港艺人罗家英悼女王被批 致歉强调“爱国”

（德国之声中文网）香港知名的粤剧和影视演员罗家英9月13日在社交媒体上贴出自己在英国驻港总领事馆外的照片，并写道："她登基，我七岁，这70年来，英女皇是我的长辈，看着我成长到老矣。香港在她的庇荫下，人间福地，还有几多个长辈呢，鲜花一束，谨致敬意，万世流芳，大象无形。"

在网络上，"香港在女皇庇荫下成人间福地"的说法激发了讨论，罗家英的贴文下引来很多负面评论。有网民称这么说有美化殖民之嫌，批评罗家英"不懂历史"，"伤害到了国人的感情"，"相当于背叛"，甚至 "透露出奴性"。

导演高志森发文说："没有香港人的奋斗、努力与自强，香港不可能是福地。"

75岁的罗家英星期四（9月15日）在微博发布影片，称自己的哀悼之词"未加深思熟虑"，原意只是表达对老人的怀缅，"请大家不要过分解读"。罗家英说："我是中国人，我永远爱我的祖国。"

对他在微博的道歉，许多人并不买账。有人还让他 "向妻子汪明荃学习"，汪明荃也是香港资深演员，曾长年担任中国政协代表。

在香港, 知名艺人被怀疑不够“爱国”，已非首次。在香港回归25周年之际，歌星张学友只因用了“香港加油”的表述就被批“爱国不诚心”。

英国女王去世后，英国驻港总领馆设立了吊唁簿供公众悼念。本周许多市民在领馆外排队、在吊唁簿上留言，或献上鲜花和月饼。据法新社报道，排队的人链一度延申穿过商业区，有人排队长达4小时。至周四已有6700名香港市民，包括一些政府官员在吊唁簿上留言。

英国领事馆前的香港市民

《大公报》13日发表评论称，港人对女王的哀悼"反映的只是少部分香港市民的心态，绝不能代表香港社会主流"，而西方媒体却有意渲染这种情绪。"反中乱港分子以及反华媒体是在进行一场别有用心的政治宣传。……编造港人对'殖民统治时期的美好回忆'，并以此来攻击国安法实施之后的香港特区新局面。"

评论认为港人悼念女王的举动"说明了香港还有一部分人抱有根深蒂固的"恋殖心态"，香港的"去殖民化"还有不少工作要切实推进。"

（综合报道）

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