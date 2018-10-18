港珠澳大桥开幕 习近平南巡用意为何？

(德国之声中文网) 港珠澳大桥10月24日正式通车，中国官方选在前一天举行开幕典礼，由中国国家主席习近平南下亲自主持，香港特首林郑月娥等多名官员皆会出席。开幕仪式在珠海的口岸大楼举行，多家香港传媒报导该区一带保安森严，仪式期间嘉宾被禁止携带手机及拍照。通车的消息来得相当突然，当局在不足一週前才突然对外宣布，有关开幕典礼的细节也非常少。

全长55公里的港珠澳大桥是全球最长的跨海大桥，由香港机场一带连接至西面的澳门及珠海，也是香港第一条连接至当地的大桥，日后香港到珠海车程只需约45分钟。整个工程历时9年，原订2016年通车，但因为种种争议和施工障碍最终延误2年开通。

虽然大桥价值千亿，但是负责买单的市民并不能随时使用。他们需要向当局申请许可证方能自行开车过桥，否则就只能乘坐专用游览车和巴士。主桥路段属于中国内地范围，执行中国法律。

港珠澳大桥争议盘点

多年来香港社会对大桥的争议声不断﹕

1. 费用高昂﹕港府为大桥出资1200亿港元 (153亿美元)，遭质疑是「大白象」工程不符成本效益。

2. 中港融合﹕大桥是继高铁后另一连接中港两地的大型基建，反对声音质疑目的是要加速中港融合，港方实际得益有限。

3. 影响生态﹕香港西部海域是濒危物种中华白海豚的栖息地，有环保团体指至今白海豚数目大跌四成，曾有市民就环境问题状告法庭但最终败诉。

4. 工程问题﹕工程採用新型填海技术，人工岛出现飘移及沉降情况；工程检测工作被發现涉嫌造假，相关职员被捕。

5. 意外频生﹕施工期间多次發生工业意外，导致最多18名工人死亡，过百人受伤。

香港公共专业联盟工程师黎广德向德新社表示，这个国家级工程由中国当局主导，港府的话语权不大，向社会交代的也不够。「中国政府和大桥管理部门从来没有向大众解释质疑。他们的做法很不一样--透明度很低--这并不符合香港人的期望。」

习近平访粤打强心针？

另一方面，习近平在近几天南下广东视察，是他相隔6年后再回访，上一次已经是2012年中共十八大之后，中国官媒报导时也强调这一点。

新华社在週一 (10/22) 發布简讯，习近平到珠海横琴新区高新技术片区，考察粤澳合作中医药科技产业园。报导指，6年前习近平选择广东作为上任后首个考察地点，是要回顾中国改革开放的历史进程，将改革开放继续推向前进。

今年是中国改革开放40週年，当年广东是中国首批对外经济开放的地区。但也有分析认为，此时正值中美贸易战升级、中国股市不稳、经济增长放慢至近十年新低，习近平再度选择广东是想要提振市场信心。近日，中国多位高官也高调放话回应「国进民退」的质疑，希望稳住民间对经济前景的信心。

李芊/羅法（综合报导）