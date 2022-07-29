港男團MIRROR演唱會 巨屏下墜舞者重傷

（德國之聲中文網）香港男子組合MIRROR週四（7月28日）在香港紅磡體育館（俗稱紅館）舉行演唱會，舞台上方其中一個4米乘4米的巨型屏幕突然垂直墜下，一名舞蹈員被擊中頭頸倒地，屏幕著地後再壓向另一名舞蹈員，警方指兩人送院時清醒。前者傷勢嚴重，須於深切治療部留醫，《明報》及有線新聞引述消息指他傷及脊椎。

事發時晚上約10點半，兩名MIRROR成員呂爵安及盧瀚霆聯同一眾舞蹈員正在表演跳唱環節，舞台上方懸吊著六個大屏幕，呂和盧背向屏幕墮下的位置，未有受傷。從片段所見，意外後不少觀眾嚇得尖叫，工作人員即時上台救援。MIRROR經理人在數分鐘後上台疏散觀眾離場，表演即時腰斬。多家港媒報導不少觀眾受驚，有歌迷相擁而哭，也有人不適暈倒。警方重案組深夜到場館搜證。

事故震憾全港各界，意外片段在社交媒體上瘋傳，並引發網絡熱議責任問題，甚至驚動港府高官即晚回應。港府要求暫停演唱會，主辦方宣佈取消餘下所有場次並安排退票。而行政長官李家超在事發後兩小時發聲明，表示對事故感到震驚，當晚已聯絡相關部門，要求全面調查事件和檢視同類表演的安全要求。

事發翌日（7月29日），文化體育及旅遊局楊潤雄等高官到場視察，他指初步顯示懸掛屏幕的一條鋼索斷裂，已成立跨部門專責小組調查事故，預計需時數週。他向記者表示：「現在去講究竟哪個環節出錯、要誰負責，我覺得可能言之尚早。」紅磡體育館是政府轄下場地，楊潤雄指一般大型表演活動由租賃人負責全場的安全措施，須請專業合資格人士認為設施並獲當局批准才可使用。

MIRROR演唱會原來有12場，事故發生於第4場，但在開初數場都出現規模較小的意外，例如升降台搖晃令歌手險些失平衡、歌手不慎踏空導致擦傷等。有歌迷甚至發起網上聯署，要求主辦方停用非必要的機關以保安全，獲逾萬人支持。楊潤雄向記者表示，當局接到舞台安全疑慮的投訴後曾提出改善建議，而主辦方也聽從並更改了部分表演安排。在官方調查完成前，當局會跟接下來表演的租賃人檢視舞台設計，避免使用高危設施。

素人男團首登演唱會殿堂

MIRROR所屬的公司兼演唱會主辦方「大國文化」和MakerVille，皆由富商李澤楷本人或旗下集團持有。MakerVille行政總裁魯庭暉與高層凌晨到醫院了解傷者情況，並在媒體前鞠躬致歉。外界關注事故是否牽涉人為疏忽，他說：「我們對事件會非常認真處理，我們承諾會徹底找出原因。」

MIRROR是由12人組成的男子組合，他們都參加了李澤楷旗下電視台Viu TV在2018年舉辦的《全民造星》選秀節目，並於同年與該台簽約出道，當時年齡介乎19至30歲。MIRROR以跳唱歌曲為主打，選秀冠軍得主姜濤是最年輕的成員，在節目播出和出道時人氣最高，但在近一、兩年全團人氣急升，成為歌、影、視多棲藝人以及廣告商寵兒。

观看视频 02:33 MIRROR为何如此受到港人欢迎

有文化研究分析認為，MIRROR成員以素人姿態參加真人秀、到加入歌壇和爆紅，觀眾見證著他們追夢的「成長歷程」，相比其他藝人更富感情。疫情封關下，港人更投入參與本地娛樂活動，「鏡粉」（MIRROR歌迷暱稱）鋪天蓋地式的應援行動也帶來新氣象。加上香港經歷完大型示威運動，文化藝術是不少人的情緒出口，MIRROR的冒起也成為一些港人在政治低壓中的寄託。

MIRROR出道不足四年，便首次踏足「紅館」，而且一口氣開12場，成為香港城中大事。「紅館」是香港演唱界的殿堂級場館，能夠登上這個舞台，歌手都視之為演藝事業的重要里程碑。這次MIRROR演唱會引發搶票潮，亦因為它是港府首次以實名制售票的表演，萬眾矚目。事故後，眾多藝人包括陳奕迅、鄭秀文、黃耀明、古天樂等，紛紛發帖或黑圖為傷者打氣。

「紅館」啟用接近40年，經常都有大型演唱會舉行，觀眾對於複雜的舞台機關都見慣不怪，這次意外是香港近年罕見事故，但也喚起許多港人的不快回憶。對上一次在「紅館」發生的最嚴重事故，是1993年劉德華演唱會期間，有男歌迷為了搶場館上方放出的氣球紀念品，失足滾下樓梯身亡。2003年，林子祥踏空墮下大洞至台底，導致一隻耳朵聽力永久受損。2012年，郭富城因升降台鋼絲斷裂而墮落3米，所幸並無大礙。

（綜合報導）

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