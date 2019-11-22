 港警″一哥″北京看升旗 称要“刚柔并济” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2019

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时政风云

港警"一哥"北京看升旗 称要“刚柔并济”

香港警务处处长邓炳强近日率团访问北京。他获得多名中国高官会见，并于周六在天安门广场观看升国旗仪式。邓炳强在北京对记者称，对待示威活动将会刚柔并济。

CHINA Polizeipräsident von Hong Kong Chris Tang bei Pressekonferenz in Peking (Reuters/J. Lee)

邓炳强遭北京的记者会上

（德国之声中文网）新上任的香港警务处长邓炳强一行近日前往北京，拜会中国公安部和港澳办官员，这是邓炳强上任后首次赴京。

据中国官媒报道，邓炳强周五（12月6日）与中国国务委员、公安部部长赵克志会面。赵克志称，"习近平主席11月14日就香港局势发表重要讲话，为香港止暴制乱、恢复秩序指明了方向"，希望邓炳强团结带领香港警队早日实现"止暴制乱、恢复秩序"的目标。

周六，邓炳强获得中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨会见。郭声琨再次强调，"止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务"。

据路透社报道，邓炳强周六在北京对记者表示，在面对示威活动时会刚柔并济，面对较为轻微的活动，会人性化处理，但对于暴力行为会坚决打击。

感谢习主席

此外，这位警界"一哥"也率团在天安门广场观看升旗仪式。据新华社报道，观礼结束后，邓炳强说，这是他第一次在天安门广场近距离观看升旗仪式，"心情十分激动，感受到国家的强大，这更加坚定了香港警队严正执法的信心和决心"。

据央视等媒体报道，这位香港警务处长也感谢了中国公安部以及“习近平主席坚定不移支持香港警察”。

按计划，邓炳强将于周日凌晨返回香港，也即"人权日"大游行开始之前数小时。

  • Hongkong Ein Pastor im Hilfseinsatz bei den Protesten (Reuters/K. Kyung-Hoon)

    香港街头混战中的上帝之爱

    从布道坛走向街头

    数月以来，姜牧师（Alan Keung）是香港抗议中为人提供帮助的神职人员之一，经常会置身于情绪激动的人群之中。图中的他正在安抚一位因为不满抗议者封路而破口大骂的路人。姜律师说：“我的使命是将上帝之爱带给人们。”

  • Hongkong Ein Pastor im Hilfseinsatz bei den Protesten (Reuters/K. Kyung-Hoon)

    香港街头混战中的上帝之爱

    特别装束

    为方便需要帮助的人识别、也为自我保护，姜牧师在头盔上画上了十字架，荧光黄的背心下也不难看到牧师特有的白色硬领。这位28岁的牧师参加了一支志愿救护队。主要帮助人们清洗眼中的催泪瓦斯。如果有人需要精神上的支持，姜牧师也会抽出时间与此人祈祷。

  • Hongkong Ein Pastor im Hilfseinsatz bei den Protesten (Reuters/K. Kyung-Hoon)

    香港街头混战中的上帝之爱

    帮人减轻痛苦

    姜牧师正在和其他志愿者一起协助清洗一名被催泪瓦斯射中的路人。在香港的街头冲突中，香港警方一再使用催泪瓦斯、胡椒喷雾和高压水枪，部分激进的示威者则用燃烧弹和弓箭对付警察。

  • Hongkong Ein Pastor im Hilfseinsatz bei den Protesten (Reuters/K. Kyung-Hoon)

    香港街头混战中的上帝之爱

    一视同仁 皆无偏私

    在抗议活动中提供援助的姜牧师没有选边站队。“有时候我们也会帮助受伤的警察”，他如是说。今年7月元朗事件发生后，为保护面对愤怒人群的警察，他的志愿者团队站在了警察的前面。

  • Hongkong Ein Pastor im Hilfseinsatz bei den Protesten (Reuters/K. Kyung-Hoon)

    香港街头混战中的上帝之爱

    夹在中间

    姜牧师的援助行动有时也很危险。他自己也曾被催泪瓦斯射中。过去两周来，香港出现多次极为暴力的警民冲突。不过，周日举行的区议会选举前夕，整个香港基本趋于平静。

  • Hongkong Ein Pastor im Hilfseinsatz bei den Protesten (Reuters/K. Kyung-Hoon)

    香港街头混战中的上帝之爱

    行动派牧师

    年轻的姜牧师当牧师已有七年之久。他坦言： “我不是那种只待在教堂，谈论人性、正义和道德，而忽视前线实时动态的人，我希望置身于需要我帮助的人群中” 。

  • Hongkong Ein Pastor im Hilfseinsatz bei den Protesten (Reuters/K. Kyung-Hoon)

    香港街头混战中的上帝之爱

    人人有责

    姜牧师介绍，他把从示威活动中学习到的教训融入了他的讲道内容中。在最近的一次教会活动中，他告诉年轻的会员：“不要觉得事不关己，你们中的每个人都是香港和这个世界的未来，每个人都脱不了干系。”

    作者: Helena Kaschel, Bernd Kling


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