者后期装扮 从8月开始，越来越多示威者将医疗口罩升级为过滤性能较好的「猪嘴」。镭射笔也在8月初成为示威者的道具之一，被用来干扰警察办公或是干扰摄影。

香港前线示威者的道具与用途 前线示威者进阶装扮 有些示威者会佩戴自行车或是摩托车的护膝与护肘，而有些示威者因不能满足于工地安全帽的保护性能，开始使用更高阶的WarGame迷彩头盔保护自己。但是截至八月为止，做这样装束的示威者还属于少数。

香港前线示威者的道具与用途 雨伞 雨伞因防水、轻便、好携带，成为前线示威者的必备防具。 虽然雨伞没办法承受警棍或是布袋弹等冲击性较强的攻击，但是却可以有效防止液体、喷雾类的攻击，例如警察的胡椒喷雾。 人多的时后，示威者会把雨伞高举并接合边缘，形成简易的防御阵线。

香港前线示威者的道具与用途 雨伞阵 示威者在人多时，会把雨伞高举并接合边缘，形成简易的防御阵线，防止被警方从高空发射的催泪弹打中。

香港前线示威者的道具与用途 木板阵 示威者也会拿路边的木板当做盾牌。虽然不比警察的长盾坚固，但是多少能够防御杂物。

香港前线示威者的道具与用途 铁马 「铁马」在香港街头十分常见，平日是用来隔开车道与人行道，避免行人不小心被人潮挤到马路上。 示威者为要拖延警方的清场速度，在警方清场之前，就会先在抗争人潮外围设置路障。 除了少部份的活动式铁马之外，大部分的铁马都是固定在人行道上，示威者需要把人行道的砖头撬开，才能把固定在人行道的铁马拔起来，做成路障。像这样的路障可以有效地拖慢警察推进防线的速度，让示威者有时间撤退。

香港前线示威者的道具与用途 水马 照片中的红白色路障叫做水马，也是香港街头常见的人流管制物品。示威者也曾经拿水马当路障瘫痪交通。水马虽然比铁马好移动，但是相对比铁马脆弱许多，是一种警察很容易就能排除的障碍物。

香港前线示威者的道具与用途 塑胶束带 塑胶束带轻便而且难破坏，是捆绑物品的理想工具。示威者将路边的铁马集中起来之后，便会用塑料束带三个一组地把铁马捆绑成三角形，堆成路障。

香港前线示威者的道具与用途 透明胶带 有时后用束带捆绑铁马太麻烦，示威者也会用透明胶带直接把铁马绑起来。

香港前线示威者的道具与用途 交通锥 路边时常可以见到的交通锥，虽然显眼但是并不坚固，很少被示威者拿来当做路障使用。 反而是在警方发射催泪弹之后，示威者会用交通锥盖住催泪弹，让其他人涌上前，用矿泉水浇熄催泪弹。

香港前线示威者的道具与用途 铁碗 铁碗方便携带，又坚固，如果现场没有交通锥，示威者便会改用铁碗盖住催泪弹。 在一些极危险的情况下，示威者也会举起铁碗保护头部。

香港前线示威者的道具与用途 手套 前线示威者对付催泪弹，除了把它熄灭之外，有时后还会把催泪弹捡起扔回给警方。 但是事实上催泪弹才刚发射，本体非常烫手。 因此示威者会配戴手套保护自己的双手。

香港前线示威者的道具与用途 备用物资 示威者用购物车装载的物资包括: 矿泉水、生理食盐水、保鲜膜、工地安全帽、防毒面罩滤芯。在示威者的眼睛或皮肤受到催泪烟或胡椒喷雾刺激时，用生理食盐水与矿泉水冲洗都可以及时舒缓不适感。

香港前线示威者的道具与用途 鸡蛋 鸡蛋是抗议群众常拿来发泄不满的工具，原因之一是它难清理，而且容易残留味道。香港「反送中」示威者曾丢鸡蛋的对象包括中联办、警察总部、旺角警署、将军澳警署、沙田警署、几位民建联议员办事处等。

香港前线示威者的道具与用途 砖头 示威者也会将人行道挖下来的砖头收集起来，在警民对峙时扔向警方，或是拿来砸破警署玻璃。

香港前线示威者的道具与用途 汽油弹 在警民冲突当中，示威者有几次向警方投掷汽油弹。汽油弹又称燃烧瓶，外文原名「莫洛托夫鸡尾酒」，是一种装有化学助燃剂的酒瓶，因应不同场合需求，内容物的成分也会有所调整。 作者: 罗法（发自台北）



在过去六个月，警察发射了超过16000枚催泪弹和10000枚橡胶子弹。大约6000人被捕，其中1000人被起诉。被捕者中很大一部分是学生。

从最近几周警方的拘捕情况看，一些示威者可能正在准备采取更加激烈的行动。警方说，除了本月初逮捕了一群拥枪者之外，他们还在一个学校的操场上发现了两枚自制炸弹。

抗议运动发生以来，郑林月娥和香港警察声誉严重受损，但他们得到北京的公开支持。《南华早报》上周日发表的一项民调显示，73％的受访者认为警方处理抗议事件的方式削弱了民众对他们的信任。抗议者提出的"五大诉求"中要求包括对警察滥暴滥权进行独立调查、释放被捕者以及全面落实自由普选。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 催泪弹 迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 布袋弹 布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 胡椒弹 胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 橡胶子弹 橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 海绵弹 除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 胡椒喷雾 胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 警棍 警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 警盾 盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 水炮车 8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 实弹 同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。

面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？ 其他装备 除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在场。8月31日，港警首次通过水炮车发射颜色水（图）驱散示威者。 作者: 王凡, 罗法



张平/王凡 （法新社）