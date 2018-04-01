港珠澳大桥将通车 传习近平亲临揭幕

(德国之声中文网) 香港《明报》报导，根据多个消息来源，中国国家主席习近平有可能在週末南下广东，亲自替港珠澳大桥揭幕。

报导中指出，香港中联办发出採访通知，港珠澳大桥开通仪式订于23日于珠海举行。不过其中未提及会否有国家领导人主持，也未提及具体通车日期和时间。不过据传中国国家主席习近平有可能会在週末南下广东至广州中山大学。至于他会不会到港珠澳大桥参观并揭幕，则未最后确定。

根据香港电台，立法会交通事务委员会委员、公民党陈淑庄认为，现在不是大桥通车最佳时机。她表示，政府仍要为港珠澳大桥超支，到立法会申请拨款。另外，之前旅检大楼有漏水及人工岛防波堤怀疑被冲散，当局至今仍未交代清楚。

港珠澳大桥耗资近160亿美元、耗时9年兴建、全长近55公里，是世界上最长的桥隧组合跨海通道。港珠澳大桥将採「三地三检」，关口由香港、珠海和澳门三地政府各自负责设立和管理。大桥由三部分组成，包括桥隧主体工程、港珠澳三地口岸及三地连接线。根据港媒估计，通车后从香港坐车到珠海澳门口岸人工岛只需大约半小时。

夏立民/杨威廉 (综合报导)