港科大生冲突期间堕楼亡 警遭指阻救援

（德国之声中文网）本周初，香港科技大学学生周梓乐在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超過四天以後，医院在周五（11月8日）宣布，这名22岁的大学生今早8点09分离世。

本周一（11月4日）深夜将军澳区发生警民冲突，在这段期间，周梓乐怀疑在附近屋苑的停车场3楼掉下2楼。他脑部重伤出血和盆骨骨折，接受多次脑部手术後病情未有好轉，需要依靠機器維生，最終仍然返魂乏术。

22歲的周梓樂，是香港科技大學計算機科學及工程學系二年級生。科技大学校长史维在周五的毕业典礼上，向在场师生宣佈他的死訊，并请全场站立默哀1分钟。史维在台上拭泪，他在上午典礼结束后赶赴医院，校方宣佈取消下午的典禮和課堂。

科大学生会在醫院外向记者表示，家属感激市民连日来对周梓乐的关怀。病房外面留下不少打氣紙條和紙鶴。学生会幹事希望各界为他查明真相，不少师生在校园内为周梓乐默哀悼念。有学生高呼「阻碍救援、如同谋杀」，以及要求校长史维谴责警暴。一批學生遊行至校長寓所，有人破壞校內由美心經營的食堂。

而在中环，大批上班族在午休时段自發到街上游行，大部分人都戴上口罩。根据有线新闻的直播，有参与者表示对周梓乐的死讯感到悲愤，部分人高喊「血债血偿」「香港人反抗」口号。警方派出防暴警到場。

墜樓疑雲未解

港府在午后发声明，表示对周梓乐的死讯深感难过和惋惜，并称警方十分关注此事，正由重案组调查始末。

周一当晚，警方在现场附近发射催泪弹驱赶示威者，也曾经进入事发的停车场，引来外界质疑周梓乐因为逃走而堕楼。周在受伤后超过30分钟才被送院，比當局要求的12分鐘慢許多。警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。

根據港媒直播片段，防暴警曾於周梓樂出事期間，不止一次向停車場發射催淚彈。網上有目擊者拍攝的片段顯示，當時有一輛救護車在停車場路口無法前進，前方有幾輛警車停在路中心。

港警本周稍早否认指控，強調沒有干預救援。消防處也表示救護員沒有被警員阻撓，原本被派去拯救周梓樂的救護車是因為塞車而遲到。

畢業生抗議

而在周四(11月7日)，香港中文大学的毕业典礼上，不少学生带着黑色面具表达抗争。也有人手拿「光复香港、时代革命」的横幅并高呼口号。

許多學生戴上口罩，有新聞系学生在毕业袍外穿上記者反光背心。毕业典礼进行到播放国歌时，大批毕业生集体背转向典礼台，高呼反送中口号并挥舞旗帜。一名22的信息工程毕业生告诉路透社﹕「即便已经疲惫，我们也不应该放弃。」

中大毕业典礼最后提前结束。校方表示，由于今天校园出现特殊情况，有不同意见人士在表达意见时发生口角，校园被大量涂鸦，以及典礼进行期间受骚扰，因此大学在颁发所有学位后中止典礼。所有学院的学生毕业程序已完成。

同一天，香港科技大学的毕典上也有学生在台下高喊「光复香港，时代革命」的口号。香港01指出，一些毕业生在接受校长颁授学位时，戴口罩、举手表达「五大诉求、缺一不可」，有学生则拒绝向校长行鞠躬礼。典礼会场之外，也有大批学生戴上面罩、手持海报，声援本周早些时候坠楼的科大学生周梓樂。

中文大學新聞系学生在毕业袍外穿上反光背心以示抗議

末代港督再發聲

数月的抗议活动依然没有停止的迹象。香港最后一任港督彭定康(Chris Patten)接受澳大利亚广播公司ABC采访时指出，在发展香港民主方面，中国违背了诺言。「显而易见的，我认为这是一个可怕的错误。」

他表示，中国从来就不支持民主：「（中方）提出的一种说法是，97年之前没有在香港推行民主，所以在那之后也不能批评我们。1997年距离现在多少年了？22年？中国政府在做什么？他们到底做了什么？造就了一代争取独立的人?」

被问到英国政府是否应该对香港示威者提供庇护时，他表示，希望英国政府能这样做，同时他也希望情况不至于走到这个地步：「我希望香港能继续是一个自由的华人社区（Chinese community），港人乐于居住在那里，为香港争取繁荣。」

文木 / 李芊（路透社，ABC等）