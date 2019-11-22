港警"一哥"北京看升旗 称要“刚柔并济”

（德国之声中文网）新上任的香港警务处长邓炳强一行近日前往北京，拜会中国公安部和港澳办官员，这是邓炳强上任后首次赴京。

据中国官媒报道，邓炳强周五（12月6日）与中国国务委员、公安部部长赵克志会面。赵克志称，"习近平主席11月14日就香港局势发表重要讲话，为香港止暴制乱、恢复秩序指明了方向"，希望邓炳强团结带领香港警队早日实现"止暴制乱、恢复秩序"的目标。

周六，邓炳强获得中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨会见。郭声琨再次强调，"止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务"。

据路透社报道，邓炳强周六在北京对记者表示，在面对示威活动时会刚柔并济，面对较为轻微的活动，会人性化处理，但对于暴力行为会坚决打击。

感谢习主席

此外，这位警界"一哥"也率团在天安门广场观看升旗仪式。据新华社报道，观礼结束后，邓炳强说，这是他第一次在天安门广场近距离观看升旗仪式，"心情十分激动，感受到国家的强大，这更加坚定了香港警队严正执法的信心和决心"。

据央视等媒体报道，这位香港警务处长也感谢了中国公安部以及“习近平主席坚定不移支持香港警察”。

按计划，邓炳强将于周日凌晨返回香港，也即"人权日"大游行开始之前数小时。